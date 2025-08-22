【失われゆくレトロ大阪弁10選！】専門家調査で認知度低い順にランキング化し大阪の魅力を再発見！
今まで誰も調べた事のないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成！住んでいる人も気づかないような、大阪の魅力を再発見できるバラエティ。
【出演】
MC 中川家（守口市出身）
ゲスト 鈴木紗理奈（摂津市出身）、麒麟・田村（吹田市出身）
番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/)
TVer https://tver.jp/series/srpx8qxzc2(https://tver.jp/series/srpx8qxzc2)
【番組内容】
意味が通じない！消え行くレトロ大阪弁をピックアップ！認知度が低かった順にランキングを作成！
大阪の魅力といえば、言わずと知れた数々のユニークな大阪弁。その中には、いまや使われることが少なくなった「レトロ大阪弁」が数多く存在しています。そこで番組では、認知度の低い大阪弁を徹底調査！
「これ知ってる？」と言いたくなる、ここだけのランキングを作成しました。
レトロ大阪弁ランキング発表！
■「いっちょかみ」
意味：何にでも首を突っ込む人。何にでも関わりたがる様子を表現した言葉。全体の中で一丁だけ入ってくる、「一丁だけ噛む」ところから転じて「いっちょかみ」となった。
■「みーする」
意味：魚の骨をとって食べやすくすること。「身を外す」「身だけにする」というところから「みーする」となった。
■「ちゅうき」
意味：子供の遊びで使うことば。タイムの意味。「途中で切る」を省略している。
■「てんてんぼし」
意味：炎天下や洗濯日和という意味。
■「すっぽんかます」
意味：約束を破ること。「すっぽかす」から連想ゲームのように作られた言葉。
■「ごんた」
意味：やんちゃ、悪ガキの意味。実は歴史にまつわる由来があった！
■「ちょんつくもる」
意味：ちょっとしゃがむということ。
■「にんに」
意味：おにぎりのこと。お米を握る動作「にぎ・にぎ」から「にん・にん」と変化したもの。
■「うたばれる」
意味：むくんでいること。「浮く」＋「腫れる」の合成。
■「わっしゃー」
意味：驚くこと。泉州生まれ泉州育ちなことば！？
この言葉、あなたはいくつ知っていましたか？
地元大阪でさえ失われつつあるレトロ大阪弁の魅力や、地域特有の文化背景を再発見できるこのランキング。注目の特集をお見逃しなく！
