丸の内ソレイユ法律事務所が美容健康業界向けニュースレター通算50号を発行！

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所（所在地：東京都千代田区、代表弁護士：中里妃沙子）は、美容・健康業界および企業法務に関する最新情報を毎月お届けするニュースレターが、2025年7月号にて通算50号を迎えたことをお知らせいたします。

当ニュースレターは、薬機法・景品表示法・特定商取引法など、美容健康業界の事業者にとって重要な法規制や、広告・表示に関する最新動向をわかりやすく解説し、事業運営やコンプライアンス強化に役立つ情報を発信してまいりました。過去のバックナンバーは、企業法務・美容健康業界向け専門サイトより無料でダウンロード可能です。

■50号の概要

割賦販売法は、分割払いや延べ払いに関する消費者保護の法律で、自動車や家電だけでなく、高額な化粧品や健康器具の販売にも適用されるケースがあります。

今回の特集では、特に事業者が自ら分割で代金を受け取る「自社割賦販売」に焦点を当て、以下の内容をわかりやすく紹介しています。

- 割賦販売法の概要と対象取引- 適用除外となる条件- 主な規制（契約条件の表示義務、契約解除の制限、損害賠償額の制限、前払式契約の許可制など）- 適用判断のための実務チェックポイント

美容健康業界のEC事業者や広告担当者、法務部門にとって、コンプライアンス強化とトラブル予防のヒントとなる内容です。

■ニュースレターの概要

■ニュースレターのダウンロード

- 発行開始：2021年３月- 発行頻度：毎月1回- 主なテーマ：薬機法・景品表示法・特定商取引法、広告表現、法改正情報、美容健康業界のお役立ち情報 など- 読者層：EC関連事業者、健康食品・化粧品メーカー、美容医療事業者、広告代理店など- 目的：業界の健全な発展とクライアント企業の法的リスク低減- バックナンバー・ダウンロードレポートのページはこちらhttps://health-beauty-soleil.jp/newsletter/- バックナンバー一覧はこちらhttps://health-beauty-soleil.jp/newsletter/blog/

次号（2025年8月号）は、8月最終週にメールマガジン登録者へ配信予定です。

■丸の内ソレイユ法律事務所について

当事務所は、2016年に弁護士業界でいち早く薬事・広告審査に参入し、薬機法・景表法・特商法に強い弁護士が美容・健康業界に特化した法務サービスを提供しています。顧問契約数は100件以上（2025年8月現在）。健康博覧会・食品開発展・Beautyworld Japanなどでのセミナー登壇、健康産業新聞やエステティック通信などでの執筆実績も豊富です。

所在地は東京駅丸の内南口から徒歩4分の好立地で、全国・海外からの相談にも対応。月5.5万円からの顧問プランや、A4一枚から対応可能なスポット広告審査も提供し、オンライン相談にも対応しています。

