moreru、4枚目のフルアルバムを10月22日リリース 同作を掲げた全国ツアー『霊霊障障新新感感染染』開催決定--12月25日・渋谷 clubasiaでキャリア初のワンマン
ミュージックマインでは、トゥルー・パンク・バンド moreru は、4枚目となるフルアルバム『ぼぼくくととききみみだだけけののせせかかいい』を**2025年10月22日（水）にリリースします。あわせて、バンド主催の全国ツアー『霊霊障障新新感感染染』を発表。2025年10月～12月にかけて全国11か所を巡り、12月25日（木）渋谷 clubasia 公演はキャリア史上初のワンマンライブとなります。
全公演のゲストアクト解禁およびチケット販売開始は9月1日（月）**を予定しています。
リリース情報
タイトル：『ぼぼくくととききみみだだけけののせせかかいい』
アーティスト：moreru
形態：フルアルバム（全12曲収録）
※発売形態／価格等の詳細は追ってご案内いたします。
収録曲
1.初恋と戦争の準備
2.ROCKSTAR
3.完全他殺マニュアル
4.3songs
5.中卒無双
6.虐殺水泳
7.マリア様に大変な懺悔
8.乙女座最終日
9.せーの、死 （feat.STOMACH BOOK）
10.絶滅によろしく
11.討死！
12.あのね
●ツアー情報｜moreru presents 『霊霊障障新新感感染染』
10/31（金） 仙台 BIRDLAND
11/01（土） 弘前 KEEP THE BEAT
11/14（金） 横浜 B.B.STREET
11/22（土） 渋谷 WWW
11/28（金） 名古屋 HUCK FINN
11/30（日） 京都 METRO
12/01（月） 難波 BEARS
12/05（金） 広島 ALMIGHTY
12/06（土） 熊本 Django
12/07（日） 福岡 UTERO
12/25（木） 渋谷 clubasia ※ワンマン
チケット情報：9月1日（月）より順次販売開始予定／ゲストアクトは同日解禁予定
※チケット発売情報、開場・開演時間、料金等の詳細は続報にてお知らせします。
＜Pofile＞
東京を拠点とするトゥルー・パンク・バンド。メンバーは夢咲みちる（vo）、コジマアツヲ（g,vo）、石肉（g,vo）、taga（b,vo）、Dex（ds,vo）、岩本雪斗（noise,vo）の6名からなる。2018年に結成。翌年に『itsunohinikabokunokotowoomoidasugaii そして……』、2022年に『山田花子』とアルバム2枚を発表。自主企画「evil spa」「霊障」を主催するなど精力的にライヴを行なう。EP3枚を経て、2023年に初の全国流通盤となる3rdアルバム『呪詛告白初恋そして世界』をリリース。2024年、EP「闇の軽音楽で包丁を弾く」2025年4TH、ニューアルバム『ぼぼくくととききみみだだけけののせせかかいい』を10月22日、発表する。
配信元企業：株式会社ミュージックマイン
