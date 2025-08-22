にじさんじから「ヨルガタニンゲン」グッズを2025年8月26日(火)20時からにじストアにて販売開始！

ANYCOLOR株式会社

ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区　代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「ヨルガタニンゲン」グッズを2025年8月26日(火)20時から販売を開始いたします。

2025年8月26日(火)20時から「ヨルガタニンゲン」グッズ販売開始！



にじさんじから、夜の趣味時間をテーマとした「ヨルガタニンゲン」グッズの販売が決定！


参加ライバーは月ノ美兎、樋口楓、魔界ノりりむ、卯月コウ、緋八マナ、赤城ウェンの6名。


グッズラインナップは、ランダムトレーディングカード、アクリルスタンド、マルチケース入りステッカーセット、クリアファイル、メタルチャーム、グラス、ロングTシャツの7種類。



「ヨルガタニンゲン」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2025年8月26日(火)20時から販売を開始いたします。




「ヨルガタニンゲン」グッズ紹介







■ランダムトレーディングカード


・価格：400円(税込)


・種類：全12種ランダム


・サイズ(約)：W63mm×H88mm


・素材：紙


※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。




■アクリルスタンド


・価格：各1,650円(税込)


・種類：全6種


・サイズ(約)


　本体：W90mm×H120mm以内　　


　台座：W65mm×H40mm


　ジッパーバッグ：W120mm×H165mm


　※ライバーによって、本体サイズが異なります。


　※ジッパーバッグに入れてお届けします。


・素材


　アクリルスタンド：アクリル


　ジッパーバッグ：PET


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。




■マルチケース入りステッカーセット


・価格：各1,700円(税込)


・種類：全6種(各種4枚入り)


・サイズ(約)


　ステッカー(全身)：W55mm××H70mm以内


　ステッカー(顔アップ)：W50mm×H50mm


　ステッカー(モチーフ)：W40mm×H40mm以内


　ステッカー(ネーム)：W70mm×H20mm以内


　マルチケース：W86mm×H113mm


　※ライバーによって、ステッカーサイズが異なります。


・素材


　ステッカー：紙、PP


　マルチケース：PVC、PP、PE、鉄


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。




■クリアファイル


・価格：各600円(税込)


・種類：全6種


・サイズ：A4


・素材：PP


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。




■メタルチャーム


・価格：各2,300円(税込)


・種類：全6種


・サイズ(約)：長さ95mm


・素材：亜鉛合金


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。




■グラス


・価格：各2,500円(税込)


・種類：全6種


・サイズ(約)


　口径：直径78mm


　高さ：109mm


　容量：295ml


・素材：ガラス


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。




■ロングTシャツ


・価格：各6,000円(税込)


・種類：全6種


・サイズ(約)


　身丈：69cm


　身幅：51cm


　肩幅：47cm


　袖丈：60cm


・素材：綿100％


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


イラストレーター



ルジエ 様(https://x.com/rug_ptr)


販売概要



・販売開始日時：2025年8月26日(火)20時～


・発送予定：2025年9月上旬以降


・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア


・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_785



※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。


※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。


※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。


※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。


「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。


※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。


※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。


　


新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。


・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app


・ハッシュタグ：#ヨルガタニンゲン


【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs



【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー

ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc

■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact

■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp

■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸