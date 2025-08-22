マリオット・インターナショナルのミッドスケールホテルブランド　「フォーポイント フレックス by シェラトン」が東京に初進出

株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ TWO

株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ TWO（本社：東京都港区、代表取締役：江上 正巳）は、世界最大級のホテルグループ「マリオット・インターナショナル」が展開するミッドスケールブランド「フォーポイント フレックス by シェラトン」の東京初進出となる新ホテル、「フォーポイント フレックス by シェラトン 東京東神田」を2025年8月22日（金）に開業いたします。

また、2025年中には上野、渋谷エリアへの展開も予定しております。

「フォーポイント フレックス by シェラトン」は、会員数2億4,800万人以上の会員を有するマリオットの旅行プログラム、「Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）」にも対応。Marriott Bonvoyが誇るおもてなしで、お客様にお手頃な価格帯でありながら、快適なくつろぎのひとときを提供します。

清潔感あふれる客室には、必要なアメニティと無料Wi-Fiを完備。ご希望に応じて朝食のオプションもご利用いただけます。

本ホテルが位置する東京東神田は、都心主要エリアへの高いアクセス性と落ち着いた周辺環境を兼ね備えたロケーション。ビジネス・観光どちらの用途にも対応し、機能性・快適性・利便性を追求した空間設計により心地よい滞在を提供いたします。

フォーポイント フレックス by シェラトン 東京東神田 施設概要

◎ホテル名称：フォーポイント フレックス by シェラトン 東京東神田

◎所在地： 東京都千代田区東神田1-3-8

◎アクセス： 都営新宿線：JR総武快速線：馬喰町駅 約3分

東京メトロ日比谷線：小伝馬町駅 約6分

都営新宿線：馬喰横山駅 約5分

JR総武線・都営浅草線：浅草橋駅 約9分

都営浅草線：東日本橋駅 約6分

JR各線：秋葉原駅 約14分

◎構造： 地上9階建（1階～9階）

◎施設構成： 客室78室、レセプション、ラウンジ、他

◎公式HP： https://www.marriott.com/ja/hotels/tyohu-four-points-flex-tokyo-higashi-kanda/overview/(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyohu-four-points-flex-tokyo-higashi-kanda/overview/)

◎一般の方からのお問い合わせ TEL：03-6257-1920 （受付 平日 9:00～17:00/土日祝を除く）

■ 東京観光にもビジネスにも理想的なロケーションと機能性

最寄駅から徒歩わずか3分という利便性に優れた立地に位置し、秋葉原の電気街やアニメカルチャーエリアが徒歩圏内。皇居や東京駅、上野公園、浅草など、東京を代表する観光地へのアクセスも抜群で、都心を満喫する拠点として理想的なロケーションです。

客室イメージ

全78室の客室はすべて禁煙・ダブルルーム仕様で、無料Wi-Fi、冷暖房、ミニ冷蔵庫、電気ポット、ワークテーブル、テレビなど、快適な滞在に必要な設備を完備。館内には給水器などの共用設備も備えており、短期・長期を問わず快適にお過ごしいただけます。

東京での観光はもちろん、出張や短期滞在など、あらゆるシーンにフィットする“利便性”と“快適性”を兼ね備えたホテルとして、心地よい滞在時間をご提供いたします。

ラウンジイメージ

ご宿泊者専用のラウンジスペースには、全18席をご用意。お食事やご歓談はもちろん、PC作業などのビジネスユースにもご利用いただける快適な空間です。

館内の冷蔵庫にはドリンク類を取り揃えており、購入も可能。滞在中のくつろぎや軽作業に最適な設備を整え、より充実したホテルステイをサポートいたします。

■心地よい滞在のための館内サービス

1階レセプション前には、アメニティバーを設置。各種アメニティは0.04mmの薄手フィルムを使用。CO2排出量を抑制し環境にも配慮しています。

必要なアイテムを自由にお選びいただけるセルフサービスで、よりフレキシブルなご滞在をお楽しみいただけます。

その他、館内には給水器などの共用設備も備えており、快適にお過ごしいただけます。

■ゆとりある朝の時間をホテルで

朝食はオプションにてご用意しております。朝の慌ただしい時間帯でも、ホテル内で落ち着いてお食事をお楽しみいただけるスタイルです。観光やビジネスへと向かう一日の始まりを、心にゆとりのあるひとときでお迎えください。

フォーポイント フレックス by シェラトン のご紹介

お弁当イメージ■フォーポイント フレックス by シェラトンとは

「軽やかに、あたらしい旅へ。」をコンセプトに誕生したフォーポイント フレックス by シェラトンは、マリオットが手の届きやすい価格帯で展開するミッドスケールホテルブランドです。

2024年以降、日本国内ではすでに大阪、名古屋などの主要都市に13軒リブランドオープンしています。この度、東京初進出となる東神田の他、2025年中には上野、渋谷エリアでの開業も予定しております。

フォーポイント フレックス by シェラトン 都内一覧

2025年8月22日 開業 フォーポイント フレックス by シェラトン 東京東神田

（東京都千代田区東神田1-3-8 ）

2025年10月14日 開業予定 フォーポイント フレックス by シェラトン 東京上野

（東京都台東区上野7-12-9）

2025年12月1日 開業予定 フォーポイント フレックス by シェラトン 東京渋谷ウエスト

（東京都目黒区大橋2-22-7）

■Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）

世界に2億4,800万人以上の会員数を誇る、受賞歴のあるマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。会員の皆様は、ご旅行やお食事、ショッピングのたびに、ホテルでの宿泊やお食事、ライフスタイルに関する様々な特典にご利用いただけるポイントを獲得いただけます。Marriott Bonvoyをご利用いただくことで、シームレスな体験や会員限定料金、旅をより豊かにするユニークな体験をお楽しみいただけます。

株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ TWO について

株式会社 K+ ホスピタリティ オペレーションズ TWOは、東神田、上野、渋谷にオープンする「フォーポイント フレックス by シェラトン」を展開・運営するホテル運営会社です。グローバルブランドとの協業を通じて都市型ホテルの開発・リブランドを積極的に推進しています。親会社のもとで物件の取得やブランド誘致を進めながら、今後も東京都内を中心に複数の新規開業を予定しており、ホスピタリティ業界における新たな価値創造を目指しています。

代表取締役 江上 正巳（えがみ まさみ）

略歴：24年にわたり海外でのホテル運営に携わり、欧州・中東・アジア・アフリカなど10カ国でラグジュアリーホテルのマネジメントを経験。インターコンチネンタルホテルズグループやケンピンスキーなど世界的ブランドにて、オペレーション・セールス・人材育成など多岐にわたる分野で実績を残す。

80カ国への渡航歴と、35カ国以上のスタッフを統括した国際的なマネジメント経験を有する。英・仏のビジネススクールにて経営学修士号（EMBAなど）を取得。