【第6回】学びと成長セミナー～自分で未来をつかむ「可能性の扉は自動ドアではない～未来につながる第一歩」を開催しました

株式会社クリエアナブキ

総合人材サービスの株式会社クリエアナブキ（本社:香川県高松市／代表取締役社長 楠戸三則）は、2025年８月２日（土）に 第６回 学びと成長セミナー「可能性の扉は自動ドアではない～未来につながる第一歩」を開催しました。

クリエアナブキは、働く環境や価値観が急速に変化する今、新たな挑戦や自律的なキャリア形成がますます重要になり、どの世代においても学び続ける姿勢が不可欠と考えています。そこで、「働く方々の可能性を引き出すお手伝いをしたい」「地方でも都会と同じように、質の高い情報に直接触れられる学びの場を提供したい」という思いから、学びと成長セミナーをシリーズで開催しています。



第６回セミナー当日は、会場とオンラインを合わせて約70名が参加、熱心に聴講し、明日からのウェルビーイングにつながる行動のヒントを学びました。

参加者の声（受講者アンケートより）

- 自分が努力してがんばっているとサポートしてくれる人が必ずいるという言葉にとっても勇気を持てました。- 心の声や思いを言葉にするとそれが要望になったり、周りが力をかしてくれたり、物事が進み始める一歩的になるというところに気付かされ、実行したい！と思いました。- 自分の思い、やりたい事を恥ずかしがらずに言葉にして発信したり、呟いてみることが大事だなと思いました。- 母・妻・職場での責務、女性は沢山の責任と役割が有り、どうにもならないくらいと時期が有ります。そんな時、どうしたものかと悩む事が多いのですが、やればできる、全部できる、自分を貫いてがんばるメッセージをいただきました。- 頭の整理ができました。大変参考になるお話をいただきありがとうございました。- タイトルを見た時は、どんな難しいお話だろうかと思いましたが、共感できる部分や自分の経験と重なりわかりやすかったです。及川さんのパワー溢れたお話が本当にあっという間でした。

第６回 学びと成長セミナー 開催概要

開催日時 2025年８月２日（土） 10:00～12:00

開催方法 レクザムホール（香川県民ホール）大会議室とオンラインのハイブリッド開催

参加費用 無料

第１部 講演

講師

一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ理事

及川 美紀 氏

ポーラ化粧品本舗（現株式会社ポーラ）に入社して社長になるまでの「５つの扉」とフリーランスとしてこれからの開く「未来の扉」について、扉を前にしたときの気持ちや、扉を開けるための考え方や行動についてお話いただきました。

第２部 トーク＆質疑応答

登壇者

一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ理事

及川 美紀 氏

（聞き手）

株式会社クリエアナブキ 取締役

中村 美哉

どの扉が一番大変だったかなど、第一部の講演を振り返り、後半は会場からの質問にも回答いたしました。

■株式会社クリエアナブキについて

クリエアナブキは1986年の創業以来中四国を中心に人材サービスに携わってまいりました。急速に進む少子高齢化により、中四国エリアの人手不足問題は依然として大きな地域課題となっています。当社は「ひとに翼を」をブランドスローガンに掲げ、人材派遣、人材紹介、BPOなどに加え、障がい者・シニア人材・子育て女性の就業支援や外国人材の活躍推進を強化するとともに、UIターン転職支援や副業人材サービスなど、地域経済活性化のための新たな働き方の提案や雇用の場づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

商号 ： 株式会社クリエアナブキ

本社 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル TEL／087-822-8898

代表者 ： 代表取締役社長 楠戸 三則

設立日 ： 1986年４月11日

サービス ： 人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、BPO、研修・適性診断テスト、採用支援、

再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援、副業人材サービス

拠点 ： 高松、丸亀、徳島、高知、松山、新居浜、広島、岡山、名古屋、 中国・四国ＵＩターンセンター（東京オフィス、大阪オフィス）

ＵＲＬ ： https://www.crie.co.jp/