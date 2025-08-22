WE TRUCK、「マーケティング・セールス World 2025 夏 大阪」に出展
アドトラックを起点とした次世代モビリティマーケティング事業を展開する株式会社WE TRUCK（本社：東京都港区、以下WE TRUCK）は、2025年8月27日（水）～29日（金）にインテックス大阪で開催される「マーケティング・セールス World 2025 夏 大阪」に出展いたします。
本展示会は、マーケティング・営業DX分野における国内最大級の展示会として、各種ソリューションや先端サービスが一堂に会する場です。WE TRUCKは、実車を会場内に展示し、自社が展開する「データとAIで効果を可視化する、次世代モビリティマーケティング」の最新事例や導入効果をご紹介いたします。
また、WE TRUCKの強みである来場計測を実施し、来場訴求が展示会来場にもたらした効果を可視化いたします。体感的な認知獲得だけでなく、データに基づく広告効果の検証が可能となり、モビリティマーケティングの新たな価値を提示します。
出展概要
展示会名：マーケティング・セールス World 2025 夏 大阪
会期：2025年8月27日（水）～29日（金）10:00～17:00
会場：インテックス大阪 2号館
主催：マーケティング・セールス World 実行委員会
WE TRUCKブース：小間番号S07-02
プロモーション概要
実施期間：2025年8月20日（水）～2025年8月24日（日）
実施エリア：大阪市内
■「モビリティマーケティング」WE TRUCKとは
https://we-truck.jp/
人の心と行動を動かす”走る広告”
データとAIで効果を可視化する、次世代モビリティマーケティング
WE TRUCKは、AIカメラを搭載したアドトラックを活用し、「認知」から「興味喚起」「効果測定」「行動計測」までを一貫して実現する次世代マーケティングサービスです。
- モビリティの特性を活かした、ターゲットが多く集まるエリアや時間帯を狙ったピンポイントな走行
- AIカメラによる視認分析・広告効果測定（特許出願中）
- 広告接触者の行動を可視化（来場・来店・Webアクセスなど）
WE TRUCKは、AI×モビリティによるリアルデータの力で広告のROI向上と集客最大化を支援してまいります。
■会社概要
会社名：株式会社 WE TRUCK
本社所在地：東京都港区南⻘山3-3-3 リビエラ南⻘山ビルA館211
設立日：2022年3月18日