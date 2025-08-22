「愛知県知多市における低炭素水素モデルタウンの実証事業」に参画

リンナイ株式会社

リンナイ株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：内藤 弘康）は、愛知県が環境省から採択を受け開始する「愛知県知多市における低炭素水素モデルタウンの実証事業」に、共同実施者として参画します。

愛知県では、全国一の設置数を誇る水素ステーションを、地域の水素供給拠点として社会実装することを目標に、知多市の水素ステーションから燃料電池自動車だけでなく、公共施設や住宅に設置した燃料電池や水素給湯器など、幅広い利用先に低炭素水素を低コストに供給する「低炭素水素モデルタウン事業」について、昨年度から、事業化可能性調査を実施しています（2024年6月28日公表）。この度、事業化可能性調査の結果を踏まえて、知多市をはじめとする17の企業等が連携して実証事業を開始します。この実証事業は、環境省が公募した「令和7年度コスト競争力強化を図る再エネ等由来水素サプライチェーンモデル構築・実証事業」の採択事業になります。

リンナイは当事業において、自社で開発した水素給湯器・水素グリラー・水素コンロの機器を提供し、業務用や家庭用としての水素利活用を実証していきます。引き続き、リンナイはカーボンニュートラル社会の実現に向けて、環境貢献における技術開発および商品・サービスの提供を行っていきます。

水素給湯器水素グリラー水素コンロ

ご参考

愛知県環境局「知多市における低炭素水素モデルタウン実証事業」(https://www.pref.aichi.jp/press-release/teitansosuisomoderutaun-2025saitaku.html)