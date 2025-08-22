国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所

日時： 2025年8月24日（日）13:00～13:45 場所： 大阪・関西万博 国連パビリオン（定員50名）

国連開発計画（UNDP）は、この８月に大阪・関西万博で「アフリカウィーク（AFRICA

WEEK）」を８月17日（日）～8月24日（日）までの8日間開催しています。国連パビリオンにて一

般社団法人SackOmiと協力した本企画を通じ、UNDPは同時期に開催される第9回アフリカ開発会議

（TICAD9）と連動して日本とアフリカの間での相互理解と対等なパートナーシップの重要性を発信

しつつアフリカと日本の次世代が共に未来を創る力を体感し、国境や文化を越えて「共に紡ぐ未

来」への第一歩として、アフリカの多彩な文化をアートとデジタルを通じて体験できる場を提供し

てきました。閉幕式では、「アフリカウィーク（AFRICA WEEK）」を総括しつつ、期間中に参加

者に書いていただいた絵手紙の贈呈を行い、世代や距離を超えた心の交流と共創の第一歩を刻みま

す。

体験ハイライト

■【未来をつなぐ絵手紙】

「あなたとわたし ー 未来を共につくる誓い」をテーマに、全国の子どもたちがアフリカへの想いと

夢を絵手紙に込めました。それらの作品は、アフリカの子どもたちの作品とともに、国連パビリオ

ンで映像として展示され、言葉や国境を越えた“未来のメッセージ”として発信されます。

■【AI°-アフリカ布「未来ビジュアル」体験】

来場者は自分の写真と「アフリカでやってみたいことやアフリカへの想い」などのメッセージを入

力し、生成AIによってアフリカンプリントと融合したデジタルアート作品「未来ビジュアル」を生

成できます。これは、文化・技術・想像力を通じた新しい国際対話の形を示す体験です。

開幕式の見どころ

登壇者：

- エルシー・アタフア（UNDPナイジェリア駐在代表）- パトリック・ナエメカ・オコリエ（パトランキング）氏（アーティスト、UNDPアフリカ局親善大使）- ウスビ・サコ（一般社団法人 SackOmi 代表理事）- 近江正隆氏（SackOmi取締役副社長兼最高執行責任者）- ボランティア・オブ・アフリカ・ウィーク（3名）および学生大使（1名）

パトランキングについて：

パトランキングは、数々の受賞歴を誇るアーティストであり、アフリカでも屈指の多才な音楽家の

一人。国際的なアフロ・ダンスホールやレゲエの代表曲、彼の音楽は世界で累計10億回以上ストリ

ーミングされ、YouTubeだけでも164万人以上の登録者を有す。2020年には、音楽と社会貢献の分

野での功績が評価され、フォーブスアフリカの「世界を変える30歳未満」30人に選出された。

プログラム：

- 開会挨拶- 各スピーカーによるメッセージ- 絵手紙贈呈- 閉会挨拶

アフリカウィークの目的と意義

- 日本とアフリカのパートナーシップの深化と共創の推進- 未来世代（子ども・若者）を起点とした国際理解と共感の醸成- アートとテクノロジーを通じた、グローバルな共創の可能性の発信お申し込み :https://docs.google.com/forms/d/13JvD3un7qAGLN0nXdMgKv_1Z57n9o9JNOClceKB01Us/edit