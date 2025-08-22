＜ジム無料開放デー＞９月中 毎週土曜開催！ボクシングジムを無料で気軽に体験できる特別な日（入会不要！）

株式会社ウー

→無料開放デーとは

Sandbag Studio PAN.では9月中の毎週土曜日、入会不要の無料でボクシングを体験できる「無料開放デー」を開催いたします。新しい趣味を見つけたい方、楽しくダイエットをしたい方、少しでもボクシングに興味がある方など、どなたでも気軽にPAN.をお試しいただけるチャンスです。

11:00-21:00まで時間枠を複数ご用意しておりますので、ご自身の好きなタイミングで立ち寄ることができます。 当日は知識と経験豊富なトレーナーが、すぐに使える護身術や、ダイエットに効果抜群の正しいボクシングフォームなどをレクチャーいたします。 この1日で効果をしっかり感じられるレッスンもご提供いたしますので、ぜひ一度お越しくださいませ。

→無料開放デー：トレーニング内容

・ストレッチ

・正しいパンチ+キックの仕方

・サンドバッグトレーニング

・ミットうち

・護身術のレクチャー

（所要時間45分）

→無料開放デー：ご予約方法

「代表者名 ／ 連絡先 ／ 希望日と時間枠 ／ 参加人数」をお電話(03-6281-7020)もしくは、インスタグラムのDM(@sandbag_studio_pan)にてご連絡ください。

※お子様は6歳からが対象です。一緒に参加を希望される際はご年齢もお知らせくださいませ。

１.11:00-11:45

２.12:30-13:15

３.15:30-16:15

４.17:00-17:45

５.18:30-19:15

６.20:00-20:45

→無料開放デー：ご持参いただく物

お着替え / タオル / 飲み物

→Sandbag Studio PAN.とは

デザイン会社ウーが運営するサンドバッグスタジオ。

ハードなトレーニングをおこなわない、やさしいサンドバッグスタジオとして、神田錦町に2025年5月1日にOPEN。テーマは「やさしいサンドバッグスタジオ」、スローガンは「暴力反対」。

パンチミットやサンドバッグなどを使って自分のペースでトレーニングできます。

デザイン会社が運営しているということもあり、空間やトレーニングアイテム、タオルやステッカー、Tシャツなど物販もデザイン性にこだわっております。通いやすく続けやすいプランをご用意しておりますので、是非ウェブサイトをご覧ください。https://sandbag-studio-pan.com/

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

皆様のお越しをお待ちしております。

→コンセプト

サンドバッグを打ちたいけど、ハードな筋トレをしたい訳ではない。

サンドバッグを打ちたいけど、プロを目指している訳でもない。

好きな時にジムに行って、サンドバッグをなぐって、けって、すっきりする。

大事にしたいのは、ゲストが「体」も「心」も無理なく楽しくリフレッシュできること。

テーマは、「やさしいサンドバッグスタジオ」。PAN.

→アクセス

・小川町駅・淡路町駅・新御茶ノ水駅 B7出口｜徒歩3分

・JR東京駅・大手町駅 C2B出口｜徒歩5分

・神田駅 北口・南口・2番・4番出口｜徒歩7分

・神保町駅 A9出口｜徒歩7分

・竹橋駅 3B番出口｜徒歩7分

・秋葉原駅 電気街出口・5番出口｜徒歩15分

Sandbag Studio PAN.

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町1-1-6 神田錦町ビル1階

TEL：03-6281-7020

WEBSITE：sandbag-studio-pan.com

INSTAGRAM：sandbag_studio_pan

〈営業時間〉

平日・土日 11:00-21:00

毎週金曜 ナイトデー 13:00-23:00

休館日：第３月曜日

＜運営会社＞

株式会社ウー／WOO inc.

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-9-6 EDIT nihonbashi 1F（101）

TEL 03-6452-8613

website https://www.woo-design.work

Instagram @wooinc_