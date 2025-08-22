健康意識の高まりで注目！野菜ジュースについての大調査！【1000人アンケート】

野菜ジュースって本当に野菜代わりになるの？

忙しい朝や食欲がないとき、「とりあえず野菜ジュースを飲んでおけば安心」と思っていませんか？実際、多くの人が「野菜ジュース＝野菜の代わり」と捉えています。

しかし、野菜ジュースには落とし穴があります。まず、市販品の多くは加熱処理をしており、熱に弱いビタミンCや酵素は大部分が失われています。また、「食物繊維が入っている」と記載があっても、実際にはほとんど除去されている場合も多く、咀嚼による満腹感や腸の刺激も得られません。

さらに、果物がミックスされているタイプでは、糖分が多く含まれることもあり、飲みすぎは逆効果になることも。

とはいえ、完全に否定する必要はありません。あくまで「補助食品」として位置づければ、野菜不足を少しでも補う手段として有効です。重要なのは、「飲んだから大丈夫」と安心しすぎないこと。野菜はできれば「噛んで食べる」のが基本です。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「野菜ジュース」についてのアンケートを実施しました。

【調査概要】

・調査期間：2025年7月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Webアンケート

約6割の人は野菜ジュースが好き

【調査】

野菜ジュースは好きですか？(対象：1,000人)

野菜ジュースは好きですか？というアンケートでは28.1％の人が「好き」と答えています。また42.8％の人が「どちらかと言えば好き」という回答になりました。

野菜ジュースを飲む頻度は月に数回

【調査】

野菜ジュースをどれくらいの頻度で飲みますか？（複数回答可）(対象：1,000人)

野菜ジュースを飲む頻度についてたずねたアンケートです。一番多かったのが「週に１回」で10.8％、僅差で次に多かったのが「1ヶ月に１回」で10.3％という結果になりました。ちなみに「ほぼ毎日」という人は7.1％でした。

野菜ジュースを飲むのは健康のため

【調査】

野菜ジュースを飲む一番の理由は何ですか？(対象：1,000人)

野菜ジュースを飲む理由についてのアンケートです。一番多かった回答は「野菜・果物不足を補うため」で21.7％。次に多かったのは「栄養素を摂取できるから」で16.6％、「体にいいから」が13.7％で続く結果になりました。

野菜ジュースを飲むタイミングには個人差がある

【調査】

1日のどのタイミングで野菜ジュースを飲むことが一番多いですか？ (対象：1,000人)

野菜ジュースを飲むタイミングについてたずねたアンケートでは「特に決まってない」と回答された人が23.8％で一番多く、「食中」と回答された人が15.6％、「食前」と回答された人が10.3％という結果になりました。ちなみに筆者は朝の食前に毎日飲みます。

健康に良いかどうかが重要な野菜ジュース

今回は、「野菜ジュースを選ぶ際に重視しているポイントがあれば教えてください」というアンケートをフリー回答で実施いたしました。原文を一部ピックアップしてみます。

「甘すぎないもの、さまざまな種類の野菜が入っているもの。夏や疲れた時はビタミン添加のものを意識的に選びます」

「食塩不使用のものを選ぶようにしている。価格を抑えるのに、プライベートブランドのものを購入することが多い」

「セロリの味が苦手なので、成分表示でセロリが入ってないか表示順番が後ろの方に書いてあるのを選ぶ」

今回のフリー回答で目立ったのは糖質についてや、無添加についてのものです。やはり健康意識で野菜ジュースを飲むことが多いということの表れでしょうか。あとは味についての言及も多く、甘すぎないもの、苦すぎないものなど様々な好みがあるようです。

「野菜ジュースは太る」説の真相

「ヘルシーなはずの野菜ジュースなのに、太るって本当？」--そんな疑問を感じたことはありませんか？

結論から言えば、飲み方次第で「太る要因」になり得るのは事実です。ポイントは、含まれる糖質とカロリーの量にあります。

たとえば、市販の野菜＋果実ミックス系ジュースには、意外にも砂糖が加えられているものがあります。果糖や濃縮還元された果汁が主成分になっているタイプでは、200mlで15g以上の糖質が含まれることも珍しくありません。これはコーラの半分程度の糖質量に相当します。

しかも、ジュースという形状ゆえに血糖値が急上昇しやすく、満腹感も得にくい。その結果、余計にお腹が空いて間食が増える……なんて悪循環も。

もちろん、すべての野菜ジュースが太るわけではありません。選び方と飲み方を工夫すれば、ダイエット中でも活用できます。

・ 糖質10g未満／200ml以内を目安に選ぶ

・ 食事代わりにしない、あくまで補助

・ 小腹が空いた時のおやつ代わりに使う

・ 飲んだ後は口をゆすぐ（虫歯予防）

野菜ジュースの選び方と付き合い方で結果が変わります。ヘルシーそうな顔をして、意外と太らせにくるタイプもいる--そういう目で見ておくと安心です。

