RecCloud、AI動画翻訳最新バージョンをリリース
RecCloud、AI動画翻訳最新バージョンをリリース
RecCloudは2025年8月22日に、新しいバージョンのAI動画翻訳(https://reccloud.com/jp/ai-translate)を公開しました。従来の「字幕＋音声同時翻訳」に加え、「話者識別」の強化や「字幕専用モード」「音声クローンモード」を導入し、より幅広い翻訳ニーズに対応できるようになりました。
AI動画翻訳
AI動画翻訳開発の背景
近年、グローバル市場での動画配信では視聴者のニーズが多様化しており、特に以下の要望が増えていました：
1. オリジナルの声や雰囲気を残したまま内容を理解したい
- アニメやドラマのファン
- 語学学習者
- 声優や音楽愛好者
2. 話者の個性を損なわない翻訳を望む声
- インフルエンサー配信
- 専門家によるセミナー
- 独自のパーソナリティを持つクリエイター
これらの需要に応えるため、新機能の実装が進められました。
AI動画翻訳の概要1. 3種類の翻訳モード
１.音声クローニング
- 元の声質を再現しつつ翻訳音声を生成
- 話者の特徴を活かした自然な仕上がり
- 元の動画の雰囲気に忠実
２.字幕のみの翻訳
- オリジナル音声を残したまま字幕で内容を表示
- 動画の臨場感を損なわずに理解可能
- 外国語の勉強におすすめ
３.従来の字幕＋音声翻訳
- AI吹き替えと字幕を同時に生成
- 話者識別機能により複数の声を区別し、自然な多声翻訳を実現
- ビデオコンテンツのローカライズが完璧
AI動画翻訳の概要
2. 対応形式
- 動画：MP4、MOV、M4V、MKV、WebMなど
- 音声：MP3、M4A、WAVなど
3. 利用可能範囲
- 動画・字幕翻訳：最大3時間
- 音声クローニング：最長5分
- ファイルサイズ制限：動画4GB、音声500MB
対応形式
活用シーン1. エンタメ
- アニメ・ドラマの海外配信
- YouTubeの多言語展開
- ゲーム実況の翻訳
- 音楽動画のローカライズ
2. ビジネス
- プレゼン資料動画の翻訳
- 国際会議の多言語対応
- 製品デモ動画
- 研修教材の翻訳
3. 教育
- オンライン講座の国際化
- 語学教材の翻訳
- 専門分野講座の多言語提供
- 教育コンテンツの制作
4. 個人・クリエイター
- SNS動画の翻訳
- ポッドキャストの字幕追加
- 配信アーカイブの翻訳
- プロモ動画の国際化
利用方法
1. 公式サイトで「無料体験」ボタンをクリックし、翻訳モードを選択
2. ファイルをアップロードし、右側で言語や話者認識などを設定
利用方法
3. AIによる翻訳処理を実行
4. プレビューで編集・確認
プレビューで編集・確認
5. 「出力」をクリックし、設定した形式で完成データをダウンロード
「出力」をクリックし、設定した形式で完成データをダウンロード
RecCloud AI動画翻訳ツール(https://reccloud.com/jp/ai-translate)はブラウザだけでなく、Windows版デスクトップソフトやiOS/Androidアプリからも利用可能です。
RecCloud AI動画翻訳ツール
特徴
- 直感的に操作できるUI
- リアルタイムプレビュー
- 字幕編集機能
- 音声調整オプション
- 複数言語の同時翻訳
- バイリンガル（2言語）字幕表示
料金プラン
- 無料体トライアルあり
- 週額プラン：1,680円
- 年額プラン：8,900円（税込）、3日間の無料体験付き
- 商用年額プラン：42,696円
※翻訳処理にはクレジットを使用。提供数はプランによって異なります。、具体的には公式サイト(https://reccloud.com/jp/pricing)をご確認ください。
料金プラン
導入の効果
外国人の視聴者獲得
製品の短時間での国際展開
制作のコストダウン
外国語コンテンツの翻訳・再投稿の効率化
今後の展望
音声クローン利用時間の拡大、翻訳精度のさらなる向上、対応言語の追加を計画中。ユーザーからのフィードバックを基に新機能の導入も検討しています。
今後の展望
■ 会社概要
社名： 株式会社RecCloud，Wangxu Technology Co., Ltd.
事業内容： AI駆動型マルチメディアサービス・ソフトウェア・アプリの開発・運営
公式サイト： https://reccloud.com/jp/(https://reccloud.com/jp/)
RecCloudオンラインAI動画翻訳：https://reccloud.com/jp/ai-translate(https://reccloud.com/jp/ai-translate)
利用規約：https://reccloud.com/jp/terms(https://reccloud.com/jp/terms)
プライバシーポリシー： https://reccloud.com/jp/privacy(https://reccloud.com/jp/privacy)
■ 本件に関するお問い合わせ先
X（旧Twitter）： https://x.com/RecCloud_JP(https://x.com/RecCloud_JP)
TikTok： https://www.tiktok.com/@reccloud_jp(https://www.tiktok.com/@reccloud_jp)
Threads： https://www.threads.com/@reccloud_official_jp(https://www.threads.com/@reccloud_official_jp)
Lemon8：https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp(https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp)
メールアドレス： support@reccloud.com