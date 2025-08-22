韓国特化型不動産4社と連携――外国人向けライフライン支援「Lifestyle Advisor Global」展開強化へ

Renxa株式会社

Renxa株式会社（東京都豊島区 代表取締役：坂本幸司、以下「当社」）は、株式会社デザイア（東京都港区 代表取締役：金俊尚、以下「デザイア」）と業務提携（以下「本提携」）を行い、日本へ移住する韓国人向けに、住まいをはじめとする電気・ガス・水道・インターネット等のライフライン契約手続きを代行するサービス「Lifestyle Advisor Global」（ライフスタイルアドバイザーグローバル）（以下、「Lifestyle Advisor Global」）の提供を開始いたしました。

韓国人に特化した不動産会社との提携は、本提携を含め計4社となりました。今後もパートナー企業との連携を通じ、より多くの韓国人居住者が安心して日本で暮らせる環境づくりを推進してまいります。

なお、本リリース内の掲載情報は2025年８月22日現在のもので、変更になる場合がございます。

1．背景・目的

日本移住市場の急成長とライフライン支援の必要性

日本の人口減少が進む中、外国人材の受け入れ拡大はますます重要な課題となっております。出入国在留管理庁の統計によると、2024年末時点の在留外国人数は約376万人と過去最多を記録し、前年末から35万7,985人（10.5％）増加いたしました。

こうした受け入れの拡大が進む一方で、多くの移住者が生活インフラの手続きや言語の壁に直面し、円滑な生活のスタートが困難となっております。このような課題は、日本企業における外国人材の受け入れ体制にも影響を及ぼしております。

なかでも“住まい”をはじめとする安定した生活基盤の整備は、外国人材が長期的に日本で活躍し、定着していくためには不可欠であり、企業や社会全体にとって喫緊の課題であると考えております。



当社ではこのような社会的背景を受け、既存サービス「Lifestyle Advisor」※の新たな展開として、外国人向けに特化した「Lifestyle Advisor Global」の提供を2024年1月より開始いたしました。本サービスでは、海外から日本に移住される方々に対し、生活環境やニーズに寄り添った最適なライフラインプランを、母国語対応で一括サポートしております。



※「Lifestyle Advisor」は、引っ越しを伴う入居者様を対象に、電気・ガス・水道・インターネット回線等のライフラインの利用開始手続きをはじめ、入居時に便利なサービスや商品、さらには入居後のライフスタイルの見直しまで、お客様ごとの多様なニーズにお応えしております。これにより、入居者様の面倒事の軽減やコスト削減に貢献し、年間約25万人への提供実績がございます。

2．提携の概要と競争優位性

本提携のポイント

１．他社にはない競争優位性

・韓国国内での事前登録により、日本入国前に賃貸借契約が完了

・韓国語をはじめとする主要12言語に対応し、移住後の生活開始を円滑にサポート

2．日本企業の外国人材雇用の促進

・韓国人を皮切りに、今後は中国・東南アジア圏への拡大

・日本国内外の企業・自治体とも提携し、外国人労働者の雇用支援を強化

3．今後の展望

本提携を通じて、移住者一人ひとりの生活の質向上と、日本社会における多文化共生の推進に寄与してまいります。

また今後も、韓国以外の国・地域からの移住者支援を段階的に拡大し、誰もが安心して日本で暮らせる社会インフラの構築に貢献してまいります。

4．「Lifestyle Advisor Global」の概要

「Lifestyle Advisor Global」は、日本に居住する外国人が快適且つ安心して生活をスタートできるよう、電気・ガス・水道・インターネット回線等のライフラインの利用開始手続きを母国語でサポートいたします。

対応言語：英語、中国語、広東語、韓国語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、ミャンマー語、タガログ語、インドネシア語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、シンハラ語

5． 業務提携先の概要

会社名：株式会社デザイア

代表取締役：金 俊尚

本社所在地：東京都港区赤坂5丁目2番33号

設立年：2018年5月

会社URL：https://desire-e.com/

6．会社概要

会社名：Renxa株式会社（Renxa Inc.）

代表取締役：坂本 幸司

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目13番３号

設立年月：2017年4月

会社URL：https://renxa.co.jp/

※登録商標「Lifestyle Advisor」「Lifestyle Advisor Global」のご使用に関するお願い

「Lifestyle Advisor」「Lifestyle Advisor Global」は、Renxa株式会社の登録商標です。ご使用の際は、事前にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。