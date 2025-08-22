契約業務DXのMNTSQ、新しい法務のあり方を考えるリーガルテックカンファレンス「MNTSQ Meeting 2025―契約は、AIが交渉する時代へ―」を9月19日、10月6日に開催決定

MNTSQ株式会社

契約業務の一連のプロセスを変革するサービス「MNTSQ CLM」を提供するMNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「MNTSQ」）は、9月19日に東京、10月6日に大阪で、新しい法務のあり方を考えるリーガルテックカンファレンス「MNTSQ Meeting 2025―契約は、AIが交渉する時代へ―」を開催いたします。

MNTSQ Meetingについて

ChatGPTなどの大規模言語モデル（LLM：Large Language Model）が脚光を浴びてから、はや数年。生成AIをはじめとして、テクノロジーの活用は企業にとって死活問題となりつつあります。そのような中でMNTSQは、初となる東京カンファレンスを昨年9月に、第2回目となる大阪カンファレンスを昨年10月に開催しました。昨年は計260名以上の方にご来場いただき、参加者満足度も90％を超えるなど大変好評だったこのカンファレンス。今年は『契約は、AIが交渉する時代へ』をテーマに内容を進化させ、さらに多くの方をお迎えできる環境を整え開催します。

AIが契約交渉を行い、フェアでスピーディな交渉ができるような未来を実現するために、「今」必要なものは何か。また法務パーソンに求められる役割の変化とは？「法」「AI」「実務」の観点からご紹介します。

ゲストとして登壇いただく皆様には、各企業でのテクノロジーに対する取り組み、使用例、法的な課題や論点などをお話しいただく予定です。また当日は、講演セッションのみでなく、ご来場いただきました皆様の間での交流のお時間も設けます。ぜひこの機会に、AI時代の契約業務とその未来について、共に考えてみませんか。

開催概要

新しい法務のあり方を考える MNTSQ Meeting 2025

―契約は、AIが交渉する時代へ―

【東京】

【大阪】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50130/table/67_1_a4dfec66fa5f800db5a12883efcdd95b.jpg?v=202508230856 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/50130/table/67_2_19f71d308319be6eca2ae8b64342ff47.jpg?v=202508230856 ]主なプログラムと登壇者- 基調講演ソフトバンク株式会社 執行役員 兼 CCO法務・コーポレートガバナンス本部 本部長 兼 コンプライアンス室 室長佐藤 英幸 氏- セッション 1：先進企業におけるAI活用推進・実践事例三菱UFJ銀行 デジタル戦略統括部AI・データ推進Gr 次長島野 浩平 氏西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー水島 淳 氏- セッション 2：テクノロジーで変わる！法律事務所と企業法務の役割（仮）森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 CFO戸嶋 浩二 氏- MNTSQ プレゼンテーション：契約はAIが交渉する時代へ～MNTSQの展望（仮）MNTSQ株式会社 代表取締役長島・大野・常松法律事務所 弁護士板谷 隆平- 懇談- 基調講演京都大学大学院法学研究科 教授稲谷 龍彦 氏- セッション 1：法律業界におけるテクノロジー活用（仮）長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー藤原 総一郎 氏- セッション 2：経営と法務 これからの法務部門に求めるもの（仮）調整中- MNTSQ プレゼンテーション：契約はAIが交渉する時代へ～MNTSQの展望（仮）MNTSQ株式会社 代表取締役長島・大野・常松法律事務所 弁護士板谷 隆平- 懇談

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ MNTSQについて

MNTSQ株式会社は、「すべての合意をフェアにする」ことを掲げて、創業当初から長島・大野・常松法律事務所の全面的なサポートを受けて2018年11月に設立されました。四大法律事務所の一つである長島・大野・常松法律事務所のノウハウと、契約・法務に特化した独自の機械学習との掛け合わせをコアとし、顧客の業務変革を支援します。契約の作成・審査・管理からナレッジ化までを一気通貫でサポートし、契約・法務業務を変革するサービス「MNTSQ CLM」を提供しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区日本橋堀留町1-9-8 PREX人形町 5F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp