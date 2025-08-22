アフリカウィーク閉幕式：未来をつなぐ絵手紙、子どもたちからアフリカへ
日時： 2025年8月24日（日）13:00～13:45 場所： 大阪・関西万博 国連パビリオン（定員50名）
国連開発計画（UNDP）は、この８月に大阪・関西万博で「アフリカウィーク（AFRICA
WEEK）」を８月17日（日）～8月24日（日）までの8日間開催しています。国連パビリオンにて一
般社団法人SackOmiと協力した本企画を通じ、UNDPは同時期に開催される第9回アフリカ開発会議
（TICAD9）と連動して日本とアフリカの間での相互理解と対等なパートナーシップの重要性を発信
しつつアフリカと日本の次世代が共に未来を創る力を体感し、国境や文化を越えて「共に紡ぐ未
来」への第一歩として、アフリカの多彩な文化をアートとデジタルを通じて体験できる場を提供し
てきました。閉幕式では、「アフリカウィーク（AFRICA WEEK）」を総括しつつ、期間中に参加
者に書いていただいた絵手紙の贈呈を行い、世代や距離を超えた心の交流と共創の第一歩を刻みま
す。
体験ハイライト
■【未来をつなぐ絵手紙】
「あなたとわたし ー 未来を共につくる誓い」をテーマに、全国の子どもたちがアフリカへの想いと
夢を絵手紙に込めました。それらの作品は、アフリカの子どもたちの作品とともに、国連パビリオ
ンで映像として展示され、言葉や国境を越えた“未来のメッセージ”として発信されます。
■【AI°-アフリカ布「未来ビジュアル」体験】
来場者は自分の写真と「アフリカでやってみたいことやアフリカへの想い」などのメッセージを入
力し、生成AIによってアフリカンプリントと融合したデジタルアート作品「未来ビジュアル」を生
成できます。これは、文化・技術・想像力を通じた新しい国際対話の形を示す体験です。
開幕式の見どころ
登壇者：
- エルシー・アタフア（UNDPナイジェリア駐在代表）
- パトリック・ナエメカ・オコリエ（パトランキング）氏（アーティスト、UNDPアフリカ局親善大使）
- ウスビ・サコ（一般社団法人 SackOmi 代表理事）
- 近江正隆氏（SackOmi取締役副社長兼最高執行責任者）
- ボランティア・オブ・アフリカ・ウィーク（3名）および学生大使（1名）
パトランキングについて：
パトランキングは、数々の受賞歴を誇るアーティストであり、アフリカでも屈指の多才な音楽家の
一人。国際的なアフロ・ダンスホールやレゲエの代表曲、彼の音楽は世界で累計10億回以上ストリ
ーミングされ、YouTubeだけでも164万人以上の登録者を有す。2020年には、音楽と社会貢献の分
野での功績が評価され、フォーブスアフリカの「世界を変える30歳未満」30人に選出された。
プログラム：
- 開会挨拶
- 各スピーカーによるメッセージ
- 絵手紙贈呈
- 閉会挨拶
アフリカウィークの目的と意義
- 日本とアフリカのパートナーシップの深化と共創の推進
- 未来世代（子ども・若者）を起点とした国際理解と共感の醸成
- アートとテクノロジーを通じた、グローバルな共創の可能性の発信
お申し込み :
https://docs.google.com/forms/d/13JvD3un7qAGLN0nXdMgKv_1Z57n9o9JNOClceKB01Us/edit