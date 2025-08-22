幸手市発！AIが描く“まちの魅力”を市民が審査――新時代の地域プロモーションモデルを共創

株式会社Sai

埼玉県幸手市と株式会社Sai（本社：大阪府大阪市、代表取締役：片野 正也、以下 当社）は、AI技術を活用した“まちの魅力発信”を目的とする「AIクリエイティブコンテスト in 幸手市」を共同開催いたします。

本コンテストでは、「幸手市の魅力」をテーマに、AIを活用して生成された動画や画像作品を一般から募集。応募作品は、幸手市主催の「第30回 幸手市民まつり」にて展示され、市民による投票を通じて審査が行われます。

当社は本コンテストの企画設計および運営を全面的にサポート。誰でも簡単に、かつ自治体の個性を反映したAIコンテストを開催できるフルオート型のコンテストプラットフォームを提供し、地域に根ざした新たな創造活動の仕組みづくりを実現しています。



■背景と目的

近年、自治体においてもAI技術の活用が進む中、単なる業務効率化にとどまらない“市民参加型のAI活用”が注目されています。

本コンテストは、AIを通じて地域の魅力を再発見し、市民が自らの視点でその価値を評価・共有する機会を創出することで、地域の一体感や愛着の醸成を目指すとともに、自治体と民間企業による新たな連携モデルを提案するものです。



■株式会社Saiの提供する仕組みについて

当社が運営する「Sai design arena」は、コンテストの企画設計から作品募集、審査サポート、結果発表までをオンラインで完結可能なフルオート運用が可能な仕組みです。

今回の取り組みにより、今後も多様な自治体や団体に向けて、独自性あるAI活用事例の創出と導入支援を進めてまいります。



■開催概要

タイトル：AIクリエイティブコンテスト in 幸手市

テーマ：「幸手らしさ」または「幸手市の魅力」

募集内容：AIを用いて生成された画像または動画作品

募集期間：2025年9月8日(月)～9月30日(火)

審査方法：第30回 幸手市民まつり 会場にて市民による投票を実施

市民祭り開催日：2025年10月26日(日)

主催：埼玉県幸手市

企画運営支援：株式会社Sai

協力：TSUYUDAKU LAB

■取材のご案内

本取り組みの詳細やシステムに関する説明をご希望の場合は、ぜひ下記広報窓口までお問い合わせください。ご取材・ご紹介をお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Sai 広報部

TEL：06-7220-3971

Email：info@sai-studio.co.jp

Sai design arena公式サイト：https://www.sai-arena.jp/join

クリエイター応募ページ：https://www.sai-arena.jp/sattepr

コーポレートサイト：https://sai-studio.co.jp/