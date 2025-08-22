株式会社VHF｜Liquemがラフォーレ原宿をチェリージャック！館内8ショップがコラボレーションアクセサリーを限定販売するイベント「AUTUMN CHERRY with Liquem」を開催

株式会社VHF

アクセサリーを中心に企画・製造する株式会社VHF（本社：東京都台東区、代表取締役：若月 祐一、以下、当社）は、ラフォーレ原宿とのコラボレーションイベントとして、当社が運営するアクセサリーブランドLiquemと、館内8ショップがコラボレーションしたアクセサリーの限定商品企画「AUTUMN CHERRY with Liquem」を、2025年9月19日（金）～2025年10月13日（月・祝）までの期間中、開催することをお知らせいたします。

AUTUMN CHERRY with Liquem｜イベントイメージヴィジュアル

▼Liquem公式イベントページ

https://liquem.jp/pages/autumn-cherry(https://liquem.jp/pages/autumn-cherry)

今回の企画では、シグネチャーのチェリーモチーフはもちろん、夢みる少女心をカタチにしたガーリーでジューシーなアクセサリーが多数登場し、秋の気分を盛り上げます。

イベント概要

＜イベント名称＞

AUTUMN CHERRY with Liquem

＜ラフォーレ館内参加店舗＞

a. axes femme(5F)、Angelic Pretty(B1.5F)、evelyn(5F)、HEIHEI(B1F)、貴和製作所(3F)、Maison de FLEUR(2F)、merry jenny(4F)、minacute(B1.5F)

▼それぞれの店舗商品のご紹介はこちらからご覧ください。

Liquem公式イベントページ

https://liquem.jp/pages/autumn-cherry(https://liquem.jp/pages/autumn-cherry)

＜開催場所＞

ラフォーレ原宿

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目１１－６

参加ブランド：Liquem(2F)

a. axes femme(5F)、evelyn(5F)、merry jenny(4F)、貴和製作所(3F)、Maison de FLEUR(2F)、HEIHEI(B1F)、Angelic Pretty(B1.5F)、minacute(B1.5F)

＜開催期間＞

2025年9月19日（土）～2025年10月13日（月・祝）

＜Liquem限定でレセプションイベントも開催＞

開催日：2025年9月19日（土）

開催時間：17:00～20:00

開催場所：ラフォーレ原宿 2F Liquem店頭にて

Liquem｜元祖限定チェリーがリバイバル！

Liquemのブランドアイコン、人気No.1を誇るチェリーピアスに、新たな定番カラーが仲間入り。チェリーリキュールのような深みのある「クリアレッド」に、初期に制作されたチェリーで使用した “ピンクラメ” を加えた伝統的なハイブリッド仕様です。ダークでつるんとした質感が魅力で、季節を問わず活躍します。

チェリーイヤリング (NEW standard）3850円（税込）

ノベルティ商品画像限定ノベルティも配布

コラボ商品をお買い上げのお客様にプレゼントするノベルティは、リキュエムで人気のオリジナルミニバッグのスペシャルデザイン。コレクションするのも楽しみな8種類の異なるデザインをご用意しています。（数量限定のため在庫次第で終了となります。）

より詳細な情報は、来月のプレスリリースにて公開いたします。

企画背景とメッセージ

ラフォーレ原宿ラフォーレ原宿

館内ブランド同士による限定商品企画は、ラフォーレ原宿ならではの取組みです。今回はLiquemのシグネチャーアイテムであるチェリーをもとに、各ブランドのオリジナリティとこだわりが重なり合い、ここでしか出会えない特別なファッションアイテムが誕生しました。ファッションを愛する皆さまにとって、それぞれのブランドの新しい魅力を発見できる機会になるはずです。ぜひ期間中にご来館いただき、ラフォーレ原宿らしい、遊び心にあふれた限定コラボレーションをお楽しみください。

Liquem（リキュエム）Liquem｜ディレクター若月円佳

創業当初よりオンライン専売ブランドとして販売をしてまいりました。御縁あり、ラフォーレ原宿店をオープンしましたが、わずか10日後にコロナによるロックダウンでラフォーレ原宿が臨時閉館となり、当時予定していたイベントや企画はほとんど実施できませんでした。この数年間は手を変え品を変え、顧客様やお取引様からもたくさん支えていただきました。今回のイベントは、どんな逆境でもお付き合いいただいてきたラフォーレ原宿店のお力をお借りして、数年間味わっていなかったリアルイベントを、“館全体を盛り上げるイベント" として開催する事ができないかと、ラフォーレ原宿の皆様へお伝えして実現したコラボレーションイベントとなります。これからもLiquemは、コロナ禍以前のように、「オシャレをして行きたくなる、活気のある場所」を表現し続けるブランドでありたいと思っています。当日は、楽しむ姿や雰囲気が溢れていると嬉しいです。

店舗：ラフォーレ原宿店「Liquem（リキュエム）」

2017年6月よりスタートしたオリジナルアクセサリーブランド。宝石を溶かしたような架空のカクテルをイメージしたアクセサリーを主力に、樹脂やガラスを用いたオリジナルアクセサリーを販売。過去にアーティストの村上隆、タカノ綾、ゆうこす、Candy Stripper、Josie’s RUNWAY等とコラボレーション実績あり。

株式会社VHF｜会社概要

当社はアクセサリーブランドの企画・コンサルティングアーティストグッズ企画・製造オリジナルアクセサリーブランドを直営店舗・オンラインショップにて運営しています。創業以来、アクセサリー・服飾小物を中心に、様々なライフスタイルを彩る商品を開発してきました。Liquemに関わってくださる、すべてのお客様の「人生の演出」の一端を担えるよう努めてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108555/table/21_1_7d569d68be491de5d1a1133405f08917.jpg?v=202508230754 ]