透水性コンクリート『Dotcon』YouTubeプレゼン動画に英語字幕を導入

PUMPMAN株式会社

透水性コンクリート技術「Dotcon」を展開するPUMP MAN株式会社（本社：東京都あきる野市、代表取締役社長：小澤辰矢）は、海外からの問い合わせ増加に対応し、YouTube公式チャンネルの動画に英語字幕を導入しました。

韓国・スイスへの輸出に続き、今後はインドネシアや中東地域での施工を予定しております。

また、グローバル戦略を一層強化すべく、2025年より松島栄一氏が社外取締役として経営に参画。水害対策やスマートシティ構想を見据え、世界的に高まる需要に応える新体制で、情報発信と事業展開を加速してまいります。

Dotcon(ドットコン)プレゼン動画(https://youtu.be/k3HtaSAup2w?si=5g5DHXxhyYpGAEle)

当社が開発した透水コンクリートDotconおよびDotcon+



背景

Dotconは、豪雨による水害被害や都市部のヒートアイランド現象といった社会課題に対応する透水性コンクリート技術です。

国内外で注目が高まっており、これまでに 韓国・スイスへの輸出実績 を有しています。

さらに インドネシアや中東地域での施工計画 が進行しており、水害被害に悩む国々からの問い合わせが後を絶ちません。

こうした状況を踏まえ、各国の技術者や行政関係者に正確かつ分かりやすい情報を提供する必要性が高まっていました。



英語字幕導入の意義

YouTube動画への英語字幕対応は、海外の建設事業者や行政機関にとって情報を理解しやすくし、採用検討をスムーズにする大きな一歩となります。

世界中からアクセス可能なYouTubeを通じて、Dotconの施工方法や事例を多言語で発信していくことで、スマートシティやグリーンインフラを志向する各国の都市開発に役立つ技術普及を目指します。



新体制と今後の展望

2025年より、松島栄一氏が社外取締役に就任しました。

松島氏の国際的なビジネス経験とネットワークを活かし、Dotconの海外展開をより戦略的に推進、

世界的な水害課題の解決に貢献する技術として、国際市場での存在感を高めてまいります。



会社概要

会社名：PUMP MAN株式会社

所在地：東京都あきる野市下代継25-3

代表者：代表取締役社長 小澤辰矢

事業内容：透水性コンクリート「Dotcon」の開発および販売

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@pumpman711