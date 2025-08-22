¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù ¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È ¿åÃåver.¤¬1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª¡¡8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡È¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¡É¿·¤·¤¤Êª¸ì¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù ¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È ¿åÃåver.¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÍ½ÌóÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù¤è¤ê¡¢°¤ÎÁÈ¿¥¡Ö¥¨¥Î¥ë¥ßー¥¿¡×¤Î¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È¤¬¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥ß¥ê¥¿¥êーÉ÷¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¿åÅ´Ë¤¤ò¹½¤¨ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ýー¥º¤È¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¡Ü¥¥åー¥È¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿åÃå»Ñ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤¿åÃå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¿åÅ´Ë¤¤Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅöÁ³¿åÃå¤Î¥Ó¥¥ËÉôÊ¬¤ÏÊÌ¥Ñー¥Ä¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨²ÄÇ½¡ª°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖKDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¡Êhttps://kdcolle.kadokawa.co.jp/ ¡Ë¡¢¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÆÃÁõÈÇ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ð¾È¤ê´é¥Ñー¥Ä¡×¤È¡Ö¿¨¼ê¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù ¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È ¿åÃåver.
ÆÃÁõÈÇÆÃÅµ¡§¡Ö¶½Ê³´é¥Ñー¥Ä¡×¤È¡Ö¿¨¼ê¥Ñー¥Ä¡×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù ¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È ¿åÃåver.
¡¦»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ¡ÊÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°¡Ë
¡¦¥¹¥±ー¥ë¡§1/6¥¹¥±ー¥ë
¡¦Á´¹â¡§Ìó220mm
¡¦´ë²èÀ©ºî¡§KDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦È¯Çä¸µ¡§KADOKAWA
¡¦ÈÎÇä¸µ¡§KADOKAWA
¡¦²Á³Ê¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆÃÁõÈÇ¡§23,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Í½ÌóÄùÀÚÆü¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡§2026Ç¯8·îÍ½Äê
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ë¤´·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢²¼µ¸¢ÍøÉ½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)¾®ÌîÃæ¾´Âç¡¦ÃÝ½ñË¼¡¿ËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£KDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤Ï
～¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò³§ÍÍ¤Ë～
KADOKAWA¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉKDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡£¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿KADOKAWA¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë´ë²è¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ç¡¢¡È¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¡É¤µ¤»¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£KDcolle¤¬Â£¤ë¿·¤·¤¤Êª¸ì¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª