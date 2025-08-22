「SM ENTERTAINMENT×Lemino」第1弾！RIIZE、NCT DREAMのライブ映像を「Leminoプレミアム」にて独占配信！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年8月30日（土）・9月6日（土）に、SM ENTERTAINMENT所属アーティスト「RIIZE」・「NCT DREAM」のライブ映像を独占配信※２いたします。

2025年7月6日に行われたRIIZEにとって待望の初単独コンサート「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」、ソウル公演最終日である2025年7月12日公演「2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL」を日本独占配信！

本取り組みは、数々の人気K-POPグループを輩出している大手芸能プロダクション「SM ENTERTAINMENT」 × 映像配信サービス「Lemino」の第1弾。今後の情報は「SMTOWN JAPAN 公式X（@smtj_official(https://x.com/smtj_official)）」・「Lemino公式X（＠Lemino_official(https://x.com/Lemino_official)）」・「Leminoライブ公式X（@Lemino_live(https://x.com/Lemino_live))」等で随時お知らせいたします！

豪華アーティストのライブ映像をお見逃しなく！

特集ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000136/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_sm4&utm_content=prtimes

【配信概要】

「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」

■配信日時：2025年8月30日（土）17:00開場/18:00開演 ※予定

「2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL」

■配信日時：2025年9月6日（土）17:00開場/18:00開演 ※予定

■視聴方法：後日公開予定の配信ページよりご視聴ください。

各配信のご視聴には、Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料※3)へのご入会が必要です。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。