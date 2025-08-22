¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¶õÁ°¤Î¥°¥ß¥Öー¥à¡ª9·î3Æü¤Ï¥°¥ß¤ÎÆü¡¡¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¡¦Àè¹ÔÈ¯Çä¤Î¿·¿©´¶¥°¥ß¤ò5¼ïÎàÆ±»þÈ¯Çä¡ª～¤³¤ì¤¾Ì¤ÃÎ¤Î¿©´¶¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¿ä¤·¤Î¥°¥ß¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡ª～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢9·î3Æü¤Î¡Ö¥°¥ß¤ÎÆü¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¸ÂÄê¤Þ¤¿¤ÏÀè¹ÔÈ¯Çä¤Î¿·¿©´¶¥°¥ß5¼ïÎà¤ò2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,300Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µÞ³ÈÂç¤¹¤ë¥°¥ß»Ô¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥°¥ß¤ÎÆü¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¿©´¶¥°¥ß¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¶áÇ¯¡¢¥°¥ß»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Ë1,000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ê¢¨¡Ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥°¥ß¤Î¿©´¶¤ä¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÇä¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ò¾å²ó¤ë¿Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ß¥Öー¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢9·î3Æü¤Î¥°¥ß¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¸ÂÄê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀè¹ÔÈ¯Çä¤Î¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¥°¥ß5¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¥áー¥«ー¤µ¤Þ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¿©´¶¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ä¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¼¤Ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¿ä¤·¤Î¥°¥ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥°¥ß¤ÎÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü¥Çー¥¿
¢£¾¦ÉÊÃ´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤«¤é¿·¿©´¶¥°¥ß¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·Á¤ä¿©´¶¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥°¥ß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¿©´¶¤òÄÉµá¤·¡¢¥Ïー¥É·Ï¤«¤é¥½¥Õ¥È·Ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿©´¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇÂç¸ÂÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ëµ¼²»¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦ÉÊÌ¾¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿·¿©´¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥«¥ó¥í¡¡¤È¤í¤ß～¥°¥ß ¤Ö¤É¤¦Ì£
¡Ú²Á³Ê¡Û184±ß¡ÊÀÇ¹þ198±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤È¤í¤±¤ë¿·¥ì¥¢¿©´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ö¤É¤¦Ì£¤Î¥°¥ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛUHAÌ£³ÐÅü¡¡¥°¥°¥Ã¥¿ ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£
¡Ú²Á³Ê¡Û199±ß¡ÊÀÇ¹þ214±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥°¥°¤Ã¤È³ú¤ß±þ¤¨È´·²¤Î¹âÃÆÎÏ¿©´¶¥°¥ß¤Ç¤¹¡£³ú¤à¤¿¤Ó¤ËÌ£¤ï¤¤¹¤¬¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÉÔÆó²È¡¡¤à¤Á¤â¤Ã¤Á¥Ð¥Ê¥Ê¥°¥ß
¡Ú²Á³Ê¡Û180±ß¡ÊÀÇ¹þ194±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤à¤Ã¤Á¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤Î¿·¿©´¶¥°¥ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Þ¥¤¥Ê¥Ã¥È¡¡¤â¤Á¤å¥°¥ß ²¹½£¤ß¤«¤óÌ£
¡Ú²Á³Ê¡Û184±ß¡ÊÀÇ¹þ198±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¤ª¤â¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Á¤å¤×¤ë¿©´¶¤Î¥°¥ß¤Ç¤¹¡£²¹½£¤ß¤«¤ó²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¯¥êー¥È¡¡¤·¤ã¤ê¤×¤Ë¤çÇß¥°¥ß
¡Ú²Á³Ê¡Û170±ß¡ÊÀÇ¹þ183±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û³°Â¦¤Ï¤·¤ã¤ê¤Ã¤È¡¢ÆâÂ¦¤Ï¥¸¥å¥ì¤Î¤×¤Ë¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥°¥ß¤Ç¤¹¡£Çß´³¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È´¶¿¨¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥°¥ß¤ÎÆü¤ÏÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë93,000±ßÊ¬¤ÎQUO¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¸ø¼°X¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢9·î3Æü¥°¥ß¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ93,000±ßÊ¬¤ÎQUO¥«ー¥É¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢9,300±ßÊ¬¤ÎQUO¥«ー¥É¤ò10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥°¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¥°¥ß¶¨²ñ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÅê¹Æ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
