東海電子株式会社

アルコール検知システム、IT点呼システム、運行管理システムの開発・販売を手がける東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、当社の業務前自動点呼機器「e点呼セルフ Typeロボケビー」が国土交通省による業務前自動点呼制度における機器認証（認定番号：JM25-002）を正式に取得したことを受け、「【速報！】運行管理者様必見！業務前自動点呼 認定された革命児！ e点呼セルフロボケビー」と題した無料ウェビナーを2025年9月9日（火）に開催することをお知らせいたします。本ウェビナーでは、国交省認定を取得した最新システムの機能や導入メリットについて詳しく解説いたします。

東海電子、国交省認定取得の『e点呼セルフ Typeロボケビー』紹介ウェビナーを9月9日開催 ～業務前自動点呼の最前線と導入メリットを解説～お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_up8ubJoASI2AR4F0ipSBOw#/registration

開催日時：2025年9月9日（火）13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

e点呼セルフTypeロボケビーが変える！業務前自動点呼の最前線と導入メリット徹底解説

【コンテンツ内容】

・ついに解禁！業務前自動点呼

・導入のための法的要件

・メリット・運用イメージ

・本日のポイント整理

スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 小中野 達也

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

