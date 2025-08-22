株式会社アーバンリサーチの自社ECに「FAANS」が連携し、コーディネート投稿の効率化を支援

株式会社ZOZO

株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）が提供するショップスタッフの販売サポートツール「FAANS（ファーンズ）」が、株式会社アーバンリサーチ（以下、アーバンリサーチ）の自社ECと連携しました。これによりアーバンリサーチは、当社が運営する複数チャネルに加え、自社ECにも「FAANS」を通じたコーディネートの同時投稿が可能になり、各チャネルのコーディネートによる成果確認まで一元管理（※）できるようになりました。





当社が展開するOMOプラットフォーム「ZOZOMO」内のサービスの1つのFAANSは、ブランド実店舗で働くショップスタッフの業務を支援するツールです。FAANSは、ショップスタッフのコーディネートを「ZOZOTOWN」「ZOZOTOWN Yahoo!店」「WEAR by ZOZO」へ同時投稿できる「コーディネート投稿機能」、各チャネルにおけるコーディネートの閲覧数や経由売上などを可視化できる「成果確認機能」を提供しています。ショップスタッフの業務効率向上に加え、導入費用が無料のため他ツールの利用料・管理料などのコスト削減にもつながっています。これまでアーバンリサーチは、ZOZOTOWNをはじめとする当社チャネルへの投稿にはFAANSを、自社ECへの投稿には別のツールを使用していましたが、今回の連携により、1回の投稿作業による同時投稿が可能になりました。FAANSの提供およびブランド自社ECとの連携を通じて、当社は業務負荷の軽減やツールの一元化による業務効率化を支援します。

当社は、FAANSをはじめとする「ZOZOMO」の各種サービスを通じて、ZOZOTOWN出店ブランドの自社ECや実店舗を含めた売上最大化や顧客体験向上を支援し、ファッション業界全体への貢献を目指します。

（※）FAANSを通じて投稿が可能な「ZOZOTOWN」「ZOZOTOWN Yahoo!店」「WEAR by ZOZO」、ブランド自社ECにおける成果確認



＜株式会社アーバンリサーチ デジタル事業部 CRM課 マネージャー 辻本伸也様 からのコメント＞

当社では現在、OMO戦略の推進に取り組んでおり、お客様によりスムーズかつ高品質なサービスを提供するため、実店舗における販売スタッフの作業効率化を重要なテーマとしています。なかでも、ECにおけるコーディネート画像は、商品を魅力的に見せるだけでなく、具体的な着用イメージを持っていただき、スタッフ個々の個性を生かしたコーディネートはECでも重要な要素であると捉えています。これまでは、自社ECとZOZOが運営するチャネルにコーディネートを投稿する際、異なるツールでの対応が必要でしたが、今後は「FAANS」を活用することで、自社ECへの投稿作業が一元化されるため、業務効率の向上を期待しています。少ない対応コストでより多くのお客様に多様なチャネルを通じてコーディネート画像を届けられるだけでなく、店舗スタッフが削減された作業分を接客に充てることが可能となります。当社は今後もOMOを通じて、実店舗・自社EC・ZOZOTOWNそれぞれのお客様に対し、同水準の高い購買体験を提供し、チャネル間の体験格差をなくすことを目指してまいります。

＜FAANSが提供する機能＞

・コーディネート投稿機能

FAANSを通じて、ブランド自社ECやZOZOTOWN、ZOZOTOWN Yahoo!店、WEAR by ZOZOへショップスタッフ様がコーディネート画像を同時投稿できる機能。

※株式会社アーバンリサーチ導入済

・成果確認機能

FAANSを通じて投稿した、ショップスタッフ様のコーディネート経由のEC売上や送客数、コーディネートの閲覧数などのショップスタッフ様のオンライン上での成果を可視化する機能。

※株式会社アーバンリサーチ導入済

・ブランド実店舗の在庫取り置き機能

ZOZOTOWN上で実店舗の在庫取り置きを希望したお客様への対応を、ショップスタッフ様がFAANS上の簡単操作で完結できる機能。

※株式会社アーバンリサーチ導入済

・顧客直送機能

ブランド様の実店舗で欠品している商品がある場合、ショップスタッフ様がFAANS上の簡単操作で、当社の物流拠点ZOZOBASEの在庫を確認し、店頭で決済を行い、ZOZOBASEからお客様の自宅へ商品配送手配まで完結できる機能。