QEEQ、会員制プラン「QEEQ会員」サービスを開始

海外レンタカー予約プラットフォーム「QEEQ（キック）」は、会員制プラン「QEEQ会員」を新たに導入しました。会員の皆様は、海外ドライブ旅行をよりお得で快適に楽しむことができる多彩な特典を受けられます。

■「QEEQ会員」の主な特典

- 世界中のレンタカーが最大20％OFF

QEEQ会員限定で、世界200以上の国・地域にあるレンタカーが最大20％割引に。

ハワイやヨーロッパなど人気リゾート地から、ニューヨークやパリといった大都市まで、幅広いエリアでご利用可能です。

「旅行コストを抑えつつ、ワンランク上の車を選びたい」そんな方にぴったり。家族旅行なら広々としたミニバンを、カップル旅行ならスタイリッシュなオープンカーを、割引価格で手軽に体験できます。お得に、そして自由に世界を走る楽しさをサポートいたします。

- KKday.comで使える8％OFF

旅先の体験予約サイト「KKday.com」でのご予約が8％OFFに。現地の観光ツアー、テーマパーク入場券、マリンスポーツや伝統文化体験など、旅の楽しみを広げるアクティビティが揃っています。

レンタカーで移動した先で、そのまま現地体験を楽しめるのが魅力。ドライブ旅行に「遊ぶ・学ぶ・食べる」を加え、思い出をより一層深めていただけます。

- Musement.comで10％OFF

ヨーロッパを中心に世界各地で人気のチケット予約サイト「Musement.com」でも、会員特典として10％OFFをご利用いただけます。

美術館や博物館のチケット、現地ツアー、テーマパーク、アトラクションなど幅広く対応。

「せっかく訪れた都市で効率よく観光したい」「行列を避けてスムーズに入場したい」という旅行者に最適です。レンタカーで自由に移動しながら、文化・歴史・エンタメをお得に体験できます。

- AXA安心保険や搭乗者傷害保険（PAI）の割引

海外ドライブで心配になるのが「万が一の事故やトラブル」。QEEQでは、世界的に信頼されるAXA保険を会員特別価格で提供しています。

車両の損傷、盗難、人身傷害などを幅広くカバーし、さらに運転手と同乗者を守る搭乗者傷害保険（PAI）も割引で利用可能。

日本語でのサポート対応も充実しているため、現地で事故や盗難が発生してもスムーズに対応でき、安心して旅行を楽しめます。

- 1ドルフリーズ（予約確保サービス）

「すぐに支払いは不安だけど、人気の車種を今すぐ確保したい」――そんなニーズに応えるのが「1ドルフリーズ」。

オンライン予約時に、たった1ドルを前払いするだけでレンタカーをキープ可能。残りの料金は貸渡時に現地で支払えばOKです。

急に旅行計画が変わることが多い方や、複数の候補を比較検討したい方に便利。コストを抑えながら、安心して予定を立てられる柔軟なサービスです。

■ QEEQの取り組みとサービス紹介

QEEQは、世界中のレンタカー会社を一括比較できるオンラインプラットフォームとして、日本人ユーザーに特化したきめ細やかなサービスを提供しています。

1.24時間年中無休の日本語カスタマーサポート

「現地でトラブルに巻き込まれたらどうしよう…」そんな不安を解消するために、QEEQでは24時間年中無休、日本語でのサポート体制を整えています。

海外現地時間に関係なく、メール・電話・LINEから即時対応が可能。飛行機の遅延でレンタカーの受け取りが遅れる時や、道に迷って返却場所がわからない時など、緊急時にも日本語で安心してご相談いただけます。初めての海外レンタカーでも、まるで現地に“日本語の助っ人”が常にそばにいるような安心感を提供します。

2.無料の海外日本語ガイドサービス

一部の国・地域では、現地在住のスタッフが空港でお出迎えできます。空港から出てからレンタカーの受け取りまで同行でサポートします。

予約カウンターでの契約手続きや、保険オプションの選び方、カーナビの設定方法、地元ならではの穴場スポットやグルメ情報など、旅行者が特に不安を感じやすい場面で丁寧に日本語でご案内。初めての国でも言葉の壁を気にせず、安心してドライブをスタートできます。

「空港到着から運転開始までスムーズに移動できた」と多くの旅行者から好評をいただいております。

3.無料で提供する英語翻訳文

国際免許証がない場合でも心配は不要。QEEQでは、日本の運転免許証に基づいた翻訳証明文を無料で発行し、200以上の国と地域でレンタカー利用を可能にしています。

通常は現地で取得手続きが必要となるケースも多い翻訳証明を、出発前にオンラインで簡単に準備できるため、時間も費用も大幅に節約。旅行準備のストレスを軽減し、海外ドライブのハードルを下げます。

4.多様な車種とプランの一括比較

軽自動車からファミリー向けのミニバン、アウトドアに最適なSUV、さらには最新の電気自動車まで、豊富な車種をリアルタイムで比較可能。

複数のレンタカー会社の料金、条件、口コミをまとめて確認できるので、「価格重視」「燃費重視」「高級車で特別な旅行を楽しみたい」など、旅行スタイルに合わせた最適な1台をスムーズに見つけられます。

さらに、利用者レビューや検索条件機能で、現地で失敗しない賢い選び方をサポートします。

5.AXA保険を含む安心の補償プラン

「もし事故を起こしたらどうしよう」という不安にもQEEQが対応。世界的に信頼されるAXA（アクサ）保険をはじめとした補償プランを用意し、万一のトラブルでも安心です。

補償内容には、人身傷害・財産損害・車両破損・ゼロ免責オプションなどが含まれ、日本語対応可能なサポート体制も整っています。

旅行先で事故や故障が発生しても、複雑な英語の書類や保険交渉に悩まされることなく、日本語でスムーズに対応が受けられます。

6.デポジットなしプラン

通常、海外レンタカーでは数万円～数十万円規模のデポジット（保証金）が必要ですが、QEEQでは現地提携会社と連携し、マレーシア・タイ限定で「デポジット不要プラン」をご用意しました。

クレジットカードを持っていない方や、高額な一時払いに不安を感じる方でも安心して利用可能。万が一、利用期間中に車の損害や罰金が発生した場合も、QEEQが優先的に負担する仕組みとなっています。

「海外レンタカーは敷居が高い」という日本人旅行者の声にお応えした、ユーザーファーストの革新的なサービスです。

■ QEEQについて

ドライブ旅の自由を、もっと身近に──QEEQ（キック）は、世界200以上の国と地域、10万店舗以上のレンタカーを一括比較・予約できるオンラインプラットフォームです。日本語サイト（https://jp.qeeq.com/(https://jp.qeeq.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)）では、日本人旅行者のニーズに合わせた機能を充実。リアルタイム価格比較、24時間年中無休の日本語カスタマーサポート、LINEによる即時対応、無料現地ガイドなど、初めての海外ドライブでも安心してご利用いただけます。創業以来、「海外ドライブをもっと手軽に」というミッションのもと、サービスの質を磨き続けてきました。その成果として、2022年から3年連続で「アジア最高のレンタカー予約サイト」に選出。さらに2024年には革新的なビジネスモデルが評価され、「ビジネスエクセレンスアワード」を受賞しています。これからも旅行者にとって便利で魅力的な情報とサービスを発信してまいります。

