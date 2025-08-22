【 桑名市 × eiicon 】くわなとスタートアップが奏でる事業共創プログラム「MASH UP! KUWANA 2025」本年度も始動！ 全国のスタートアップ・起業家からの提案募集を開始！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、2025年8月22日より、三重県桑名市とともに、くわな×スタートアップによる新たな価値の創出を目指す事業共創プログラム「MASH UP！ KUWANA 2025」を始動。

課題の解決や新たなチャレンジに取り組みたいスタートアップ・起業家からの提案の募集を開始しました。

https://kuwana-city.eiicon.net/mashup2025

eiiconは2023年度より、桑名市初の取り組み「スタートアップ・エコシステム共創戦略構築等支援業務」の運営を同市より3期続けて受託。これまで、「桑名スタートアップ・オープンフィールド戦略（※）」の策定支援、運営をはじめ、桑名市役所内でのワークショップや、『くわなスタートアップサミット「開国～KAIKOKU～」（「桑名スタートアップ・オープンフィールド戦略（※）」機運醸成イベント）」、昨年度実施の「MASH UP! KUWANA 2024」の企画・運営など、桑名市とスタートアップとの共創推進に積極的に取り組んでおります。

桑名市 × eiicon『MASH UP！ KUWANA 2025』

■桑名市 × eiicon『MASH UP！ KUWANA 2025』募集テーマ

「取組テーマ提示型」「スタートアップ提案型」2種類のテーマがあります。

内容をご確認いただき、応募したいテーマを選択のうえエントリーください（複数エントリーも承ります）。

１.取組テーマ提示型

桑名市役所や市内団体等が現状の課題を踏まえ、共創により解決したいテーマ、具体的な取組内容を提示。

課題解決につながる技術・サービスをもつスタートアップの皆さまからのご提案をお待ちしています。

取組テーマ

１．稲作害虫（ジャンボタニシ）対策や新たな稲作手法の確立

全国各地に被害が拡大しているジャンボタニシによる苗の被害や、担い手不足等により遊休農地が発生している状況に対して、スマート技術や新たな稲作手法の確立を通して持続可能な農業を目指します。

２．住民の安全確保や農家の被害を軽減する獣害対策ソリューションの実装

住宅地や農地に出没するサル・シカ・イノシシによる被害抑止を目的に、AI・IoT等を活用した効果的な対策技術の共創により、地域の安全安心に貢献します。

３．小規模事業者でも実現可能なデジタル化、DX推進の環境構築や人材育成

地域経済を支える小規模事業者の現場に即したデジタル化・DXを実現し、地域全体の生産性向上と経済活性化につなげていきたいと考えています。

４．水辺空間を活用したにぎわいづくりによる観光体験価値の向上

住吉地区や揖斐川河川敷周辺の水辺エリアを、日常的に観光客が集まり、観光客が再来訪したいと思う観光地づくりに取り組みます。

２.スタートアップ提案型

以下4つの提示領域の中から、桑名をフィールドにチャレンジしたいプロジェクトを提案ください。

スタートアップの皆さまからのご提案をお待ちしています。

（活用できるリソース・アセットなど詳細は公式募集ページを参照ください）

１．商工業の振興

課題/チャレンジしたい取組 ＃技術承継 ＃DX化・デジタル化 #人材不足 #魅力発信・マーケティング＃労働環境改善

２．保育現場の魅力向上・負担軽減

課題/チャレンジしたい取組 ＃採用促進 ＃働き方改革 ＃施設管理（除草・メンテ等）

３．防災・減災

課題/チャレンジしたい取組 ＃防災意識向上 ＃災害対応管理 ＃水害対策 ＃備蓄物資管理

４．桑名市への結びつき・関心の醸成

課題/チャレンジしたい取組 ＃関係人口の創出 ＃魅力的な雇用要件の創出 ＃地域内の出会い・交流の創出

■プログラム説明動画

本プログラムへのエントリーをご検討中の皆さまに向け、概要や特徴、募集テーマ、審査ポイントをわかりやすく解説した説明動画をご用意しました。応募のコツや審査で評価されるポイントもお伝えしていますので、エントリー前にぜひご覧ください。

※プログラム説明動画は『MASH UP！ KUWANA 2025』公式募集ページにて近日公開いたします。

□本プログラムのスケジュール ※予定は変更の可能性があります。

2025年

8月22日 スタートアップ募集開始（本プレスリリース）

9月 7日 早期応募締切

9月28日 最終応募締切

10月中旬 選考・面談（書類審査・面談期間）・結果通知

※書類選考結果については通過可否に関わらずメールにて通知いたします。

10月下旬～11月 プロジェクトディスカッション期間

12月上旬 共創プロジェクトプラン発表イベント（オフライン＠桑名市内予定）

12月中旬 実証フェーズ開始

□プログラム審査基準

以下項目を踏まえたご提案・アイデアをお待ちしています。

１．ソリューションの新規性・独自性

・提案する解決策に新規性・独自性があるか

・新たな価値の創出につながるか

２．実証要素

・単なるサービス・プロダクトの導入ではなく桑名をフィールドとした実証要素を含む内容か

３．実現性

・提案する解決策を実現するための技術・サービスをもち、実現可能な体制があるか

４．社会的インパクト

・桑名市内に留まらず、他地域への展開可能性や社会的な貢献度のある取組となるか





□応募資格

以下条件をすべて満たすこと

１.既に具体的なサービス・プロダクト（MVP）やアイデアがある企業・個人

２.桑名市の課題解決や新たなチャレンジに向けて主体的にプロジェクト推進を行える企業・個人

３.AI、IoT等、新技術や新しいビジネスモデルを活用して新市場の開拓や高成長を目指す事業を実施する企業・個人

４.スタートアップ型の新事業を目指す企業・個人

※本プログラムに応募される企業は、みなし大企業を除く中小企業基本法第２条第１項に規定される中小企業者を対象とします。

■桑名市 × eiicon『MASH UP！ KUWANA 2025』公式募集ページ

https://kuwana-city.eiicon.net/mashup2025(https://kuwana-city.eiicon.net/mashup2025)

早期応募締切：2025年9月7日（日）23:59 最終応募締切：2025年9月28日（日）23:59

※早期応募締切：希望者には提案内容に対して事務局よりフィードバックをさせていただきます。





□問い合わせ

本プログラムに関するご質問・お問い合わせは、下記までご連絡ください。

「MASH UP! KUWANA 2024」運営事務局：担当 藤井・佐々木（株式会社eiicon）

メール： kuwana-openfield（＠）eiicon.net ※（＠）を@に変換ください。





□参考 昨年度プログラムレポート

新たな価値の創出を目指す事業共創プログラム「MASH UP！KUWANA2024」のスペシャルデーをレポート！スタートアップ5社が提案する共創プロジェクトプランに迫る（TOMORUBA）

https://tomoruba.eiicon.net/articles/4745





□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーションに特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。