札幌の中小企業向けCMO代行・組織育成サービス「VELET」が正式リリース

近年、特に地方の中小企業は、成長への意欲がある一方で、「新規事業のアイデアはあるものの進め方がわからない」「専門的なマーケティング知識を持つ人材がいない」「組織が自律的に動かない」といった共通の課題に直面しています。大企業ではCMO（最高マーケティング責任者）が担う戦略策定や実行推進も、人材採用コストの高騰から中小企業では手が届きにくいのが現実です。

このような背景を踏まえ、私たちは、中小企業庁が推進する「100億円宣言」を見据える成長企業を支援するため、CMO代行と組織育成を組み合わせた本サービスを開発しました。まずは売上10億円を最初のステップとし、その先の「100億円宣言」達成に向けた戦略策定と実行を強力に後押しします。

サービスの特徴

「感性」と「論理」を融合させた伴走型支援 リクルートや事業会社で培った豊富な事業責任者経験を持つ代表が、データに基づいた論理的な戦略立案に加え、顧客の心を掴む「感性」を活かしたマーケティングを融合。貴社だけの「勝ち筋」を共に探し、見つけ出します。

実行から育成までをワンストップで支援 戦略立案に留まらず、マーケティング施策の具体的な実行、進捗管理、PDCAサイクルまでを一貫してサポートします。このプロセスを通じて、次世代リーダーの育成やマーケティングチームの内製化を促し、経営者不在でも自律的に成長できる「強い組織」を構築します。

シンプルで透明性の高い料金体系 料金は月額50万円から。初回契約期間は2ヶ月間で、その後は1ヶ月ごとの自動更新が可能です。追加料金の心配がなく、売上増加割合に対してのインセンティブも不要です。安心してサービスを導入していただけます。

上村啓太 プロフィール

リクルートで培った経験を活かし、フォトスタジオの事業責任者として、継続的な成長に向けて変化し続けました。特に、以下のような具体的な改革を主導し、成功を収めてきました。

ビジネスモデルの変革: 撮影後の「追加購入システム」から「全データ販売」への移行により、顧客単価と顧客満足度を向上。

フルファネルマーケティング構築: 商品企画から、HP、SNS、LINE、オンライン相談システムを連携させ、一貫した顧客体験を創出。

組織文化の改革: 現場スタッフ全員でマーケティング強化の視点で、プレスリリースやSNS、ブログを書き情報発信をする「全員広報」体制を確立し、従業員の主体性と情報発信力を飛躍的に高めた。

まずは「無料壁打ちセッション」から

「VELET」にご興味をお持ちの経営者の皆様には、まずは無料壁打ちセッションをご利用いただくことをお勧めします。無理な営業は一切行いません。このセッションを通じて、貴社が抱える課題の根本原因を共に探り、具体的な解決策の糸口を見つけることを目的としています。オンラインでの実施を基本としており、北海道内はもちろん、全国どこからでもご参加いただけます。ご希望に応じて、札幌市内のオフィスでの対面セッションも可能です。

こんなお悩みをお持ちではありませんか？

マーケティングに関して

「新規事業を立ち上げたが、どうマーケティングすればいいか分からない…」

「ウェブサイトやSNSを更新しているが、集客に繋がらない…」

「広告費が年々増えているのに、効果が上がらない…」

「市場の変化が早すぎて、自社の戦略が古くなっている気がする…」

組織に関して

「社員が受け身で、言われたことしかやらない…」

「幹部を育てたいが、どう育成していいか分からない…」

「部署間の連携が悪く、組織に一体感がない…」

「せっかく育てた優秀な人材が、すぐに辞めてしまう…」

もし、一つでも当てはまるなら、ぜひ一度、私にお声がけください。私は、あなたの事業の右腕となり、時には背中を優しく押し、時には厳しくも温かい視点で共に未来を切り拓いていきます。一人で抱え込まず、一緒に歩んでいきましょう。未来を担う経営者の皆様との出会いを、心より楽しみにしております。

同じ志を持つパートナー企業・個人事業主の皆様へ

私は、CMO代行と組織コーチングのハイブリッドサービスを通じて、北海道の中小企業を活性化させるという大きなビジョンを持っています。もし、このビジョンに共感し、共に「感性」と「論理」を駆使して、地域を盛り上げていきたいという方がいらっしゃればぜひお気軽にご連絡ください。私は、常に新しい価値を創造できるアライアンスを模索しています。

企業情報

企業名: VELET（個人事業主）

代表者: 上村 啓太

設立: 2025年6月

事業内容: 経営戦略コンサルティング、マーケティング支援、組織開発・人材育成サービス

所在地: 北海道札幌市

連絡先: 090-7642-2154

メール: uemurankeitan@gmail.com

