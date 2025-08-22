教員の負担軽減と質の高い指導を持続可能な形で実現！「スポーツと人情が熱いまち」東京都江東区から部活動地域展開事業を受託

株式会社アーシャルデザイン

株式会社アーシャルデザイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小園翔太）は、江東区教育委員会が指定する区立中学校・義務教育学校（後期課程）における地域クラブ活動試行事業の業務委託を受託したことをお知らせいたします。

■取り組み内容について

当社が運営する「Master&Coach（マスター&コーチ）」は、約2,000名の質の高い指導員ネットワークと、複数の自治体での地域展開支援実績を活かし、教員の負担軽減と生徒への専門的な指導機会の提供という、部活動地域移行における重要課題の解決に取り組んでいます。

登録指導員は、教員経験者や指導実績のある人材、有資格者を中心に構成されており、全員に対して研修を実施することで、質の高い指導と事故防止を両立する体制を整えています。

サービス開始から約2年で、約45の自治体・約450校（※見込み含む）に導入されており、今年度は東京都大田区の他、千葉県流山市、千葉県印西市や神奈川県川崎市など複数の自治体からも地域展開事業を受託。こうした実績から地域や学校現場に根差した現実的な支援策として高い評価を得ています。

今回新たに受託した江東区は、東京湾に面した水辺と豊かな人情文化が息づく「スポーツタウン」。区立中学校・義務教育学校（後期課程）全24校において、地域クラブ指導員の配置や地域クラブ活動の管理運営を担うとともに、自治体・学校・地域団体・保護者との連携体制の構築、事務局機能の代行、指導者研修や保護者説明会のサポートなど、地域クラブ運営に欠かせないプロセスを一貫して支援してまいります。

さらに江東区は、東京2020オリンピック・パラリンピックの主要会場が数多く集積した「大会の舞台」として知られ、そのレガシーをまちの資産として受け継いでいます。オリンピック跡地に残された多彩な競技施設や国際大会を支えた運営ノウハウは、地域の子どもたちや次世代アスリートにとって最高の環境です。私たちは、この「世界基準のスポーツ環境」を最大限に活かし、学校部活動の地域展開を通じて、江東区を未来に誇れるスポーツタウンとして発展させていきます。

■今後の展望

今後、全国の自治体への展開をさらに加速させていく方針です。部活動の地域展開は、単なる制度変更ではなく、子どもたちの成長環境を守るための社会全体の課題と捉えています。当社は「スポーツライフハックカンパニー」として、部活動支援を通じて教員の働き方改革を後押しし、地域スポーツ文化の継承と発展、そして子どもたちの多様な学びと成長の場の確保に貢献してまいります。

また、各自治体や学校関係者からのご相談にも個別に対応しており、現場ごとの課題に合わせた最適な導入方法や運営体制の提案が可能です。持続可能な部活動のあり方をともに考え、地域とともに未来を創るパートナーとして、今後も全国各地での支援を強化していきます。

■「SportsForce Master＆Coach」の事業概要・実績

SportsForce Master＆Coach事業は、スポーツ教育の未来を支える全方位伴走型スポーツ教育プラットフォームです。アーシャルデザインの広範なスポーツ人材ネットワークを基盤に、全国45自治体、年間15,000回に及ぶ実績を保有し、教育現場の多様なニーズに応えるための多角的なソリューションを提供しています。中心となる『指導員』のマッチングサービスに加え、指導者研修プログラムの提供、カリキュラム開発支援、ICTを活用した指導サポート など、プラットフォーム上で様々な機能やサービスを連携・展開。私たちは、学校や教育機関が抱えるスポーツ教育全般の課題に対し、継続的に伴走しながら最適な解決策を共創するパートナーとなることを目指します。

▼サービスサイト

https://www.a-cial.com/bukatsu/

▼部活指導員の求人情報をこちら

https://athletebox.a-cial.com/

【部活動地域展開に関するご相談・指導員紹介に関するお問い合わせ先】

株式会社アーシャルデザイン

SportsForce事業本部 Master&Coach事業部 事業責任者

加藤（カトウ）宛

電話：03-4546-8348 070-1541-8237

mail：kato@a-cial.com

株式会社アーシャルデザイン

代表者：小園 翔太

所在地：東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階

設立：2014年10月

資本金：1億円

会社HP：https://www.a-cial.com/

ATHLETE LIVE（アスリートライブ）：https://athlete-live.com/

代表X：https://twitter.com/sk_acialdesign