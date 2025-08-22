【新店舗オープン記念】50組様限定！2時間無料でご招待！《関東・神奈川》「ダーツバー＆カラオケバー ZINO川崎店」《飲み放題・歌い放題・投げ放題・遊び放題》

株式会社ZINO

現在、《全国46店舗》展開中の「 ダーツバー＆カラオケバー ZINO ( ジーノ ) 」が、関東では28店舗目となる神奈川・川崎市に新店舗オープンいたしました！

全国150店舗まで店舗展開予定！

ZINOにしかない最強最高のエンターテイメントをより多くの方々へ届けたい！！

そんな想いを込めて、

【新店舗オープン記念キャンペーン】のご案内です。

新店舗オープン記念キャンペーンの内容

■期間 2025年8月23日～8月30日

■店舗 ダーツバー＆カラオケバー ZINO川崎店

■対象 50組100名様 限定

■内容 入店から2時間無料でご招待

🍹キャンペーン参加方法

下記のInstagramをフォローして、【 オープン記念 】とDM

ダーツバー＆カラオケバー ZINO川崎店 公式Instagram(https://www.instagram.com/zino_kawasaki/)

▼50組以上の申込があった場合は抽選となります。

9月1日(月) DM返信にて当選発表

└当選券を送付しますので、ご来店時にスタッフへご掲示ください。

皆様のご応募を心よりお待ちしております。

ボードゲームの品揃えも豊富！

■「遊び放題、飲み放題、楽しみ無限大！ZINOで夜を満喫しよう」

ZINOは、カラオケ・ダーツ・ボードゲームなど、さまざまなエンタメが楽しめる新感覚のバーです。

30分600円からの時間制で、100種類以上のドリンクが飲み放題！！

友人との集まりや女子会、二次会、誕生日パーティーなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。

駅近でアクセスも便利なZINOで、特別な夜をお過ごしください。

ー ZINOのこだわりポイント🧩 ー

カラオケ

LIVE DAM ai

ダーツ

DARTS LIVE３

シーシャ

ドサジフレーバー

ドリンク

100種類以上

- カラオケ《 Karaoke 》「 LIVE DAM ai 」で高音質かつ、最新PVなどを使用したカラオケを楽しめます！- ダーツ《 Darts 》投げ放題で「 DARTS LIVE３ 」がプレイ可能！オンライン対戦もできます！- シーシャ《 Shisha 》「 ドサジ 」のフレーバー使用！プロのコンサルを受けたスタッフが心を込めて作る一品です！- ゲーム《 Game 》お馴染みの「 ジェンガ 」や「 ワニ 」はもちろん、最新のボードゲームも取り揃えています！- ドリンク《 Drink 》飲み放題でも妥協なし！強炭酸、スピリッツやリキュールもこだわり、BARの品質を保っています！一緒にZINOシップを出航させましょう！

■「人と人をつなぐ、エンタメバーZINO」

ZINOは、ただのバーではありません！！

カラオケ、ダーツ、ゲームなどのエンタメを通じて、お客様同士が自然とつながる場所。

お一人様でも気軽に楽しめる雰囲気で、新たな出会いや交流が生まれます。

スタッフもお客様と一緒に楽しむスタイルで、まるで友人の家に遊びに来たような感覚に！

あなたもZINOで、新しいつながりを見つけてみませんか？

店舗ごとに店内の雰囲気が違うのもお楽しみポイントです！

株式会社ZINOが展開するエンターテイメントバーZINO( ジーノ )は現在、関東 29店舗、九州 4店舗、関西 13店舗で展開中！

毎年、店舗数を増加し続け、2軒目の新たな楽しみ方を提案し続けており、各店舗、たくさんのお客様に非常に好評いただいております。

イベント時の貸切や来店時のご予約も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

▶︎ダーツバー＆カラオケバー ZINOグループ《公式HP》(https://zino.co.jp/)

🍸店舗情報

店名：ダーツバー＆カラオケバー ZINO ( ジーノ ) 川崎店

住所：〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目4-14 GEMS川崎 4階

営業時間：20:00～翌5:00（年中無休）

電話番号：044-400-0405

アクセス：川崎駅から徒歩5分