ピアニスト・角野隼斗が『ヌメロ・トウキョウ』に初登場。ディオールの新しい香り「ローズ スター」にインスパイアされた即興演奏の披露も

東京大学の理系出身という異色の経歴を持ち、「Cateen かてぃん」名義でYouTubeでの活動も行う、今もっとも注目のピアニスト・作曲家の角野隼斗。パルファン・クリスチャン・ディオールの新作の香り「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール ローズ スター（以下、ローズ スター）」とともに、8月28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』10月号に初登場する。

この「ローズ スター」の香りから得たインスピレーションをもとに、角野が即興演奏を披露したスペシャルな動画も公開予定（Numero公式YouTube：www.youtube.com/user/numerotokyoofficial(https://www.youtube.com/user/numerotokyoofficial)）。

一発撮りで行われた貴重な即興演奏について「『ローズ スター』が、星の5つの頂点になぞらえた５つのファセットからなる香りなので、５音のモチーフから始めました。香りの印象と似た優しい導入で、次第にスパイシーさや華やかさといった表情が出てくるイメージです」と角野は語る。

角野は今年、ドイツ『オーパス・クラシック賞』で史上初の２部門を受賞という快挙を達成したばかり。『ヌメロ・トウキョウ』の誌面では、普段からディオールの香りを愛用しているという角野をリラックスしたムードの中で撮影。「ローズ スター」の香りについて、ディオールについて、音楽家としての今後についてなどを語ったインタビューも掲載する。

「ローズ スター」は、クリスチャン・ディオールを象徴する２つのエンブレムを重ね合わせた香り。シトラス、フルーティー、スパイシー、ムスクやハニーといった星の5つの頂点をたどる、5つの多彩なローズのファセットが広がり、香りの美しい旋律を奏でる。

今秋にはカーネギーホールでの公演を控えるなど、クラシック界の異色のスターとして国内外で高い評価を得ている天才音楽家・角野隼斗。『ヌメロ・トウキョウ』だけに見せてくれたさまざまな表情をぜひお楽しみに。

2025年9月5日(金)発売 ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール ローズ スター (オードゥ パルファン) 50mL \25,300・100mL \45,100・200mL \63,140／Dior（パルファン・クリスチャン・ディオール）

『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2025年10月号

・発売日：2025年8月28日（木）

※地域によって発売日が異なります

・定価：890円（税込）

・判型：A4変型判・並製無線

・発売元：株式会社 扶桑社

