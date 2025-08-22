「2025年くるみん認定」を取得しました。

株式会社安田屋

関東１都４県でレジャー・アミューズメント業を営む株式会社安田屋（本社：東京都板橋区、代表取締役：山下信浩）は、2025年7月30日に子育てサポート企業の証である「くるみん認定」を取得いたしました。2023年に続いて2期連続、2回目の認定です。

当社は、【次世代育成支援対策推進法】に基づき従業員の多様な働き方を応援し、「活き活きと働ける会社」を実現するための取り組みを行っております。引き続き、仕事と子育てを両立させられる職場環境の維持に取り組んでまいります。

【株式会社安田屋 取り組み内容の一部】

１.育児休業からの職場復帰を支援

復帰をした従業員に対し、業務内容や異動転勤等の配慮をします。

また、出産・育児を理由に退職をした元従業員を受け入れるカムバック制度も設けています。

２.育児等に関する相談窓口を設置

出産・育児サポートを受けることができる従業員に対し、相談員が制度等について説明をします。

出産・育児に関する悩みやハラスメントが発生した際、相談員がヒアリングとその後の対応をします。

３.育児休業の積極的な取得を推奨

結果、当社の育児休業の取得率は女性従業員100％、男性従業員86％でした。

(行動計画期間：2023.3/1～2025.3/31)

【参照】

その他、詳細については下記をご参照ください。

両立支援の広場(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_dtl.php?cn=152756)

【会社概要】

株式会社安田屋は、「みんな、たのしい。そして、あたたかい。」を企業理念とし、関東圏を中心にパチンコ店２１店舗を展開するレジャー・アミューズメント企業です。

会社名：株式会社安田屋

所在地：東京都板橋区板橋2-65-8 ＭＳビル

代表者：山下 信浩

設立：1959年12月

URL： https://www.yasudaya.co.jp/