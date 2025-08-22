東京マンゲキ初の2館合同イベント開催！4チーム対抗で熱戦必至！トーキョーマンゲキフェス2025「渋神ジェネレーション」

吉本興業株式会社

9月23日(火祝)に、渋谷よしもと漫才劇場と神保町よしもと漫才劇場にて、「トーキョーマンゲキフェス2025『渋神ジェネレーション』」を開催することが決定しました。

新しい風を巻き起こす“東京マンゲキ”をテーマに、初の2館合同イベントを開催。本イベントは、渋谷と神保町、2つの劇場を舞台に、それぞれ3公演合計6公演を実施する4チーム対抗戦です。キャプテン・副キャプテンを務めるのは、「ダイタク＆シシガシラ」「紅しょうが＆ダンビラムーチョ」「素敵じゃないか＆エルフ」「金魚番長＆家族チャーハン」。各チームが企画を持ち寄り、優勝を目指します。当日は渋谷と神保町をつないだ8時間半にわたる生配信も実施。両劇場のファンが一体となって楽しめる、一日限りの特別なイベントをお届けします。

なお、チケットはFANYチケットにて、渋谷よしもと漫才劇場公演は8月30日(土)11:00より、神保町よしもと漫才劇場公演は9月6日(土)11:00より先行販売を開始します。一般・オンライン配信チケットは、FANYチケットならびにFANYオンラインチケットにて9月13日(土)10:00より販売開始となります。なお、オンライン配信は両劇場分のセット券となります。本イベントに関する追加情報や詳細は、随時各劇場公式HPやSNSで更新予定です。最新情報をお見逃しなく。

チームキャプテン コメント

＜キャプテン＞ダイタク

吉本大(左)

チームメイト全員が反省しています。反省から生まれるパワーで後輩をバチボコいってやりますわ！

吉本拓(右)

チームメイトは全員おじさんです。おじさんから生まれるパワーで後輩をバチボコいってやりますわ！

＜キャプテン＞紅しょうが

稲田美紀(右)

絶対勝ちたいので、副キャプテンのダンビラムーチョをこき使っていきたいと思います！

熊元プロレス(左)

私らがリーダーやで～！全責任負うで～！！！おっきい背中見せるで～！！！

＜キャプテン＞素敵じゃないか

柏木成彦(左)

はるが全てを終わらせます！

吉野晋右(右)

負けないように色々気をつけたいと思います！

＜キャプテン＞金魚番長

古市勇介(右)

新時代到来！！！！！！！！！！！！！！！！

箕輪智征(左)

高校の部活ではビデオ係だった男がキャプテンをやる時代です

公演詳細

タイトル：トーキョーマンゲキフェス2025「渋神ジェネレーション」

日時：2025年9月23日(火祝)

会場：渋谷よしもと漫才劇場（東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷ビーム内B1）

神保町よしもと漫才劇場（東京都千代田区神田神保町1-23 神保町シアタービル内）

※2会場リレー配信あり

出演者：出演者多数

公演数：各劇場3公演

＜渋谷よしもと漫才劇場＞

【渋谷】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第1部～

時間：12:40 開場／13:00 開演／15:00 終演予定

料金：前売3,500円／当日4,000円

【渋谷】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第2部～

時間： 15:40 開場／16:00 開演／18:00 終演予定

料金：前売3,500円／当日4,000円

【渋谷】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第3部～

時間： 18:40 開場／19:00 開演／21:30 終演予定

料金：前売3,500円／当日4,000円

【渋谷】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券

時間：12:40 開場／13:00 開演／21:30 終演予定

料金：10,000円

＜神保町よしもと漫才劇場＞

【神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第1部～

時間： 13:40 開場／14:00 開演／16:00 終演予定

料金：前売3,000円／当日3,500円

【神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第2部～

時間： 16:40 開場／17:00 開演／19:00 終演予定

料金：前売3,000円／当日3,500円

【神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション ～第3部～

時間： 19:40 開場／20:00 開演／21:30 終演予定

料金：前売3,000円／当日3,500円

【神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券

時間：13:40 開場／14:00 開演／21:00 終演予定

料金：8,500円

＜オンライン配信 ※2劇場合同＞

【渋谷・神保町】トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 5公演オンラインセット券

時間：13:00～21:30 ※下記スケジュールにて2劇場を交互につないだ生配信を実施します。

＜配信スケジュール＞

13:00～15:00 渋谷よしもと漫才劇場

15:00～16:00 神保町よしもと漫才劇場

16:00～17:30 渋谷よしもと漫才劇場

17:30～19:00 神保町よしもと漫才劇場

19:00～21:30 渋谷よしもと漫才劇場

料金：4,000円

チケット情報

【チケット料金・販売スケジュール】

※3公演通し券には応援グッズが付きます

■劇場観覧チケット

＜渋谷よしもと漫才劇場＞

先行販売：8月30日(土)11:00～9月2日(月)11:00

一般発売：9月13日(土)10:00～

料金：

【トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券】

会場チケット：10,000円

【各公演券】

会場チケット：3,500円

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/shibuya_manzaigekijyo

＜神保町よしもと漫才劇場＞

先行販売：9月6日(土)11:00～9月8日(月)11:00

一般発売：9月13日(土)10:00～

料金：

【トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券】

会場チケット：8,500円

【各公演券】

会場チケット：3,000円

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/jimbocho_manzaigekijyo

※「トーキョーマンゲキフェス2025 渋神ジェネレーション 応援グッズつき通し券」について

本チケットは、ダイタク・シシガシラチーム、紅しょうが・ダンビラムーチョチーム、素敵じゃないか・エルフチーム、

金魚番長・家族チャーハンチームの4種類に分かれております。

ご購入時にいずれかのチームをお選びください。お選びいただいたチームの応援グッズがセットになっております。

応援グッズは、9月23日(火祝) 当日に劇場にてお渡しします。

※お渡しの際は、チケットのご提示が必要です。

※ご観劇される劇場での引き換えとなります。

■オンライン配信チケット ※2劇場合同

一般発売：9月13日(土)10:00～

料金：4,000円

FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/

各種SNS情報

渋谷よしもと漫才劇場

HP：https://shibuya-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/

X：https://x.com/shibuya_mngk

Instagram：https://www.instagram.com/shibuya_mngk/

神保町よしもと漫才劇場

HP： https://jimbocho-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/

X： https://x.com/jimbocho_mngk

Instagram：https://www.instagram.com/jimbocho_mngk/

▼2館合同アカウント

TikTok：https://www.tiktok.com/@jimbocho_manzai?_t=ZS-8wI5wt8EOxx&_r=1(https://www.tiktok.com/@jimbocho_manzai?_t=ZS-8wI5wt8EOxx&_r=1)

YouTube：https://www.youtube.com/@jimbocho_mngk