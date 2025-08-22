稲本潤一、ブンデスリーガ開幕節『フライブルクvsアウクスブルク』の「ABEMA」解説に登場

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年8月23日（土）午後10時30分より無料生中継するブンデスリーガ2025-26シーズン開幕節『フライブルク vs アウクスブルク』において、元日本代表MFで、現在は解説者・指導者としても活躍する稲本潤一氏が解説を務めることが決定しました。

多くの日本人選手が在籍し、世界トップクラスの攻守の切り替えやフィジカルの強さが魅力のブンデスリーガ。中でも今シーズンは、堂安律選手がアイントラハト・フランクフルトへと完全移籍したことでも注目を集めており、開幕戦ではその古巣・フライブルクがホームにアウクスブルクを迎える一戦に熱い視線が注がれています。

今回「ABEMA」中継の解説に登場する稲本潤一氏は、プレミアリーグ、トルコリーグ、ブンデスリーガなどでもプレーした国際経験豊富な元トッププレーヤー。視野の広さと展開力に優れた中盤のスペシャリストとして長年にわたり活躍し、引退後は解説者としても活躍。的確な分析とリアリティある語り口で、サッカーをわかりやすく伝える解説に定評があります。

なお、稲本氏からは、今シーズンの開幕戦に向けたコメントも到着しています。

■「ABEMA」解説・稲本潤一氏 コメント

――近年のブンデスリーガはインテンシティやトランジションの速さが際立っていますが、このカードではどんな展開を予想しますか？

開幕戦ということもあり、ホームチームは序盤から勢いを出してくるはずなので、前半はその点に注目して観たいと思います。解説の立場ではありますが、ゲームの流れを感じながらお伝えできればと思います。また、ブンデスリーガに限らず世界のトップリーグでは、攻撃時はもちろん、プレスバックを含めた上下運動の運動量がスタンダードです。その基準に応えるために選手たちは日々ハードなトレーニングを積んでおり、その成果がプレーにどう表れるのか楽しみにしています。

――「ABEMA」視聴者にどんな視点や面白さを届けたいと考えていますか？

ボールのあるところだけでなく、ボールを持っていない選手の動きに注目してほしいです。例えば、攻撃時にボールを持っていない選手がランニングすることでスペースが空き、そのスペースを使ってチャンスが生まれる場面も多くあります。そういった周りの選手の動きに注目してもらえるよう、解説でもお伝えしていきたいと思います。

世界で戦う日本人選手たちを筆頭に、ブンデスリーガの新シーズンがいよいよ開幕。開幕カード『フライブルク vs アウクスブルク』は、「ABEMA」にて2025年8月23日（土）よる10時30分より無料生中継。稲本氏のリアルな視点とともに、注目の一戦をぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA 『フライブルクvsアウクスブルク』 無料対象試合

放送日時：8月23日（土）午後10時30分～

放送URL：https://abema.tv/live-event/5efcfb6e-16fb-4e6a-b2ae-c72205dce68d

出演

解説：稲本潤一

実況：小松正英

■ABEMA 『ブンデスリーガ2025-26』 無料対象試合

第1節

『フライブルクvsアウクスブルク』

放送日時：8月23日（土）午後10時30分～

放送URL：https://abema.tv/live-event/5efcfb6e-16fb-4e6a-b2ae-c72205dce68d

『マインツvsケルン』

放送日時：8月24日（日）午後10時30分～

放送URL：https://abema.tv/live-event/b80572a7-36d5-4b9d-9809-c64b9c234e80

第2節

『シュトゥットガルトvsボルシアMG』

放送日時：8月30日（土）午後10時30分～

放送URL：https://abema.tv/live-event/648bf66d-f1d0-434d-b807-8e25484ae2b1

『ヴォルフスブルクvsマインツ』

放送日時：8月31日（日）午後10時30分～

放送URL：https://abema.tv/live-event/71f28132-6397-43c8-92d0-f73809b0c1d1

■ABEMA 『ブンデスリーガ2025-26』 放送概要

放送日時：2025年8月23日（土）～2026年5月16日（土）

放送URL：https://abema.tv/video/genre/sports/soccer/bundesliga

