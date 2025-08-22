東京マンゲキ初の2館合同イベント開催！4チーム対抗で熱戦必至！トーキョーマンゲキフェス2025「渋神ジェネレーション」
9月23日(火祝)に、渋谷よしもと漫才劇場と神保町よしもと漫才劇場にて、「トーキョーマンゲキフェス2025『渋神ジェネレーション』」を開催することが決定しました。
新しい風を巻き起こす“東京マンゲキ”をテーマに、初の2館合同イベントを開催。本イベントは、渋谷と神保町、2つの劇場を舞台に、それぞれ3公演合計6公演を実施する4チーム対抗戦です。キャプテン・副キャプテンを務めるのは、「ダイタク＆シシガシラ」「紅しょうが＆ダンビラムーチョ」「素敵じゃないか＆エルフ」「金魚番長＆家族チャーハン」。各チームが企画を持ち寄り、優勝を目指します。当日は渋谷と神保町をつないだ8時間半にわたる生配信も実施。両劇場のファンが一体となって楽しめる、一日限りの特別なイベントをお届けします。
なお、チケットはFANYチケットにて、渋谷よしもと漫才劇場公演は8月30日(土)11:00より、神保町よしもと漫才劇場公演は9月6日(土)11:00より先行販売を開始します。一般・オンライン配信チケットは、FANYチケットならびにFANYオンラインチケットにて9月13日(土)10:00より販売開始となります。なお、オンライン配信は両劇場分のセット券となります。本イベントに関する追加情報や詳細は、随時各劇場公式HPやSNSで更新予定です。最新情報をお見逃しなく。
チームキャプテン コメント
＜キャプテン＞ダイタク
吉本大(左)
チームメイト全員が反省しています。反省から生まれるパワーで後輩をバチボコいってやりますわ！
吉本拓(右)
チームメイトは全員おじさんです。おじさんから生まれるパワーで後輩をバチボコいってやりますわ！
＜キャプテン＞紅しょうが
稲田美紀(右)
絶対勝ちたいので、副キャプテンのダンビラムーチョをこき使っていきたいと思います！
熊元プロレス(左)
私らがリーダーやで～！全責任負うで～！！！おっきい背中見せるで～！！！
＜キャプテン＞素敵じゃないか
柏木成彦(左)
はるが全てを終わらせます！
吉野晋右(右)
負けないように色々気をつけたいと思います！
＜キャプテン＞金魚番長
古市勇介(右)
新時代到来！！！！！！！！！！！！！！！！
箕輪智征(左)
高校の部活ではビデオ係だった男がキャプテンをやる時代です
公演詳細
タイトル：トーキョーマンゲキフェス2025「渋神ジェネレーション」
日時：2025年9月23日(火祝)
会場：渋谷よしもと漫才劇場（東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷ビーム内B1）
神保町よしもと漫才劇場（東京都千代田区神田神保町1-23 神保町シアタービル内）
※2会場リレー配信あり
出演者：出演者多数
公演数：各劇場3公演
＜渋谷よしもと漫才劇場＞
【渋谷】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第1部～
時間：12:40 開場／13:00 開演／15:00 終演予定
料金：前売3,500円／当日4,000円
【渋谷】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第2部～
時間： 15:40 開場／16:00 開演／18:00 終演予定
料金：前売3,500円／当日4,000円
【渋谷】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第3部～
時間： 18:40 開場／19:00 開演／21:30 終演予定
料金：前売3,500円／当日4,000円
【渋谷】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券
時間：12:40 開場／13:00 開演／21:30 終演予定
料金：10,000円
＜神保町よしもと漫才劇場＞
【神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第1部～
時間： 13:40 開場／14:00 開演／16:00 終演予定
料金：前売3,000円／当日3,500円
【神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第2部～
時間： 16:40 開場／17:00 開演／19:00 終演予定
料金：前売3,000円／当日3,500円
【神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第3部～
時間： 19:40 開場／20:00 開演／21:30 終演予定
料金：前売3,000円／当日3,500円
【神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券
時間：13:40 開場／14:00 開演／21:00 終演予定
料金：8,500円
＜オンライン配信 ※2劇場合同＞
【渋谷・神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 5公演オンラインセット券
時間：13:00～21:30 ※下記スケジュールにて2劇場を交互につないだ生配信を実施します。
＜配信スケジュール＞
13:00～15:00 渋谷よしもと漫才劇場
15:00～16:00 神保町よしもと漫才劇場
16:00～17:30 渋谷よしもと漫才劇場
17:30～19:00 神保町よしもと漫才劇場
19:00～21:30 渋谷よしもと漫才劇場
料金：4,000円
チケット情報
【チケット料金・販売スケジュール】
※3公演通し券には応援グッズが付きます
■劇場観覧チケット
＜渋谷よしもと漫才劇場＞
先行販売：8月30日(土)11:00～9月2日(月)11:00
一般発売：9月13日(土)10:00～
料金：
【トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券】
会場チケット：10,000円
【各公演券】
会場チケット：3,500円
FANYチケット：https://ticket.fany.lol/shibuya_manzaigekijyo
＜神保町よしもと漫才劇場＞
先行販売：9月6日(土)11:00～9月8日(月)11:00
一般発売：9月13日(土)10:00～
料金：
【トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券】
会場チケット：8,500円
【各公演券】
会場チケット：3,000円
FANYチケット：https://ticket.fany.lol/jimbocho_manzaigekijyo
※「トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券」について
本チケットは、ダイタク・シシガシラチーム、紅しょうが・ダンビラムーチョチーム、素敵じゃないか・エルフチーム、
金魚番長・家族チャーハンチームの4種類に分かれております。
ご購入時にいずれかのチームをお選びください。お選びいただいたチームの応援グッズがセットになっております。
応援グッズは、9月23日(火祝) 当日に劇場にてお渡しします。
※お渡しの際は、チケットのご提示が必要です。
※ご観劇される劇場での引き換えとなります。
■オンライン配信チケット ※2劇場合同
一般発売：9月13日(土)10:00～
料金：4,000円
FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/
各種SNS情報
渋谷よしもと漫才劇場
HP：https://shibuya-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/
X：https://x.com/shibuya_mngk
Instagram：https://www.instagram.com/shibuya_mngk/
神保町よしもと漫才劇場
HP： https://jimbocho-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/
X： https://x.com/jimbocho_mngk
Instagram：https://www.instagram.com/jimbocho_mngk/
▼2館合同アカウント
TikTok：https://www.tiktok.com/@jimbocho_manzai?_t=ZS-8wI5wt8EOxx&_r=1(https://www.tiktok.com/@jimbocho_manzai?_t=ZS-8wI5wt8EOxx&_r=1)
YouTube：https://www.youtube.com/@jimbocho_mngk