WE TRUCK、「マーケティング・セールス World 2025 夏 大阪」に出展

株式会社WE TRUCK

アドトラックを起点とした次世代モビリティマーケティング事業を展開する株式会社WE TRUCK（本社：東京都港区、以下WE TRUCK）は、2025年8月27日（水）～29日（金）にインテックス大阪で開催される「マーケティング・セールス World 2025 夏 大阪」に出展いたします。

本展示会は、マーケティング・営業DX分野における国内最大級の展示会として、各種ソリューションや先端サービスが一堂に会する場です。WE TRUCKは、実車を会場内に展示し、自社が展開する「データとAIで効果を可視化する、次世代モビリティマーケティング」の最新事例や導入効果をご紹介いたします。





さらに今回、本展示会の実行委員会を運営するエバーリッジ株式会社（本社：東京都港区）は、開催に先立つ 2025年8月20日（水）～24日（日）の5日間 にわたり、WE TRUCKを活用した車両サイネージによる事前告知プロモーションを実施します。ビジネス街などを中心に大阪市内を走行し、圧倒的訴求力とtoBに向けたターゲティングで来場促進・認知拡大を図ります。

また、WE TRUCKの強みである来場計測を実施し、来場訴求が展示会来場にもたらした効果を可視化いたします。体感的な認知獲得だけでなく、データに基づく広告効果の検証が可能となり、モビリティマーケティングの新たな価値を提示します。

出展概要

展示会名：マーケティング・セールス World 2025 夏 大阪

会期：2025年8月27日（水）～29日（金）10:00～17:00

会場：インテックス大阪 2号館

主催：マーケティング・セールス World 実行委員会

WE TRUCKブース：小間番号S07-02

プロモーション概要

実施期間：2025年8月20日（水）～2025年8月24日（日）

実施エリア：大阪市内

■「モビリティマーケティング」WE TRUCKとは

https://we-truck.jp/



人の心と行動を動かす”走る広告”

データとAIで効果を可視化する、次世代モビリティマーケティング



WE TRUCKは、AIカメラを搭載したアドトラックを活用し、「認知」から「興味喚起」「効果測定」「行動計測」までを一貫して実現する次世代マーケティングサービスです。

- モビリティの特性を活かした、ターゲットが多く集まるエリアや時間帯を狙ったピンポイントな走行- AIカメラによる視認分析・広告効果測定（特許出願中）- 広告接触者の行動を可視化（来場・来店・Webアクセスなど）

WE TRUCKは、AI×モビリティによるリアルデータの力で広告のROI向上と集客最大化を支援してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社 WE TRUCK

本社所在地：東京都港区南⻘山3-3-3 リビエラ南⻘山ビルA館211

設立日：2022年3月18日