東京流通センター／約2,500人が来場「TRC夏祭り」を開催

株式会社東京流通センター

株式会社東京流通センター（本社：東京都大田区、代表取締役社長：有森鉄治、以下「TRC」）は、2025年8月8日（金）、テナント企業、協力会社をはじめとするステークホルダーを対象とした「TRC夏祭り」を初開催いたしました。当日は猛暑にもかかわらず、約2,500名の方にご来場いただき、都心型物流施設における新たな交流の場となりました。

TRC夏祭りは、日頃よりTRCを支えてくださる皆様への感謝の意を表すとともに、入居企業間の交流促進、ステークホルダーとの信頼関係強化を目的としており、2018年まで同様の趣旨で実施していた「TRC桜まつり」を継承・発展させたイベントです。夏に同様の大型イベントを開催するのは今回が初となります。

会場では、キッチンカーなどでの飲食提供のほか、今年5月に発足した「平和島自動運転協議会」に関する展示、射的や輪投げなど幅広い年代で楽しめる縁日ブースを設置し、平和島にゆかりのある関係企業にもご協賛・協力をいただきながら、活気ある催しとなりました。

また、今回初めての企画として「カラオケ大会」を開催しました。テナント企業を中心に15組が出演し、幅広い世代に響く選曲とパフォーマンスで会場は大いに盛り上がりました。観客席からの大きな声援により自然に会話や笑顔が生まれ、交流の場としての価値が体現されました。優勝者、2位、3位の受賞者には社長・有森より賞品が手渡され、会場は企業の垣根を越えた盛大な拍手に包まれました。

TRCは、大田区平和島の約15万平方メートル の敷地に4棟の物流施設（総延床約12万坪）、2棟のオフィスビル、イベントホールを有し、運営・管理を行う不動産賃貸業として、1967年の設立以来50年以上にわたり、首都圏の物流を支えてまいりました。そして現在、「人×街×物流 新たな価値創造の場」という理念のもと、物流拠点を「物の集積地」から、企業や地域をつなぐプラットフォームへと進化させる取り組みを推進しています。

TRCは、企業同士のつながりを育み、新たなビジネス機会や地域との共創を促す場を提供するとともに、働く人々が誇りと愛着を持てる物流拠点の実現を目指します。今後もTRCに関わるすべての人に新しい価値を生み出す取り組みを継続してまいります。

■代表取締役社長 有森鉄治より

「この夏祭りは、『TRC桜まつり』以来となる大型交流イベントでしたが、多くの笑顔と活気にあふれ、大変感慨深いものがありました。テナントの皆様、協力会社の皆様、そして関係する多くの方々とのつながりを深める場となりましたことを大変うれしく思います。

このイベントの趣旨は、物流拠点の価値を『モノを動かす場所』から『人や企業をつなぐ場所』へ広げる試みです。今回生まれた交流や笑顔が、日々の事業や新たなチャレンジに活かされることを願っています。今後も多様なプレイヤーが交わり、価値を共創できる場を提供し続けます。」

〈イベント概要〉

■開催日時 2025年8月8日(金) 18：00～20：00

■開催場所 株式会社東京流通センター 第一展示場、第二展示場

■主催 株式会社東京流通センター

■協賛企業

株式会社アクアクララレモン／エームサービス株式会社／スワンベーカリー パトリア品川店（日本総合住生活株式会社）／株式会社プレコヴィユニット

■協力企業

株式会社小倉／古民家彦べぇ／株式会社テーアールシーサービス／株式会社ひとまいる（旧：カクヤスグループ）／株式会社マルセ／みとう庵／株式会社Mellow

当日の様子

【会社概要】

■株式会社東京流通センター

本社所在地：東京都大田区平和島六丁目1番1号

代表者：代表取締役社長 有森 鉄治

設立日：1967年11月13日

事業内容：1.物流ビル・オフィスビルの賃貸および運営管理

2.展示場、会議室等施設の賃貸および運営管理

3.駐車施設の運営管理

4.他社所有施設の運営管理

HP : https://www.trc-inc.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社東京流通センター 総務部 TEL：03-3767-2111