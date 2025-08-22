【失われゆくレトロ大阪弁10選！】専門家調査で認知度低い順にランキング化し大阪の魅力を再発見！

テレビ大阪株式会社

今まで誰も調べた事のないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成！住んでいる人も気づかないような、大阪の魅力を再発見できるバラエティ。

【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 鈴木紗理奈（摂津市出身）、麒麟・田村（吹田市出身）

【番組内容】

意味が通じない！消え行くレトロ大阪弁をピックアップ！認知度が低かった順にランキングを作成！

大阪の魅力といえば、言わずと知れた数々のユニークな大阪弁。その中には、いまや使われることが少なくなった「レトロ大阪弁」が数多く存在しています。そこで番組では、認知度の低い大阪弁を徹底調査！

「これ知ってる？」と言いたくなる、ここだけのランキングを作成しました。

レトロ大阪弁ランキング発表！

■「いっちょかみ」

意味：何にでも首を突っ込む人。何にでも関わりたがる様子を表現した言葉。全体の中で一丁だけ入ってくる、「一丁だけ噛む」ところから転じて「いっちょかみ」となった。

■「みーする」

意味：魚の骨をとって食べやすくすること。「身を外す」「身だけにする」というところから「みーする」となった。

■「ちゅうき」

意味：子供の遊びで使うことば。タイムの意味。「途中で切る」を省略している。

■「てんてんぼし」

意味：炎天下や洗濯日和という意味。

■「すっぽんかます」

意味：約束を破ること。「すっぽかす」から連想ゲームのように作られた言葉。

■「ごんた」

意味：やんちゃ、悪ガキの意味。実は歴史にまつわる由来があった！

■「ちょんつくもる」

意味：ちょっとしゃがむということ。

■「にんに」

意味：おにぎりのこと。お米を握る動作「にぎ・にぎ」から「にん・にん」と変化したもの。

■「うたばれる」

意味：むくんでいること。「浮く」＋「腫れる」の合成。

■「わっしゃー」

意味：驚くこと。泉州生まれ泉州育ちなことば！？

この言葉、あなたはいくつ知っていましたか？

地元大阪でさえ失われつつあるレトロ大阪弁の魅力や、地域特有の文化背景を再発見できるこのランキング。注目の特集をお見逃しなく！

そのほかの「ランキング」は…

焼肉大好き市町村ランキング

今回は大阪４３市町村にある焼肉店を番組がリサーチ。人口１０万人あたりの店舗数が多い順、つまりは、焼肉が大好きな市町村ランキングを作成しました。焼肉好きにはたまらない、地元で愛されるお店の魅力をたっぷりとお届けします。