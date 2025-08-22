＜ジム無料開放デー＞９月中 毎週土曜開催！ボクシングジムを無料で気軽に体験できる特別な日（入会不要！）

写真拡大 (全5枚)

株式会社ウー













→無料開放デーとは

Sandbag Studio PAN.では9月中の毎週土曜日、入会不要の無料でボクシングを体験できる「無料開放デー」を開催いたします。新しい趣味を見つけたい方、楽しくダイエットをしたい方、少しでもボクシングに興味がある方など、どなたでも気軽にPAN.をお試しいただけるチャンスです。


11:00-21:00まで時間枠を複数ご用意しておりますので、ご自身の好きなタイミングで立ち寄ることができます。 当日は知識と経験豊富なトレーナーが、すぐに使える護身術や、ダイエットに効果抜群の正しいボクシングフォームなどをレクチャーいたします。 この1日で効果をしっかり感じられるレッスンもご提供いたしますので、ぜひ一度お越しくださいませ。



→無料開放デー：トレーニング内容

・ストレッチ


・正しいパンチ+キックの仕方


・サンドバッグトレーニング


・ミットうち


・護身術のレクチャー


（所要時間45分）



→無料開放デー：ご予約方法

「代表者名 ／ 連絡先 ／ 希望日と時間枠 ／ 参加人数」をお電話(03-6281-7020)もしくは、インスタグラムのDM(@sandbag_studio_pan)にてご連絡ください。


※お子様は6歳からが対象です。一緒に参加を希望される際はご年齢もお知らせくださいませ。



１.11:00-11:45


２.12:30-13:15


３.15:30-16:15


４.17:00-17:45


５.18:30-19:15


６.20:00-20:45



→無料開放デー：ご持参いただく物

お着替え / タオル / 飲み物




→Sandbag Studio PAN.とは

デザイン会社ウーが運営するサンドバッグスタジオ。


ハードなトレーニングをおこなわない、やさしいサンドバッグスタジオとして、神田錦町に2025年5月1日にOPEN。テーマは「やさしいサンドバッグスタジオ」、スローガンは「暴力反対」。


パンチミットやサンドバッグなどを使って自分のペースでトレーニングできます。


デザイン会社が運営しているということもあり、空間やトレーニングアイテム、タオルやステッカー、Tシャツなど物販もデザイン性にこだわっております。通いやすく続けやすいプランをご用意しておりますので、是非ウェブサイトをご覧ください。https://sandbag-studio-pan.com/


ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


皆様のお越しをお待ちしております。




→コンセプト

サンドバッグを打ちたいけど、ハードな筋トレをしたい訳ではない。


サンドバッグを打ちたいけど、プロを目指している訳でもない。


好きな時にジムに行って、サンドバッグをなぐって、けって、すっきりする。


大事にしたいのは、ゲストが「体」も「心」も無理なく楽しくリフレッシュできること。


テーマは、「やさしいサンドバッグスタジオ」。PAN.




→アクセス

・小川町駅・淡路町駅・新御茶ノ水駅 B7出口｜徒歩3分


・JR東京駅・大手町駅 C2B出口｜徒歩5分


・神田駅 北口・南口・2番・4番出口｜徒歩7分


・神保町駅 A9出口｜徒歩7分


・竹橋駅 3B番出口｜徒歩7分


・秋葉原駅 電気街出口・5番出口｜徒歩15分



Sandbag Studio PAN.


〒101-0054


東京都千代田区神田錦町1-1-6 神田錦町ビル1階


TEL：03-6281-7020


WEBSITE：sandbag-studio-pan.com


INSTAGRAM：sandbag_studio_pan




〈営業時間〉


平日・土日　11:00-21:00


毎週金曜　ナイトデー　13:00-23:00


休館日：第３月曜日





＜運営会社＞


株式会社ウー／WOO inc.


〒103-0023


東京都中央区日本橋本町4-9-6 　EDIT nihonbashi 1F（101）


TEL 03-6452-8613


website https://www.woo-design.work


Instagram @wooinc_