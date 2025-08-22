パステルカラーが涼しげ♪サンリオキャラクターズより「アイスキャンディシリーズ」が8月23日(土)～むにゅぐるみパティオ対象店舗で発売開始！

株式会社KThingS

さまざまなキャラクターグッズを企画、販売している株式会社KThingSが運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「アイスキャンディシリーズ」を8月23日(土)に店頭で販売を開始いたします。

「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトでも予約販売を受付中ですので、ぜひご覧ください。

アイスキャンディシリーズ 商品ラインナップ

キャラクターラインナップ（全7種）：マイメロディ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリン・あひるのペックル・ハンギョドン・こぎみゅん

■むにゅぐるみマスコット(全7種) 価格：各1,540円(税込)

■プリントミニ巾着(全7種) 価格：各990円(税込)

■2連アクリルキーホルダー(全7種) 価格：各880円(税込)

■缶バッジ(全7種) 価格：各440円(税込)

■ポストカード2枚セット 価格：330円(税込)

■トレーディングホログラムステッカー 価格：385円(税込)

対象店舗

対象店舗では、8月23日(土)から発売開始♪

■販売店舗一覧

・新宿マルイアネックス店（東京都）

・ラフォーレ原宿店（東京都）

・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）

・名古屋パルコ店（愛知県）

・近鉄パッセ店（愛知県）

・あべのキューズモール店（大阪府）

・梅田EST店（大阪府）

むにゅぐるみパティオとは

「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。かわいい・きれい・かっこいい商品をつくることをモットーにしている株式会社KThingSが、商品を通してお客様に笑顔をお届けいたします！店頭では実際に商品を手に取って手触りを確かめることができます♪

イベントや商品の情報は各SNSにて配信中、気になる商品情報をいち早くご覧いただけます！

