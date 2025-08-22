ワンプルーフ、デロンギ・ジャパンのEC戦略を支援-楽天・Yahoo!・AmazonでYoY2桁成長と月商ギネスを達成

株式会社ワンプルーフ

EC運営代行サービスを導入したデロンギは、YoY2桁成長と月商ギネスを達成し、その業務効率と収益性の向上に大きく寄与しました。この成功はEC運営代行サービスのポテンシャルを証明するものであり、詳細は https://www.one-proof.co.jp/voice/delonghi でご確認いただけます。

1. 背景と目的

家電業界におけるEC化の加速に伴い、ECチャネルごとに最適化された運営ノウハウ・リソースの必要性が高まっていた。一方で、リソースの確保や戦略立案には課題を抱えていたデロンギに対し、ワンプルーフはブランド価値を維持しつつ、中長期的な成長が見込める売り場づくりを求められた。

2. 選定の理由と期待

人材・チームの熱意に加え、ブランド価値を理解したEC戦略の提案と実行力が高評価された。過去の実績も再評価され、今回のプロジェクトがスタートする背景となった。

3. アプローチと施策内容

初期分析：楽天スーパーセール期間中のデータを活用し、広告出稿・販促設計・クリエイティブ施策を総合的に見直し。

優先順位設計：工数と売上インパクトを基に優先施策に集中。短期間でもBig Saleへの最適化を実行。特に楽天市場では逆算思考を重視したスケジュール遂行。

EC導線とクリエイティブ改善：広告とLPの整合性強化、回遊性の高いセール会場設計でCVR向上、ブランドストーリーの一貫性を強化。

Amazon特化施策：ユーザー視点・SEO観点の両立を目的とした商品ページ最適化を実施し、大幅な露出・コンバージョン改善へと繋げた。

4. 成果数値

楽天市場：年末Big Saleで売上YOY124％、広告ROI 200％以上

Yahoo!ショッピング：月商ギネス更新、月商YOY160％（広告費ゼロ）

Amazon：ページ最適化で年間600万～700万円相当の改善効果

また、アクセス数・転換率ともにYahoo!ではYoY150％以上、AmazonでもCVR向上を実現

5. 成功要因（定性的要素）

・ワンプルーフが「並走するチーム」として伴走支援を実現し、“One Team”の関係を築いた。

・スピード感＋優先順位の徹底的な設計により、短期間で施策展開を実行可能に。

・広告と非広告施策の連携構築で相乗効果創出。

・ブランド理解を基に「自分ごと」として提案・改善するスタイルが高評価を得た。

6. 今後について

デロンギ・ジャパンは、ワンプルーフとの取り組みを通じてEC分野でのベストプラクティスを創り、今後も消費者期待に応えながらECビジネスを牽引していく方針。ワンプルーフも蓄積された知見を駆使し、さらなる戦略的支援を通じて両社の成長を目指していく構想である。

株式会社ワンプルーフについて

株式会社ワンプルーフは、ECフルフィルメントからECマーケティング・モールEC自社EC構築までを包括的に支援する「トータルECソリューションカンパニー」です。17年以上のEC事業運営支援経験と運用実績、EC知見をもとに、国内外ブランドの成長をデータと現場で支えるパートナーとしてEC支援事業を展開しています。



【会社概要】

会社名：株式会社ワンプルーフ

所在地：東京都新宿区西新宿4-15-7

TEL：03-6383-4412

URL：https://www.one-proof.co.jp/

事業概要：ECトータルソリューション事業