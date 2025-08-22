【西武渋谷店】河嶋淳司 版画展開催

株式会社そごう・西武「家族象・平和」

西武渋谷店では、８月２７日（水）～９月８日（月）の期間、B館８階＝美術画廊、オルタナティブスペースで「河嶋淳司 版画展」を開催いたします。現代の琳派と呼ばれる気鋭の人気画家。誰もが一目でわかる色彩と形態の斬新さ、ユーモラスな動きを、さまざまな動物との出会いから生まれた「アニマル・グラフィティシリーズ」を展開。緑のゾウや赤いウシ、青いライオンなど独特な色彩感覚や造形の版画作品を２６点ご覧いただけます。

詳細を見る :https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/Art-kawashimaJyunji.html

「家族象VI」

「跳ねる馬」

「小虎」

「鶏」

河嶋淳司 JUNJI KAWASHIMA 略歴

１９５７年 東京都に生まれる

１９８１年 東京藝術大学 卒業制作 サロン・ド・プランタン賞受賞

１９８３年 修了制作「超心理学」東京藝術大学大学資料館買上

１９８６年 東京藝術大学大学院博士課程修了

「シドニービエンナーレ」出品

１９８７年 山種美術館賞展出品('８９年、'９５年)

１９９５年 五島記念文化賞美術新人賞受賞

１９９６年 五島記念文化財団助成により海外研修(アイルランド・イギリス)

１９９９年 増上寺天井絵制作

２０００年 「日本画の１００年」出品/東京芸術大学美術館

２００２年 四代目 尾上松緑 襲名記念扇面 「松遊唐獅子図」制作

２００６年 カルティエ 「パンテール」×河嶋淳司コラボレーション広告制作

２００７年 両洋の眼 現代の絵画展 河北倫明賞受賞

２０１４年 三代目 尾上左近 襲名記念扇面「三梟図」制作

他 百貨店での個展多数

師 稗田一穂

現在 無所属 鎌倉市在住

【河嶋淳司 版画展 概要】

会期：８月２７日（水）～９月８日（月） ※最終日は午後４時閉場

会場：B館８階＝美術画廊、オルタナティブスペース

※展示内容・展示拠点は一部変更となる場合がございます。 ※掲載写真はイメージです。

-西武渋谷店-

・住所：〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

・電話番号：03-3462-0111 （代表）

・営業時間：午前10時～午後8時

・営業時間などの最新情報につきましては西武渋谷店ホームページをご覧ください。https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/(https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/)