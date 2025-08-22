AI予測に基づく資産配分が奏功し良好なパフォーマンス実績　「ROBOPROファンド」の純資産総額は1,000億円を突破

株式会社FOLIOホールディングス

SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」）が2023年12月28日に設定した「ROBOPROファンド（以下「当ファンド」）」が2025年8月22日、純資産総額1,000億円を超えることとなりましたのでお知らせいたします。今年5月29日に純資産総額500億円を突破してから約2ヵ月半での1,000億円到達となりました。

当ファンドは、株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO （本社：東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）が「ROBOPRO」の運用戦略に基づいて投資助言を行い、SBI岡三アセットマネジメントが運用を行っています。

当ファンドの基準価額は2025年8月22日時点で13,339円（分配金お支払い後）と堅調に推移しており、純資産総額1,002億円となっています（分配金設定来合計500円）。

■設定来の基準価額の推移 （2023年12月28日～2025年8月22日、日次）

※基準価額は1万口当たり、年率1.562％（税抜1.42％）の信託報酬控除後です。

※グラフは過去の実績であり､将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

■良好なパフォーマンスが支持され資金流入が継続

お陰様で良好なパフォーマンスを投資家の皆さまにご支持いただき、ファンドへの資金流入も継続しています。足元、7月の月間資金流入額は約216億円となり、バランス型ファンドのカテゴリー*では6月に続き2ヵ月連続で第1位となりました。

当ファンドは新NISA（成長投資枠）に対応しており、投資信託として多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略による好パフォーマンスを享受していただけているものと考えています。

SBI岡三アセットマネジメントとFOLIOは、引き続き投資環境の変化への対応力の高い「ROBOPROファンド」を通じて、これからも投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。

（出所）QUICK資産運用研究所

※ 期間：2025年7月（月間）、月間資金流入額は推計値

* バランス型ファンド：対象は国内公募の追加型株式投信（ETF、ラップ・SMA専用、DC専用を除く）のうちQUICK分類がバランス型のファンド（817本）

■「ROBOPROファンド」の特色

■充実した情報開示

『ROBOPROファンド 8月リバランスレポート（2025年8月13日）』

https://www.sbiokasan-am.co.jp/data/news/4747/report.pdf

※リバランスレポートで毎月の資産配分変更について詳しく解説しています。

■投資のリスク及び費用についてはこちら(https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175)

■取扱い販売会社一覧についてはこちら(https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/sales#ancFund)

■金融商品取引法等に係る表示

商号等 SBI岡三アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者

登録番号 関東財務局長（金商）第370号

加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

商号等 株式会社FOLIO 金融商品取引業者（第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）

登録番号 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

※本件はSBI岡三アセットマネジメント、FOLIOの2社共同のプレスリリースです。