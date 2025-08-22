【新店舗オープン記念】50組様限定！2時間無料でご招待！《関東・神奈川》「ダーツバー＆カラオケバー ZINO川崎店」《飲み放題・歌い放題・投げ放題・遊び放題》
現在、《全国46店舗》展開中の「 ダーツバー＆カラオケバー ZINO ( ジーノ ) 」が、関東では28店舗目となる神奈川・川崎市に新店舗オープンいたしました！
全国150店舗まで店舗展開予定！
ZINOにしかない最強最高のエンターテイメントをより多くの方々へ届けたい！！
そんな想いを込めて、
【新店舗オープン記念キャンペーン】のご案内です。
新店舗オープン記念キャンペーンの内容
■期間 2025年8月23日～8月30日
■店舗 ダーツバー＆カラオケバー ZINO川崎店
■対象 50組100名様 限定
■内容 入店から2時間無料でご招待
🍹キャンペーン参加方法
下記のInstagramをフォローして、【 オープン記念 】とDM
ダーツバー＆カラオケバー ZINO川崎店 公式Instagram(https://www.instagram.com/zino_kawasaki/)
▼50組以上の申込があった場合は抽選となります。
9月1日(月) DM返信にて当選発表
└当選券を送付しますので、ご来店時にスタッフへご掲示ください。
皆様のご応募を心よりお待ちしております。
ボードゲームの品揃えも豊富！
■「遊び放題、飲み放題、楽しみ無限大！ZINOで夜を満喫しよう」
ZINOは、カラオケ・ダーツ・ボードゲームなど、さまざまなエンタメが楽しめる新感覚のバーです。
30分600円からの時間制で、100種類以上のドリンクが飲み放題！！
友人との集まりや女子会、二次会、誕生日パーティーなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。
駅近でアクセスも便利なZINOで、特別な夜をお過ごしください。
ー ZINOのこだわりポイント🧩 ー
カラオケ
LIVE DAM ai
ダーツ
DARTS LIVE３
シーシャ
ドサジフレーバー
ドリンク
100種類以上
- カラオケ《 Karaoke 》
「 LIVE DAM ai 」で高音質かつ、最新PVなどを使用したカラオケを楽しめます！
- ダーツ《 Darts 》
投げ放題で「 DARTS LIVE３ 」がプレイ可能！オンライン対戦もできます！
- シーシャ《 Shisha 》
「 ドサジ 」のフレーバー使用！プロのコンサルを受けたスタッフが心を込めて作る一品です！
- ゲーム《 Game 》
お馴染みの「 ジェンガ 」や「 ワニ 」はもちろん、最新のボードゲームも取り揃えています！
- ドリンク《 Drink 》
飲み放題でも妥協なし！強炭酸、スピリッツやリキュールもこだわり、BARの品質を保っています！
一緒にZINOシップを出航させましょう！
■「人と人をつなぐ、エンタメバーZINO」
ZINOは、ただのバーではありません！！
カラオケ、ダーツ、ゲームなどのエンタメを通じて、お客様同士が自然とつながる場所。
お一人様でも気軽に楽しめる雰囲気で、新たな出会いや交流が生まれます。
スタッフもお客様と一緒に楽しむスタイルで、まるで友人の家に遊びに来たような感覚に！
あなたもZINOで、新しいつながりを見つけてみませんか？
店舗ごとに店内の雰囲気が違うのもお楽しみポイントです！
株式会社ZINOが展開するエンターテイメントバーZINO( ジーノ )は現在、関東 29店舗、九州 4店舗、関西 13店舗で展開中！
毎年、店舗数を増加し続け、2軒目の新たな楽しみ方を提案し続けており、各店舗、たくさんのお客様に非常に好評いただいております。
イベント時の貸切や来店時のご予約も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
▶︎ダーツバー＆カラオケバー ZINOグループ《公式HP》(https://zino.co.jp/)
🍸店舗情報
店名：ダーツバー＆カラオケバー ZINO ( ジーノ ) 川崎店
住所：〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目4-14 GEMS川崎 4階
営業時間：20:00～翌5:00（年中無休）
電話番号：044-400-0405
アクセス：川崎駅から徒歩5分