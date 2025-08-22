【失われゆくレトロ大阪弁10選！】専門家調査で認知度低い順にランキング化し大阪の魅力を再発見！

写真拡大 (全5枚)

テレビ大阪株式会社

今まで誰も調べた事のないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成！住んでいる人も気づかないような、大阪の魅力を再発見できるバラエティ。



(C)テレビ大阪

【出演】


MC　　 中川家（守口市出身）


ゲスト　鈴木紗理奈（摂津市出身）、麒麟・田村（吹田市出身）


番組HP　https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/)


TVer　https://tver.jp/series/srpx8qxzc2(https://tver.jp/series/srpx8qxzc2)



【番組内容】


意味が通じない！消え行くレトロ大阪弁をピックアップ！認知度が低かった順にランキングを作成！



大阪の魅力といえば、言わずと知れた数々のユニークな大阪弁。その中には、いまや使われることが少なくなった「レトロ大阪弁」が数多く存在しています。そこで番組では、認知度の低い大阪弁を徹底調査！


「これ知ってる？」と言いたくなる、ここだけのランキングを作成しました。


レトロ大阪弁ランキング発表！

■「いっちょかみ」


意味：何にでも首を突っ込む人。何にでも関わりたがる様子を表現した言葉。全体の中で一丁だけ入ってくる、「一丁だけ噛む」ところから転じて「いっちょかみ」となった。



(C)テレビ大阪

■「みーする」


意味：魚の骨をとって食べやすくすること。「身を外す」「身だけにする」というところから「みーする」となった。


■「ちゅうき」


意味：子供の遊びで使うことば。タイムの意味。「途中で切る」を省略している。


■「てんてんぼし」


意味：炎天下や洗濯日和という意味。


■「すっぽんかます」


意味：約束を破ること。「すっぽかす」から連想ゲームのように作られた言葉。


■「ごんた」


意味：やんちゃ、悪ガキの意味。実は歴史にまつわる由来があった！




(C)テレビ大阪

■「ちょんつくもる」


意味：ちょっとしゃがむということ。


■「にんに」


意味：おにぎりのこと。お米を握る動作「にぎ・にぎ」から「にん・にん」と変化したもの。


■「うたばれる」


意味：むくんでいること。「浮く」＋「腫れる」の合成。


■「わっしゃー」


意味：驚くこと。泉州生まれ泉州育ちなことば！？



(C)テレビ大阪

この言葉、あなたはいくつ知っていましたか？


地元大阪でさえ失われつつあるレトロ大阪弁の魅力や、地域特有の文化背景を再発見できるこのランキング。注目の特集をお見逃しなく！



そのほかの「ランキング」は…


焼肉大好き市町村ランキング


今回は大阪４３市町村にある焼肉店を番組がリサーチ。人口１０万人あたりの店舗数が多い順、つまりは、焼肉が大好きな市町村ランキングを作成しました。焼肉好きにはたまらない、地元で愛されるお店の魅力をたっぷりとお届けします。