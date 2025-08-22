本田真凜1st写真集「MARIN」、大きな反響で発売即重版が決定！

株式会社講談社

「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなム

ードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中＆高雄。

情報解禁時よりSNSを中心に話題となり、発売イベントのチケットも即完売。発売前重版が決定し、注目度の高さを物語るスタートを切った。そして、迎えた昨日の発売日。「いろいろな表情が見られる！」「本田真凜の魅力が詰まってる！」など、たくさんのコメントが飛び交い大反響。発売当日に重版が決定し、３刷となった。

また、発売日に同時リリースされた電子限定カット付き電子書籍版も「kindleストア」で、タレント写真集部門だけでなく、全カテゴリーにて１位に(3月21日～22日)。ほか、主要電子書店でも好セールスを記録している。

24歳を迎えたばかりの本田真凜の魅力が詰まった一冊。どうぞ引き続きご注目ください。

【本田真凜さんプロフィール】

2001年8月21日生まれ。京都府出身。２歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。天性の華やかなスケーティングと表現力に加え、そのキュートで愛らしい容姿はリンク外でも人気を集め、Instagramのフォロワーは女子アスリートとしては異例の130万人を超える。2024年1月に現役引退。プロ転向後はフィギュアスケートを中心に活動の場を広げ、2025年11月からは宇野昌磨アイスショー「Ice Brave2」の全国ツアーに出演。また、9月には自身初出演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開予定。今後は様々な分野での活躍が期待される。

【写真集概要】

タイトル／本田真凜1st写真集「MARIN」

造本／A4判 オールカラー144P

本体価格／2970円(税込)

発売日／2025年8月21日

発行／講談社

▼ご購入はこちら、または各書店にて

【Amazon】

https://amzn.to/3TtByIw

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18280654/?l-id=search-c-item-text-01

【電子版概要】

【電子限定カット付き！】本田真凜１ｓｔ写真集 「MARIN」

ページ数／オールカラー144P＋限定特典８P

価格／2970円（税込）

発売日／2025年8月21日

発行／講談社

▼ご購入はこちら、または各書店にて

【Amazon】

https://amzn.to/4mwta86

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rk/d833c8d6da88312da6028f76a024a6c3/?l-id=search-c-item-text-01