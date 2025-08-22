Salomonが誇る定番のトレイルランニングシューズ「S/LAB PULSAR」がフルモデルチェンジ
現代的なマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する『Salomon（サロモン）』は、2025年8月22日（金）に新しく生まれ変わったSalomon（サロモン）定番のトレイルランニングシューズ「S/LAB PULSAR 4（エスラボ パルサー フォー）」を発売致します。
全国一部のSalomon（サロモン）直営店舗及び取り扱い店舗、オフィシャルオンラインストアにて販売致します。
※ 「S/LAB PULSAR 4（エスラボ パルサー フォー）」のプロモーションヴィジュアルに、“GOLDEN TRAIL WORLD SERIES 2023（ゴールデントレイル ワールドシリーズ）”の女性クラスの王者であり、クロスカントリースキー米国代表選手でもあるサロモンアスリートのSophia Laukli（ソフィア・ラウクリ）を採用しております。
○ S/LAB PULSAR 4 / エスラボ パルサー フォー
価格 ：\29,700（税込）
展開 ： 22.5cm～31cm
重量 ： 250g（片足27cm）
素材 ： アッパー（合成素材、テキスタイル） インソール（合成素材） アウトソール（ラバー）
カラー： 1色
FIERY RED/VANILLA ICE/ANDORRA
2層構造ミッドソール
衝撃吸収性と安定性を備えるOptiFOAM+（オプティフォーム プラス）と反発性を備えるOptiFOAM（オプティフォーム）という2つの異なる素材を組み合わせた新たな2層構造のミッドソールを採用。
横ブレを抑えつつ高い推進力を発揮する新しいミッドソール構造を採用。
スプーン形状ユニット
ロードランニングシューズから着想を得たスプーン形状のユニットがカーボンプレートをインサートしたかのような確かな推進力と反発力を実現。
さらに前モデルよりも高いグリップ力を誇るアウトソールを採用している。
フィット感アップデート
アッパーに高い耐久性と通気性を備えるMATRYX（マトリックス）素材を前作から踏襲して採用。
広くなったトゥーボックスに合わせて着足時の接地面も拡大することで安定性とフィット感が向上。
取扱店舗
サロモン直営店
サロモンストア東京 渋谷/サロモンストア あべのHoop/サロモンストア東京 高尾/サロモン公式オンラインストア
アートスポーツ/本店
moderate
Sotoaso
SALLYS RUNNING DEPT.
好日山荘/横浜西口店
TODAY RUNNING COMPANY 道がまっすぐ
fazeone
RUN JOURNEY
※S/LAB PULSAR 4 特設サイトはこちら
https://salomon.jp/pages/feature_slab_pulsar_4(https://salomon.jp/pages/feature_slab_pulsar_4)
＊会員サービス「S/PLUS（エスプラス）」 ご入会はこちらから
https://salomon.jp/pages/s-plus(https://salomon.jp/pages/s-plus)
「S/PLUS（エスプラス）」はアウトドアライフを豊かにするサロモンのメンバーシッププログラムです。商品購入やレビュー、イベント参加で貯めたマイル数に応じてステージが変動します。貯まったマイルはクーポンに交換、特別イベントへご招待、さらには新商品の先行販売へのアクセスなどメンバー限定の特典を多数ご用意しています。
About Salomon
サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。
サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア
https://salomon.jp
サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム
https://www.instagram.com/salomon_japan/
サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック
https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/
【読者のお問い合わせ先】 サロモン コールセンター TEL：050-1720-4849