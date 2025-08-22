【新発売】クラファン達成率189％！　SNSでも話題沸騰中の新型サプリ『zekka よいシャット』　Amazonで発売開始決定！

株式会社zekka

『飲む』から『溶ける』へ


株式会社zekkaから、2025年夏、次世代型シートサプリ zekka（ゼッカ）が誕生。


大盛況だったイベントでは、藤森慎吾さんを始め、数々のタレントにご使用いただきました。


そんな中、ついに！お酒をたのしむ方に向けた「よいシャット」がAmazonで発売開始！






右：irishman.プロデューサー・藤森慎吾(オリエンタルラジオ)　　左：株式会社zekka　代表取締役　山崎



Amazon（zekkaストア）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKBY7LVC


公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/zekka_official_






■次世代シートサプリとは


【水無し】摂取の際に水は不要。口でサッと溶ける。


【スピーディー】薄型で口の中でサッと溶けて広がる。


【コンパクト】超薄型でどこにでも持ち運べ、サッと取り出せる。


今までの不便や不満を解消した、新しい形状でお酒を楽しむ方の悩みにしっかりアプローチします。




■こんなシーンに


・お酒をたのしみたい


・朝からスッキリ元気でいたい


・次の日が気になる


※アルコールの分解時に体内で消費されるビタミンを補給できます。




■デザインにもこだわりを


今までのドリンクやサプリメントのデザインとは一線を画すスタイリッシュなデザイン、サッと取り出せる形状に仕上げています。





実際のお客様の声です。効果には個人差があります。

■クラファンでも大好評


『持ち運びに便利』『お守り代わりに』『コスパ良い』等


様々なありがたい声を頂戴しました！！


弊社代表の山崎含め、スタッフ全員が目を通させていただき


励みとなっております！








お守り代わりに、お財布に1枚入れておきませんか？






■Amazon（zekkaストア）


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKBY7LVC




■よいシャット　ホームページ


https://yoishut.zekka.jp/




■飲食店


東京、大阪、福岡を中心に


テナント内にて販売開始しております。




公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/zekka_official_


公式Ｘアカウント：https://x.com/zekka_official_




【今後のスケジュール】


8月下旬　各種ドラッグストアやバラエティショップ等で販売開始予定