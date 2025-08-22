大人気オカルティックバトル＆青春物語『ダンダダン』のキャスト出演特番を8月23日（土）夜8時より「ABEMA」で独占無料放送決定！モモ・若山詩音＆オカルン・花江夏樹が第1期から総振り返り！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組『TVアニメ「ダンダダン」クライマックス直前特番じゃんよ！』を、2025年8月23日（土）夜8時より独占無料放送いたします。

『ダンダダン』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の龍幸伸による人気漫画が原作の、霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が迫りくる怪奇に挑むオカルティックバトル＆青春物語です。2024年10月にTVアニメ第1期が放送されると、オカルトをテーマにした一風変わったバトルや奥深いストーリーがたちまち話題を呼び、原作の累計発行部数は1000万部を突破。2025年7月からは第2期の放送も開始し、さらなる盛り上がりを見せています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した、特別番組『TVアニメ「ダンダダン」クライマックス直前特番じゃんよ！』には、モモ〈綾瀬 桃〉役の若山詩音さん、オカルン〈高倉 健〉役の花江夏樹さんが出演し、第1期から第2期最新話までの物語をイッキに振り返り。印象的なシーンや役作りなど、たっぷりと語っていただきます。

また本特番の放送に合わせ、『ダンダダン』の全話無料一挙放送も決定いたしました。特番直前の8月23日（土）午後4時より第2期を無料振り返り一挙放送するほか、8月23日（土）夜24時30分からと午前10時30分より、第1期から第2期最新話（第20話）までを全話無料一挙放送いたします。

なお、『ダンダダン』第2期は、毎週木曜日夜25時より、「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送中。放送後の最新話の無料配信も実施中です。

豪華キャストが出演する『ダンダダン』特別番組をお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひ一挙放送と合わせて、モモとオカルンの戦いと青春物語を振り返りましょう。

■特別番組『TVアニメ「ダンダダン」クライマックス直前特番じゃんよ！』独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年8月23日（土）夜8時～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BNW3aX3xCdZscj

出演者（敬称略）：若山詩音（モモ〈綾瀬 桃〉役）、花江夏樹（オカルン〈高倉 健〉役）／森遥香（MC）

※放送後、9月30日（火）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。

■『ダンダダン』第1期＆第2期の全話無料一挙放送も！

(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・第2期（#13～#20）

放送日時：2025年8月23日（土）午後4時～夜8時

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BNW3aDMdCpHzp7

・第1期（全12話）＋第2期（#13～#20）

放送日時：2025年8月23日（土）夜24時30分～翌朝10時30分

8月24日（日）午前10時30分～夜8時30分

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/BRm3NEgtm4ASPh

（8月23日（土）夜24時30分の回）

■『ダンダダン』第2期は毎週木曜日夜25時より無料放送中！

(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年7月3日（木）から毎週木曜日夜25時より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話（#21）URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Aoeawn4nkPyRJ7

※放送後、最新話の無料配信を開始いたします。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、

同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。



モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに

話すようになった2人だったが、

「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、

「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。



互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、

モモはUFOスポットの病院廃墟へ、

オカルンは心霊スポットのトンネルへ。



そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。



窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、

迫りくる怪奇に挑む！



運命の恋も始まる！？



オカルティックバトル＆青春物語、開幕！



〈CAST〉

モモ＜綾瀬 桃＞ ：若山詩音

オカルン＜高倉 健＞：花江夏樹

星子：水樹奈々

アイラ＜白鳥愛羅＞：佐倉綾音

ジジ＜円城寺 仁＞：石川界人

ターボババア：田中真弓

ドーバーデーモン：関 智一

太郎：杉田智和

花： 平野 文

鬼頭ナキ：磯辺万沙子

邪視：田村睦心



〈STAFF〉

原作：龍幸伸（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：山代風我、Abel Gongora

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

音楽：牛尾憲輔

キャラクターデザイン：恩田尚之

宇宙人・妖怪デザイン：亀田祥倫

色彩設計：橋本 賢、近藤牧穂

美術監督：東 潤一

撮影監督：出水田和人

編集：廣瀬清志

音響監督：木村絵理子

アニメーション制作：サイエンスSARU



公式サイト：https://anime-dandadan.com/

※_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

