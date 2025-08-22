超十代×WEGOのスペシャル体験型店頭フェス『超WEGO 2025』開催決定！

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社：東京都港区芝浦 代表取締役社長：園田恭輔) では、昨年大盛況を博した

体験型ティーンズフェス【超十代】とのコラボレーションイベント【超WEGO】を2025年8月30日(土)WEGO1.3.5... 原宿店にて開催致します。

昨年開催された【超WEGO】では、約800名が来場し、開場前には500名以上の長蛇の列ができるなど、10代の圧倒的支持を集めたスペシャルイベントとなりました。その大盛況を受け、今年も超十代でおなじみのメンバーたちと来場者が一緒になって様々な体験ができる新感覚のイベントとして、体験型ティーンズフェス【超十代】とのコラボレーションによる『超WEGO 2025』を開催いたします。

昨年の様子はWE LABOのレポート記事として公開されています。是非ご一読ください。

『超WEGO 2024』レポート記事 :https://labo.wego.jp/chowego-20240928-report/

『超WEGO 2025』は、前回も大好評だった「スペシャルレジエリア」「プリエリア」「DIYエリア」「超屋台エリア」「ステージエリア」「フォトスポット&メッセージボードエリア」などに加え、新たに、サビだけを気持ちよく歌えるJOYSOUNDの新サービス［サビカラ］を体験できる「カラオケエリア」や、青春ストリートスナップ【そら】さんの来場者SNAP撮影が登場するなど、総勢30名以上の出演者たちと1日中WEGOで遊び尽くすことができる体験型店頭フェスとなっています。

■ イベント概要

■タイトル ：超WEGO 2025

■開催日 ：2025年8月30日(土)

■開催時間 ：11:00～20:00(close)

■開催場所 ：WEGO 1.3.5... 原宿店

(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目8-2 原宿 Solado 竹下通り 地下1階)

■協賛 ： BRAYE／Tottimo!／CANDY A☆GO☆GO／JOYSOUND

■コンテンツ：プリ撮影会、DIY体験、カラオケ、LIVE、トークショー、屋台など

■参加方法 ：入場料(チケット制) 2,000円(税抜)

- チケットのご購入はオンライン販売(https://buzz-ticket.com/e/wego-ultrateens)のみとなります。- 1名様でご購入可能なチケットは最大4枚までとなります。- 未就学児は無料となります。- 販売期間内であっても、設定枚数に達し次第販売終了となります。- 販売は先着順で整理番号が振られ、その番号順に指定時間での集合、ご入店となります。- 決済方法(クレジットカード/PayPay/コンビニ決済)- キャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。- 1度入場されたQRの譲渡、売買は禁止とさせていただきます。判明した場合、入店及びイベントへの参加をお断りする可能性がございます。- 途中入場・途中退出は可能です。毎回QRのご掲示が必要となります。- 店内が混雑している場合は入場制限を行う場合もございますので予めご了承ください。特設ページはこちら :https://wego.jp/blogs/news/chouwego2025

◼︎出演者(50音順)

内山優花、おさき、久保田海羽、ここみん、古園井寧々、さくら、沢田京海(トメィトゥ)、瀬川陽菜乃、関谷瑠紀、瀬乃真帆子、せらぴー(土屋惺来)、田仲埜愛、田中陽菜、田中碧空、谷田ラナ、寺島季咲、夏川メガン、早坂あい、早坂ゆう、平松想乃、藤田みあ、本望あやか、実熊瑠琉、宮迫翠月、百田汐里、山本雪菜

◼︎GUEST

光島叶倭

◼︎アーティスト

AisIE／君と見るそら／西山ダディダディ／真夜中のDJミッフィー

◼︎MC

大倉士門

■ 開催記念グッズを限定販売

イベント当日限定でWEGO 1.3.5... 原宿店、WEGO公式TikTokショップ(https://x.gd/qjybL)の2店舗で超WEGO グッズを販売致します。当日は出演者も着用しております。※数量限定となります。

□超WEGO 2025 Tシャツ

価格 ：\3,000(税込\3,300)

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：L、XL

□超WEGO 2025 タオル

価格 ：\2,000(税込\2,200)

カラー：柄1

サイズ：F

■ コンテンツ紹介

◼︎スペシャルレジエリア

超十代メンバーがレジにて袋入れやお渡しの接客業務を担当！

時間ごとにお手伝いするメンバーが入れ替わります。

※お買い上げの方はどなたでも参加可能です

◼︎プリエリア ※ご参加は女性限定とさせていただきます。

超十代メンバーと一緒にプリが撮れちゃうスペシャル企画！

レジにて税抜3,000円以上お買い上げの方はプリチケット交換所にてレシートを提示、先着でご希望のメンバーとのプリチケットを配布させていただきます。

※参加チケット必須となります。

※限定数のため無くなり次第配布終了となります。

※WEGOアプリ会員登録必須 となります。(会員証提示or事前登録必須)

※プリチケットのお渡しは1日を通してお一人様１枚までとさせていただきます。

※参加券の譲渡は禁止とさせていただきます。発覚した場合、イベントの参加をお断りする可能性もございますので、予めご了承ください。

※プリ撮影代として別途500円が発生します。事前に店内の両替機をご利用ください。

◼︎DIYエリア

超十代メンバーと一緒にDIYを体験！

ネームタグやワッペンタグ、ステッカーを貼って私物アレンジなどお気に入りのオリジナルグッズを作成。

自分用にもプレゼント用にも喜ばれるDIYをこの機会にお楽しみください！

各時間の参加チケットはOPENよりDIYエリアにて先着で配布させていただきます。

※参加チケット必須となります。

※限定数のため無くなり次第配布終了となります。

※WEGOアプリ会員登録必須 となります。(会員証提示or事前登録必須)

※DIY参加チケットのお渡しは1日を通してお一人様１枚までとさせていただきます。

※参加券の譲渡は禁止とさせていただきます。発覚した場合、イベントの参加をお断りする可能性もございますので、予めご了承ください。

※お客様自身で選ばれるDIYの材料費は別途発生いたします。

■ コンテンツ紹介

■超屋台エリア

超十代メンバーが接客を担当する贅沢な屋台エリア！

ドリンクをや店内商品を購入いただいた方全員を対象に、超WEGO限定の『CANDY A GO GO!』とのスペシャルコラボ、『CANDY A WEGO!』のお菓子をプレゼント！！！

※お買い上げの方はどなたでも参加可能です。

※店内商品をお買い上げいただいた方はレシートをご掲出いただきます。

■ステージエリア

アーティストやDJによるLIVEやスペシャルゲストによるトークショー、レギュラーメンバー総出演で超十代チャンネルの公開収録も行います！

※どなたでも観覧可能です。

※観覧エリアが混雑している場合は制限を行う場合もございますので予めご了承ください。

■フォトスポット&メッセージボードエリア

イベントの記念に写真が撮れる超WEGOのロゴ入りフォトスポットや、推しへのメッセージやWEGOへのコメントを自由に残せるメッセージボードも設置。

※どなたでもご利用可能です。

■カラオケエリア

サビだけを気持ちよく歌えるJOYSOUNDの新サービス「サビカラ」のブースが超WEGOに登場！

注目のアトラクションをぜひこの機会に体感してみてください！！

※どなたでもご利用可能です。

■ プレゼントキャンペーン

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



Corporate Site ：https://wego.jp

Official Instagram：＠wego_official

Official X ：@WEGO_press

Official TikTok ：＠wego_official