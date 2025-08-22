ファースト写真集が大好評の乃木坂46筒井あやめが1年半ぶり３度目の『bis』の表紙に！あどけなさとまっすぐさ、大人びた眼差しを併せ持つ彼女が静かに着こなす、淡くて甘いムードの『bis』秋号表紙を解禁！

『bis』秋号 9月1日発売「Sentiment／純粋な感情のかけら」

株式会社光文社

6月に発売したファースト写真集「感情の隙間」が大好評。木曜ドラマ「量産型ルカ-プラモ部員の青き逆襲-」(テレビ東京系)にダブル主演のひとりとして出演するなど、女優としても活躍、勢いに乗る乃木坂46筒井あやめさんが約１年半ぶりに３度目の『bis』の表紙を飾ります。

秋ファッション7LOOKに身を包み撮影した感想を「どのスタイリングが表紙になるのかわからないまま撮影するのは初めてで、撮るたびにスタッフのみなさんが『これが表紙かな？』って話したりしているのを、楽しく見ていました。実際にどんなカバーができあがるのか、私自身も楽しみです」と語る。

インタビューでは、今号のテーマ「Sentiment」にちなみ、普段フラットな印象の強い彼女の喜怒哀楽などの感情について深掘り、今まででいちばん感情を揺さぶられたこと、どうやって乗り越えたかなど語っています。

また、今回は、筒井あやめさんを慕っている後輩の川崎桜さん、菅原咲月さんも『bis』に登場！ 3人の『bis』初共演が実現しました。和気あいあいとしたクロストークに加え、筒井さんによるふたりのプロデュース企画もお届けします。

合わせて14ページの乃木坂46特集をお見逃しなく！

◎『bis』秋号 特典のお知らせ

【セブンネットショッピング】限定購入特典

筒井あやめ（乃木坂46） ポストカード 1枚（全3種）

【HMV&BOOKS online】限定購入特典

志田音々 ポストカード1枚（全2種）

【三省堂書店アトレ秋葉原1】限定購入特典

伊藤百花（AKB48）ポストカード1枚（全1種）

【書泉ブックタワー】限定購入特典

伊藤百花（AKB48）ポストカード1枚（全1種）

【HMV&BOOKS HAKATA】限定購入特典

伊澤美優（HKT48）生写真1枚（全2種）

雑誌 『bis』

2017年10月に光文社より創刊、同時にbiswebを開設。2024年秋号より季刊に。ガーリーな心を持ち続ける人のためのファッションカルチャーマガジンとして、「甘すぎない可愛さ」を雑誌とweb、X、インスタグラム、TikTok、Threads、YouTubeで発信。コアターゲットは、自分らしさを大事にする女性。独創的でアートな誌面も評判。人気の女優やアイドルも多数モデルとして登場している。

bis Channel●https://www.youtube.com/channel/UC03MdgLiv5djOqUsv9QwEGw

bisweb●https://bisweb.jp/