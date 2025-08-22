次世代を担うK-POP新人アーティストの練習室を訪問！ファンは見逃せないバラエティ番組『Music Kへようこそ！』“BURVEY編”が「Music K」にて配信開始！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：中村赫也）は、Prime Videoのサブスクリプション「Music K」 (ミュージックK)におけるオリジナルコンテンツ『Music Kへようこそ！』にて、最新エピソード“BURVEY編”を、本日8月22日(金)よりMusic Kの会員を対象に配信いたします。

(C) IMX

「Music Kへようこそ！」配信ページはこちら：https://amzn.to/4gcsAJx(https://amzn.to/4gcsAJx)

●韓国の最年少ガールズグループ“BURVEY”が「Music Kへようこそ！」に登場！

圧巻のパフォーマンス力で、唯一無二のステージを作りあげるなど、世界中から絶大な人気を誇るK-POPアーティストたち。“Music K”オリジナルコンテンツ「Music Kへようこそ！」では、K-POP界に新たな風を吹き込みK-POPシーンをさらに盛り上げてくれることが期待される新人アーティストたちの練習室を訪問し、彼ら・彼女たちが普段どのような生活を送っているのか、気になる裏側に迫ります。

そんなフレッシュなルーキーたちを迎え、毎月2アーティスト分のエピソードを更新している本コンテンツにおいて、本日最新話EP.20の配信を開始いたしました。

記念すべきEP.20に登場したのは、“B1A4”や“OH MY GIRL”など数々のアーティストの曲を手掛けるパク・ソンホがプロデュースしたプレデビュー曲＜Clap＞を昨年11月にリリースし、今年4月に晴れて正式にデビューを果たした5人組ガールズグループ“BURVEY”。

番組は、メンバーのジュアが自己紹介と共に昨年SMエンターテインメントからデビューを果たしたことでも話題を呼んだ“Hearts2Hearts”の最新曲＜STYLE＞のダンスを披露する場面からスタート。そして日本のアニメや文化が好きで、日本語を勉強中だというリーダーのユイが日本語で自己紹介を披露し、ジュハ、末っ子のソユン、そしてユランの順に特技などを披露していきながら、それぞれの知られざる魅力が明らかになっていきます。

その後は、メンバー全員が学生でこれから夏休みを迎える彼女たちが、夏休みを有意義に過ごすために必要なものを紹介する、“What's in my bag?”のコーナーをお届け。始めに、日本のファンと会うために日本語を勉強中だというユイが、実際に使用している教科書や単語帳などを公開。メンバーも「日本語の講義を聴きながら勉強するのを見た」、「休み時間に本を広げて勉強してる」などとコメントし、勉強熱心な一面が伝わってくる場面も。さらには以前野球チームの始球式に参加したことで、野球に興味を持つようになったというジュハがユニフォームを披露するなど、個性豊かな持ち物が公開されていきます。

そして最後には、共に夏休みを迎えるファンへ向けてメンバー1人ずつからメッセージが。「BUBBLE VEY(ファンダム名)の皆さん、クーラーで風邪をひかないでくださいね。風邪や暑さに気を付けて、家でくつろぎながら楽しい夏休みを過ごしてください。BUBBLE VEY、愛してます～！」(ユイ)、「夏はフルーツポンチを食べながら涼しく過ごしてください。」(ソユン)、「皆さんも夏休みを楽しく優位意義に過ごして、暑さにご注意を」(ソユン)など、ユニークな内容やファンの健康を気遣うコメントを残しました。

先日19日、横浜で開催されたファッションと音楽の祭典「everylive presents LANDCON ANNEX 超SUMMER2025」に参加するなど、今後日本での活動も注目される“BURVEY”。そんな魅力溢れる彼女たちの素顔をお届けする「Music Kへようこそ！」EP.20をぜひ“Music K”にてお楽しみください。

▼「Music Kへようこそ！」

エピソード20.【BURVEY編】可愛さと透明感溢れる期待のルーキーが登場

詳細を見る :https://amzn.to/4oRmS4C

●“BURVEY”の豪華グッズが当たるスペシャルイベントも実施！

(C) IMX

「Music Kへようこそ！」最新話更新を記念して、BURVEYの直筆サインとポラロイドが抽選で8名様に当たる豪華プレゼント企画を本日18時より実施。Music Kの公式X、および公式サイトをご確認のうえ詳細をお待ちください。

・公式サイトはこちら：https://music-k.com(https://music-k.com)

・公式Xはこちら：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

その他にも、韓国の大人気音楽番組『SBS人気歌謡2025』を、韓国放送翌日の毎週月曜18時から、日本最速・独占配信中！さらにはグローバルアーティスト“NCT” のジェミンが初主演を務めた、等身大の大学生たちの四角関係を描いたラブストーリー「君を嫌いになる方法」などMusic KにはK-POPアイドルが出演するドラマ作品が勢ぞろい！ぜひMusic Kで推しの魅力にさらに浸ってみませんか？

(C)KBS(C)JTBC Content Hub Co., Ltd. all rights reserved.

■「SBS人気歌謡2025」：視聴はこちら(https://amzn.to/4fJIcEJ)

■「君を嫌いになる方法」：視聴はこちら(https://amzn.to/3UYKQgB)

●概要

Prime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約200タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/4fR6aOy)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)