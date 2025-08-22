「コモディイイダ」×「楽天Edy」、食品スーパーマーケット「コモディイイダ」でチャージ金額の10％ポイント還元キャンペーンを実施

楽天ペイメント株式会社

株式会社コモディイイダ（以下「コモディイイダ」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、「楽天Edy」において、コモディイイダが運営する食品スーパーマーケット「コモディイイダ」でチャージ金額の10％分の「楽天ポイント」を還元するキャンペーンを2025年8月29日（金）から8月31日（日）まで実施します。

本キャンペーンは、キャンペーン期間中に店舗に設置しているチャージ機で「コモディイイダ Edy-楽天ポイントカード」へ10,000円以上チャージした方に、チャージ金額に対して10%分の「楽天ポイント」を還元します（注）。

さらに、キャンペーン期間中に「コモディイイダ」店舗に設置しているチャージ機で初めて「コモディイイダ Edy-楽天ポイントカード」へ10,000円以上チャージした方に、もれなく「楽天ポイント」1,000ポイントを進呈します。

コモディイイダと楽天ペイメントは、今後も利用者と加盟店の双方にとって利便性の高いサービスを提供するとともに、さらなる顧客満足度の向上を図っていきます。

（注）本キャンペーンは「コモディイイダ Edy-楽天ポイントカード」限定となります。還元ポイントの上限は、キャンペーン概要をご確認ください。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/657_1_447cca45373150269417f47595752a9c.jpg?v=202508230856 ]

【株式会社コモディイイダについて】https://www.comodi-iida.co.jp/

株式会社コモディイイダは、1919年11月東京都文京区新明町にて飯田青果店を開業し、本年創業107年を迎えます。

無借金による堅実経営を理念とし、東京、埼玉、千葉に85店舗を展開するスーパーマーケット。“お店はお客様のためにある”を常に大切にし、これからも地域のお客様の豊かな暮らしのお手伝いをさせていただきます。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

