【アニメ制作】After Effectsで見せるプロの撮影現場と調整の工夫を解説！9/4（木）無料オンラインセミナー「デモンストレーションを見ながら学ぶアニメ制作の裏側 Vol.2」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は9月4日（木）、アニメーションや映像制作を学んでいる方を対象に無料のオンラインセミナー「デモンストレーションを見ながら学ぶアニメ制作の裏側 Vol.2 After Effectsで見せる、プロの撮影現場と調整の工夫」を開催します。

アニメーションにおける「撮影」とは、アニメ制作の最終工程のひとつで、各種素材を組み合わせてひとつの映像に仕上げる作業を指します。昔は実際にカメラを使ってセル画を撮影していましたが、現在はAfter Effectsなどのソフトウェアを使い、素材をデジタルで合成し、エフェクトを追加しています。「撮影」はアニメーション制作の最後の仕上げとも言える重要な工程で、ここでの作業がアニメの最終的なクオリティを決定します。



本セミナーでは、撮影の仕事内容と役割に加え画面の前後感を調整するカットや、繊細な画面調整のテクニックやプロセスに注目していきます。また、情報の整理や間引きによって映像の印象がどう変わるかといった、撮影ならではの工夫もご紹介予定です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜セミナーの内容＞

・アニメ制作の全体的な流れ

・撮影の仕事内容と役割

・After Effectsを使った効果のデモンストレーション

・繊細な画面調整の実例とプロセス紹介



＜こんな方におすすめ＞

・アニメーションや映像制作を学んでいる学生

・アニメ制作に興味があり、これからAfter Effectsを使ってみたいと考えている初心者

・映像制作に携わっているが、アニメーション撮影の技術を習得して作品の幅を広げたい方

・趣味でアニメーションを作成しているが、プロフェッショナルな技術を学びたい方

・After Effectsを持っているが、使い方や活用方法がわからない方

デモンストレーションを見ながら学ぶアニメ制作の裏側Vol.2 After Effectsで見せる、プロの撮影現場と調整の工夫

■日時

2025年9月4日（木）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

株式会社旭プロダクション技術部撮影課所属

佐藤哲平（さとう・てっぺい）氏

東京工芸大学芸術学部アニメーション学科卒業後、旭プロダクションに就職、12年勤務し現在に至る。TVアニメーション「ジョジョの奇妙な冒険」(1、2部)「進撃の巨人」(Season1)等の撮影に参加後、2016年放映の「終末のイゼッタ」で撮影監督を初めて担当。その後「アトム ザ・ビギニング」「かくしごと」「ゆびさきと恋々」などに撮影監督として参加している。近年はアニメ撮影の非常勤講師として活動中。

株式会社旭プロダクション https://asahi-pro.co.jp/



■参加費

無料



■定員

60名



＜その他関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「デモンストレーションを見ながら学ぶアニメ制作の裏側」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

【CREATIVE VILLAGE】8/1（金）～8/25（月）残暑のプレゼントキャンペーン’25！実施中！

https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/164359/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/164359/?rls)



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



