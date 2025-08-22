Wangxu Technology Co., Ltd.RecCloud、AI動画翻訳最新バージョンをリリース

RecCloudは2025年8月22日に、新しいバージョンのAI動画翻訳(https://reccloud.com/jp/ai-translate)を公開しました。従来の「字幕＋音声同時翻訳」に加え、「話者識別」の強化や「字幕専用モード」「音声クローンモード」を導入し、より幅広い翻訳ニーズに対応できるようになりました。

AI動画翻訳

AI動画翻訳開発の背景

近年、グローバル市場での動画配信では視聴者のニーズが多様化しており、特に以下の要望が増えていました：

1. オリジナルの声や雰囲気を残したまま内容を理解したい

- アニメやドラマのファン- 語学学習者- 声優や音楽愛好者

2. 話者の個性を損なわない翻訳を望む声

- インフルエンサー配信- 専門家によるセミナー- 独自のパーソナリティを持つクリエイター

これらの需要に応えるため、新機能の実装が進められました。

AI動画翻訳の概要1. 3種類の翻訳モード

１.音声クローニング

- 元の声質を再現しつつ翻訳音声を生成- 話者の特徴を活かした自然な仕上がり- 元の動画の雰囲気に忠実

２.字幕のみの翻訳

- オリジナル音声を残したまま字幕で内容を表示- 動画の臨場感を損なわずに理解可能- 外国語の勉強におすすめ

３.従来の字幕＋音声翻訳

- AI吹き替えと字幕を同時に生成- 話者識別機能により複数の声を区別し、自然な多声翻訳を実現- ビデオコンテンツのローカライズが完璧AI動画翻訳の概要

2. 対応形式

- 動画：MP4、MOV、M4V、MKV、WebMなど- 音声：MP3、M4A、WAVなど

3. 利用可能範囲

- 動画・字幕翻訳：最大3時間- 音声クローニング：最長5分- ファイルサイズ制限：動画4GB、音声500MB対応形式

活用シーン1. エンタメ

- アニメ・ドラマの海外配信- YouTubeの多言語展開- ゲーム実況の翻訳- 音楽動画のローカライズ

2. ビジネス

- プレゼン資料動画の翻訳- 国際会議の多言語対応- 製品デモ動画- 研修教材の翻訳

3. 教育

- オンライン講座の国際化- 語学教材の翻訳- 専門分野講座の多言語提供- 教育コンテンツの制作

4. 個人・クリエイター

- SNS動画の翻訳- ポッドキャストの字幕追加- 配信アーカイブの翻訳- プロモ動画の国際化

利用方法

1. 公式サイトで「無料体験」ボタンをクリックし、翻訳モードを選択

2. ファイルをアップロードし、右側で言語や話者認識などを設定

利用方法

3. AIによる翻訳処理を実行

4. プレビューで編集・確認

プレビューで編集・確認

5. 「出力」をクリックし、設定した形式で完成データをダウンロード

「出力」をクリックし、設定した形式で完成データをダウンロード

RecCloud AI動画翻訳ツール(https://reccloud.com/jp/ai-translate)はブラウザだけでなく、Windows版デスクトップソフトやiOS/Androidアプリからも利用可能です。

RecCloud AI動画翻訳ツール

特徴

- 直感的に操作できるUI- リアルタイムプレビュー- 字幕編集機能- 音声調整オプション- 複数言語の同時翻訳- バイリンガル（2言語）字幕表示

料金プラン

- 無料体トライアルあり- 週額プラン：1,680円- 年額プラン：8,900円（税込）、3日間の無料体験付き- 商用年額プラン：42,696円

※翻訳処理にはクレジットを使用。提供数はプランによって異なります。、具体的には公式サイト(https://reccloud.com/jp/pricing)をご確認ください。

料金プラン

導入の効果

外国人の視聴者獲得

製品の短時間での国際展開

制作のコストダウン

外国語コンテンツの翻訳・再投稿の効率化

今後の展望

音声クローン利用時間の拡大、翻訳精度のさらなる向上、対応言語の追加を計画中。ユーザーからのフィードバックを基に新機能の導入も検討しています。

今後の展望

■ 会社概要

社名： 株式会社RecCloud，Wangxu Technology Co., Ltd.

事業内容： AI駆動型マルチメディアサービス・ソフトウェア・アプリの開発・運営

公式サイト： https://reccloud.com/jp/(https://reccloud.com/jp/)

RecCloudオンラインAI動画翻訳：https://reccloud.com/jp/ai-translate(https://reccloud.com/jp/ai-translate)

利用規約：https://reccloud.com/jp/terms(https://reccloud.com/jp/terms)

プライバシーポリシー： https://reccloud.com/jp/privacy(https://reccloud.com/jp/privacy)

■ 本件に関するお問い合わせ先

X（旧Twitter）： https://x.com/RecCloud_JP(https://x.com/RecCloud_JP)

TikTok： https://www.tiktok.com/@reccloud_jp(https://www.tiktok.com/@reccloud_jp)

Threads： https://www.threads.com/@reccloud_official_jp(https://www.threads.com/@reccloud_official_jp)

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp(https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp)

メールアドレス： support@reccloud.com