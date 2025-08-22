Ãæ¹ñ¡¦KUMATOYS¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º¤ÎºÆÈÎ¤¬·èÄê¡ª
KUMATOYS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àé½©¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î1Æü(¶â)¤è¤êÃæ¹ñ¡¦KUMATOYS¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º¤ÎºÆÈÎ¤ò·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÆÈÎ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚºÆÈÎ
Í½Ìó´ü´Ö¡§
¡ÚÂè1²óÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î1Æü～8·î20Æü
¡ÚÂè2²óÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î22Æü～9·î10Æü
½Ð²Ù»þ´ü¡§2025Ç¯11·î
(È¯Á÷»þ´ü¤ÏÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹)
Í½Ìó¾ì½ê¡§Ãæ¹ñ¤ÎKUMATOYS¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ
º£²ó¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎºÆÈÎ¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡ª
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤Î¡ÖHave fun¡ª¡×¥·¥êー¥º¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ä¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¿Í¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
―――――――――――――――
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡Û
Âè1²óÍ½Ìó¼õÉÕ¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¿¤Æー¤¢¤²¡ª¥·¥êー¥º(56mm) ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡ÊÁ´9¼ï¡Ë
2. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¿Have fun¡ª¥·¥êー¥º(56mm) ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
3. ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¿¿Í¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¥·¥êー¥º(56mm) Ã±ÉÊ¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
4. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¿¿Í¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡ÊÌóW75¡ßH79mm¡Ë Ã±ÉÊ¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè£²²óÍ½Ìó¼õÉÕ¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¿¥×¥Æ¥£¥³¥í¥·¥êー¥º (56mm) ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
2. ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¿¥¢¥Ë¥â¥Á¥·¥êー¥º(56mm) ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
3. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¿¥¢¥Ë¥â¥Á¥·¥êー¥º ¡ÊÌóH103mm-145mm¡Ë Ã±ÉÊ¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
4. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¿¥¥ã¥é¤Ã¤È¥Öー¥±(56mm) ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
5. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡¿¥¥ã¥é¤Ã¤È¥Öー¥±¡ÊÌóW42¡ßH41mm¡Ë Ã±ÉÊ¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
6. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡¿¥¥ã¥é¤Ã¤È¥Öー¥±¡ÊÌó80¡ß78mm¡Ë Ã±ÉÊ¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
―――――――――――――――
¢£KUMATOYS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KUMATOYS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤IP¤ä¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢·÷¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎIP¥Û¥ë¥ÀーÍÍ¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ーÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÈ¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¡£¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¼ÂÀÓ
2020Ç¯～2024Ç¯¡§TaobaoÆó¼¡¸µ¥«¥Æ¥´¥êÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò·ÑÂ³³ÍÆÀ
SNS¡ÊWeibo¡¦Rednote¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô220Ëü¿Í°Ê¾å
2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë30¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«
º£¸å¤âKUMATOYS¤Ï¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò·Á¤Ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Òº£¸å¤Î¡È¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡É¹½ÁÛKUMA LAND¤ÎÅ¸³«¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.kumatoys.tokyo
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Ûinfo@kumatoys.tokyo