黒澤明やフェリーニとも並ぶ映画史に大きな足跡を残した、北欧の世界的巨匠ザ・シネマメンバーズセレクション 【イングマール・ベルイマン特集】

洋画専門チャンネルザ・シネマ（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹）では、 【ザ・シネマメンバーズ セレクション】として、人間の内面や存在の不安を鋭く見つめ、映像詩とも称される深淵な作品群で世界映画史に大きな足跡を残した、北欧の巨匠イングマール・ベルイマン監督を特集。その名を不動のものとした出世作でカンヌ映画祭審査員特別賞を受賞した『第七の封印 4K修復版』、キネマ旬報外国語映画ベストテン１位を2年連続受賞となった『野いちご HD修復版』『処女の泉 2K修復版』の3作品を8月25日(月)～27日(水)に放送いたします。

ザ・シネマメンバーズセレクション 【イングマール・ベルイマン】

ザ・シネマ メンバーズがセレクトした上質な映画を特集する【ザ・シネマ メンバーズセレクション】。8月は、世界で最も重要な映画監督のひとりイングマール・ベルイマン監督の代表作を集めました。スウェーデン出身、1946年「危機」で映画監督デビュー、ゴダールらヌーヴェル・ヴァーグの作家たちの賞賛を受け、1956年「第七の封印」、1957年「野いちご」、1959年「処女の泉」が各国の映画賞を受賞して名声を確立。

イングマール・ベルイマン監督が世界的な評価を得た1950年代を代表する傑作で、生死を懸けた死神と騎士のチェス対決を通じて、“神の存在”という深遠なテーマを描き出す『第七の封印 4K修復版』、キューブリックら多くの名匠に影響を与えた、幻想と現実を重ねながら人の一生を掘り下げた人生のロードムービー『野いちご HD修復版』、人間の罪と贖罪を問う復讐劇──アカデミー外国語映画賞に輝いた名匠イングマール・ベルイマン監督の代表作『処女の泉 2K修復版』の3作品を8月25日(月)～27日(水)に放送。

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/694

《放送作品情報》

カンヌ国際映画祭審査員特別賞

●『第七の封印 4K修復版』

放送日：8月25日(月)6：00～

迫りくる死の恐怖──命を懸けた死神とのチェス対決に息を呑む

名匠イングマール・ベルイマン監督の問題作

＜監督＞イングマール・ベルイマン

＜出演＞マックス・フォン・シドー、グンナール・ビョルンストランド、ビビ・アンデショーン、ニルス・ポッペほか

＜解説＞イングマール・ベルイマン監督が世界的な評価を得た1950年代を代表する傑作。生死を懸けた死神と騎士のチェス対決を通じて、“神の存在”という深遠なテーマを描き出す。カンヌ国際映画祭の審査員特別賞を受賞。

ベルリン国際映画祭金熊賞、ヴェネチア国際映画祭イタリア批評家賞

●『野いちご HD修復版』

放送日：8月26日(火)6：00～

キューブリックら多くの名匠に影響を与えた傑作！

イングマール・ベルイマン監督が綴る人生のロードムービー

＜監督＞イングマール・ベルイマン

＜出演＞ヴィクトル・シェストレム、イングリッド・チューリン、

グンナール・ビョルンストランド、ビビ・アンデショーンほか

＜解説＞イングマール・ベルイマンがサイレント期の名監督ヴィクトル・シェストレムを

主演に迎え、幻想と現実を重ねながら人の一生を掘り下げる。ベルリン国際映画祭

金熊賞とヴェネチア国際映画祭イタリア批評家賞を受賞。

アカデミー外国語映画賞、カンヌ国際映画祭特別賞および国際映画批評家連盟賞

●『処女の泉 2K修復版』

放送日：8月27日(水)6：00～

人間の罪と贖罪を問う復讐劇──

世界に衝撃を与えた名匠イングマール・ベルイマンの代表作

＜監督＞イングマール・ベルイマン

＜出演＞マックス・フォン・シドー、ビルギッタ・ペテルスン、グンネル・リンドブロム、

ビルギッタ・ヴァルベルイほか

＜解説＞娘を陵辱され殺された父親の復讐を、イングマール・ベルイマン監督が

冷徹に映し出す。黒澤明『羅生門』の影響を受けた人間ドラマ。アカデミー外国語映画賞、

カンヌ国際映画祭特別賞と国際映画批評家連盟賞を受賞。

『第七の封印 4K修復版』(C) 1957 AB SVENSK FILMINDUSTRI. ALL RIGHTS RESERVED. 『野いちご HD修復版』(C) 1957 AB SVENSK FILMINDUSTRI. ALL RIGHTS RESERVED. 『処女の泉 2K修復版』(C) 1960 AB SVENSK FILMINDUSTRI. ALL RIGHTS RESERVED.

