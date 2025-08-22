Blu-ray BOXの発売が決定！島崎遥香・ISSEI出演『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第５話 新規場面写真12点 ＆ あらすじ解禁！TVerでも無料見逃し配信中！

株式会社CBCテレビ

もしも「恋愛」がなかったら、世界はどうなる――？

恋愛感情がないから、独占欲もないし、嫉妬も束縛もない。特定の相手を決めないから、失恋して傷つくこともないし、いろんな人とセックスだって自由。でもこの世界にも、恋愛感情を持つ少数派の人間もいて…。「レンアイ」と呼ばれ、冷たい目を向けられるマイノリティたちは、周りからの理解の得られなさに苦しみながら葛藤する日々を送る。主人公の乙葉もそんな「レンアイ」のひとりで…。

本作は21年に恋愛ウェブメディアAM（アム）で連載されると、“恋愛することが普通じゃない”という独自の世界観で描かれる物語が共感を集め、大きな話題を呼んだコミック『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』の待望のドラマ化。

(C)『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会

恋愛がない世界で、ひとりの人を特別に好きになる「レンアイ」であることを自覚し、葛藤する主人公・乙葉を演じるのは島崎遥香。同じく「レンアイ」でありながら、乙葉とは違い感情を隠しながら生きる青年・ハレを演じるのはISSEI。パートナーがいることをオープンにして自らの営むカフェで「レンアイ」たちに寄り添うCoi-Cafeの店主・紘香を福田沙紀、過去の恋愛での失敗を引きずるCoi-Cafeの常連・ナギを渋谷謙人が演じる。さらに、恋愛感情をもたない “普通の人”でありながら乙葉に想いを寄せられる青年・ 太一を中山優馬が演じる。

(C)『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会

原作はドラマ化でも話題となった『真・女性に風俗って必要ですか?』（ドラマタイトル『ジョフウ ～女性に××××って必要ですか？～』）など、仕事、恋愛、結婚、悩みの尽きないアラサー女性の心情を赤裸々に描くタッチで知られる作家・ヤチナツ。脚本は作詞家としてハロプロ楽曲をはじめ多数のアーティストへ作詞提供するほか、23年発表の小説「##NAME##」が芥川賞候補作に選ばれるなど作家としても活躍する児玉雨子。本作で初の脚本を務める児玉が同世代であるヤチナツの原作を脚本化し、「ひとを好きになるとは何か？」を見つめなおす異色のラブストーリーが誕生した。

★ナギ（渋谷謙人）からのパートナーになる提案を受け入れる乙葉（島崎遥香）。その矢先、かつての想い人の太一（中山優馬）から連絡がー。ナギへの罪悪感もありながらも、太一への気持ちを募らせるー。揺れる乙葉の心に注目！第5話の場面写真12点が到着！

新たに解禁となった場面写真では、乙葉（島崎遥香）がナギ（渋谷謙人）からのパートナーになる提案を受け入れる場面やハレ（ISSEI）と純（花田優里音）が関係性を深めていく場面など計12点が到着しました。ナギへの罪悪感もありながらも、太一への気持ちを募らせる…揺れる乙葉の心にご注目ください。また、毎話変わるエンディング主題歌、第5話のエンディング主題歌はchef's「メイブルー」！Vo&Gt ヨシダ アヤナは「主人公・乙葉の揺れる気持ちや物語の空気に思いを重ね、寄り添いながら歌いました」と語り、ナギと太一の間で揺れる乙葉の気持ちに寄り添い作られた楽曲にも注目です。

★FODではハレ（ISSEI）、紘香（福田沙紀）オリジナルストーリーの後編が配信スタート！

恋愛がない世界で、特定の人にだけ恋愛感情を持つ人を少数派の「レンアイ」であることを隠しながら生きているハレ（ISSEI）と、真逆に自身が「レンアイ」であることをオープンに生きる紘香（福田沙紀）。二人の過去の出会いやハレが紘香に惹かれ始める物語となっている。配信オリジナルストーリーの書下ろしエンディング主題歌は引き続き奥崎海斗「ホウセンカ」。ぜひ本編と合わせてチェックしてほしい。

第5話 あらすじ 解禁！

第５話 あらすじ

ナギ（渋谷謙人）からの「パートナーになってみる？」の提案を受け入れた乙葉（島崎遥香）。明確な告白はないまま一晩を共にしてしまうが、悩み事を一緒に考え、支えようとしてくれるナギに乙葉は安心感を覚えていくー。また、ハレ（ISSEI）と純（花田優里音）はお互いに大人数が苦手で、セックスありきではない関係性に居心地の良さを覚えていた。自分を偽らなくていいことに安堵するハレ。一方乙葉はナギとパートナーとして前向きに関係性を築いていきたいと思った矢先、以前の片思いの相手である太一（中山優馬）から着信が。「もう一度話したい」と言われた乙葉はナギへの罪悪感があるものの、会いたい気持ちが募ってしまうー。

◆『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』Blu-ray BOXが発売決定！

【発売日】2026年2月25日(水)

【価格】17,600円(税込)

【映像特典】

・メイキング映像

・《配信オリジナルストーリー》「私たちの形」

・放送記念上映イベント舞台挨拶・各話予告映像集 ほか

【封入特典】

「オリジナルフォトブック」

発売元：株式会社スタイルジャム

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

※商品の内容、仕様、デザイン、特典などは予告なく変更になる場合がございます。

【概要】

タイトル：もしも世界に「レンアイ」がなかったら

放送曜日・時間：木曜 深夜0時58分 ※詳細はHPなどをご確認ください。

放送エリア：CBCテレビローカルエリア放送 ※ほか調整中

8/8（金）深夜1時53分よりチューリップテレビにて毎週放送。

8/25（月）深夜1時34分よりHBC北海道放送にて毎週放送。

放送後よりTVerにて見逃し配信予定 https://tver.jp/series/sr6aeovy8g1

製作：API／CBCテレビ

製作著作：『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会

出演：島崎遥香 ISSEI 渋谷謙人 福田沙紀 山谷花純

片山萌美 ビッケブランカ 花田優里音 ／ 中山優馬

脚本：児玉雨子 花田麻衣子 今和紀

演出：今和紀

オープニング主題歌：THE SIXTH LIE「タイムカプセル (feat. KIMIKA）」

エンディング主題歌：<第1話>Ran「なんでもない人」 <第2話> Caity「違う世界に生まれた僕ら」

<第3話> リアクション ザ ブッタ「常夜灯」 <第4話> 夜々「Let go」 <第5話> chef’s「メイブルー」 <第6話> shallm「コンビニアイス」 ／ <配信オリジナルストーリー前編・後編> 奥崎海斗「ホウセンカ」

原作：『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』 ヤチナツ／DPNブックス（コミックなにとぞ）

(C)『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会