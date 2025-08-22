【なぞるだけで、切れ味復活】包丁もアウトドアナイフも！上下に動かすだけで、プロの研ぎを実現するシャープナーがMakuakeにて日本初上陸！

合同会社QReFTY

合同会社QReFTY（兵庫県三田市）は、2025年8月22日(金)12:00より「包丁もアウトドアナイフも！上下に動かすだけで、プロの研ぎを実現するシャープナー」 を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行して独占販売を開始します。

クリックしてMakuakeページを見る :https://www.makuake.com/project/qrefty-knifeyoulike-wave/

刃物を「挟まず」、まっすぐ上下に動かすだけ。包丁はもちろん、片刃の刃物や、刺身包丁、アウトドアナイフ、ナタ、ハサミ等のあらゆる刃物でプロの研ぎを実現する、コンパクトに収納できるマルチシャープナー。家庭で、アウトドアで、刃物のメンテナンスはこれ1台で完結。

■7段階の角度調整であらゆる刃に対応

10度～25度まで、7段階で角度を調整可能。包丁やナタ、キャンプ用のナイフ、クラフト用の片刃ナイフまで、最適な角度でしっかり研ぐことができます。

■刃を上下に動かすだけで、誰でもプロの研ぎを再現

従来のように刃を溝に差し込んだり、自分で角度を考えて刃物を動かす必要はありません。刃物をシャープナーに当て、上下にまっすぐ動かすだけ。



石でガタガタに傷つけた刃も…

まっすぐ上下に、両面分動かすと、

抜群の切れ味がよみがえります。

隙間に刃を入れるタイプではなく、フリーな構造なので、片刃のナイフ、ナタ、ポケットナイフ等のような特殊形状の刃物にも対応。刃の厚みや形状にとらわれず、より多くの道具に使える汎用性の高さも大きな魅力です。

どなたでも「簡単にプロの研ぎ」をご自身で再現可能です。自宅にあるあらゆる種類の刃物の切れ味を復活させましょう。

■手を守る設計なので、子どもからお年寄りまで

ナイフを研ぐときに「手元が怖い」と感じたことはありませんか？このシャープナーは、手を保護するガード付き設計。ロッドの先端に固定されたカバーが、ナイフの動線から手をしっかりガードしてくれます。

直感的な使い方で迷いがないだけでなく、手を守ることもしっかりと考えられています。

■コンパクト＆スタイリッシュ 持ち運び簡単

使いやすさはもちろん、見た目や収納性にもこだわりました。天然素材の風合いを活かした竹製ケース付きで、どこでもなじむ洗練されたデザイン。使わないときは省スペースに収納できます。

また、パーツをすっきり収められる構造で持ち運びも簡単。アウトドアやキャンプなど、フィールドにも馴染みます。

■活用シーン

料理中に「あ、切れ味が悪い…」と感じたらすぐに使える。サッと取り出し包丁をセットして上下に動かすだけ。砥石のように手間がかかりません。

ナイフやナタの切れ味をその場で回復。自然の中では予備の刃物がないことも多いため、「その場で研げる」ことは大きなメリット。コンパクトで邪魔にならず、ギア感あるデザインも雰囲気にぴったりです。

■製品仕様

■Makuake販売内容

・販売期間：2025年8月22日（金）12:00 ～ 2025年9月29日（月）22:00

・販売ページ：https://www.makuake.com/project/qrefty-knifeyoulike-wave/

・商品名：WAVEマルチシャープナー

・早期特典：最大40%オフの先行者割引特典をご用意