医療専門誌『RadFan』8月号に「CLEVINO PACS」が掲載されました!
１． 当社CLEVINO PACS が医療専門誌「RadFan」8月号に掲載
このたび、当社の医用画像管理システム「CLEVINO PACS」が、医療専門誌『RadFan』8月号に掲載されたことをお知らせいたします。『RadFan』は、株式会社メディカルアイから出版されている放射線科に特化した医学専門誌です。医療現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）や働き方改革といった時流に合わせた特集も組まれており、医療機器やPACSなどの新製品・新技術に関する情報も積極的に掲載されています。
今回の掲載は、『RadFan』8月号の【特集2】「I LOVE PACS！ ～今、もっとも熱いPACS大集合～」でのものです。
画像ビューワ「CLEVINO PACS」
２．「CLEVINO PACS」の特長
CLEVINO PACSは、医療現場のデジタル化を強力にサポートするソリューションです。
掲載記事では、当システムの以下の強みが取り上げられています。
・画像ビューワー: 診断効率を飛躍的に向上させる、ストレスフリーな画像表示速度。
・直感的な操作性: 医療従事者が迷うことなく使える、ユーザーフレンドリーなインターフェース。
・セキュリティ強化: 患者様の機密データを守るための、堅牢なセキュリティ機能。
当社は、今後もCLEVINO PACSを通じて、医療従事者の皆様の業務負担を軽減し、より質の高い医療の提供に貢献することを目指しています。
ぜひ、『RadFan』8月号の記事と合わせて、当社のウェブサイトもご覧ください。
＊掲載記事PDFは、下部のプレスリリース添付資料からダウンロード可能です。
３．今後の取り組み ～患者データの保護と医療業務の継続性確保のために～
医療機関を取り巻くサイバーセキュリティ環境は、かつてないほど深刻な状況にあり、緊急性の高いセキュリティ脅威への対応が求められています。
当社は、セキュリティ強化として、ログ管理システム（当社開発）、エンドポイントセキュリティ、ランサムウェア対策、データ暗号化など、包括的セキュリティソリューションのご提案を行ってまいります。医療機関以外のセキュリティ強化をご検討されている企業様にもご利用可能な内容です。
【掲載誌情報】
誌名：RadFan 8月号
特集：I LOVE PACS！ ～今、もっとも熱いPACS大集合～
URL：https://eradfan.official.ec/items/113419472
【CLEVINO PACSについて】
販売名称：汎用画像診断ソフトウェア CLEVINO PACS
認証番号：302AGBZX00065000
※CLEVINO PACSは製品の総称です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社イメージワン
https://www.imageone.co.jp/inquiry/
株式会社イメージワンについて
商号：株式会社イメージワン（Image ONE Co., Ltd.）
本社所在地：東京都品川区大崎1-6-3
代表者：代表取締役社長 川倉 歩
設立：1984年4月11日
上場市場：東京証券取引所スタンダード市場
証券コード：2667
URL：https://www.imageone.co.jp/