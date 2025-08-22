【西武渋谷店】河嶋淳司 版画展開催
「家族象・平和」
西武渋谷店では、８月２７日（水）～９月８日（月）の期間、B館８階＝美術画廊、オルタナティブスペースで「河嶋淳司 版画展」を開催いたします。現代の琳派と呼ばれる気鋭の人気画家。誰もが一目でわかる色彩と形態の斬新さ、ユーモラスな動きを、さまざまな動物との出会いから生まれた「アニマル・グラフィティシリーズ」を展開。緑のゾウや赤いウシ、青いライオンなど独特な色彩感覚や造形の版画作品を２６点ご覧いただけます。
詳細を見る :
https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/Art-kawashimaJyunji.html
「家族象VI」
「跳ねる馬」
「小虎」
「鶏」
河嶋淳司 JUNJI KAWASHIMA 略歴
１９５７年 東京都に生まれる
１９８１年 東京藝術大学 卒業制作 サロン・ド・プランタン賞受賞
１９８３年 修了制作「超心理学」東京藝術大学大学資料館買上
１９８６年 東京藝術大学大学院博士課程修了
「シドニービエンナーレ」出品
１９８７年 山種美術館賞展出品('８９年、'９５年)
１９９５年 五島記念文化賞美術新人賞受賞
１９９６年 五島記念文化財団助成により海外研修(アイルランド・イギリス)
１９９９年 増上寺天井絵制作
２０００年 「日本画の１００年」出品/東京芸術大学美術館
２００２年 四代目 尾上松緑 襲名記念扇面 「松遊唐獅子図」制作
２００６年 カルティエ 「パンテール」×河嶋淳司コラボレーション広告制作
２００７年 両洋の眼 現代の絵画展 河北倫明賞受賞
２０１４年 三代目 尾上左近 襲名記念扇面「三梟図」制作
他 百貨店での個展多数
師 稗田一穂
現在 無所属 鎌倉市在住
【河嶋淳司 版画展 概要】
会期：８月２７日（水）～９月８日（月） ※最終日は午後４時閉場
会場：B館８階＝美術画廊、オルタナティブスペース
くわしくはこちらから：
※展示内容・展示拠点は一部変更となる場合がございます。 ※掲載写真はイメージです。
-西武渋谷店-
・住所：〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1
・電話番号：03-3462-0111 （代表）
・営業時間：午前10時～午後8時
・営業時間などの最新情報につきましては西武渋谷店ホームページをご覧ください。https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/(https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/)